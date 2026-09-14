Xiaomi, üç tamburlu çamaşır ve kurutma makinesini tanıttı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, toplam 14 kg yıkama kapasitesine sahip üç tamburlu yeni çamaşır makinesini tanıttı. Mijia Triple-Tube Washing Machine 14kg serisi, farklı çamaşırları aynı anda ve birbirinden bağımsız şekilde yıkayabilirken yapay zeka destekli kontrolleriyle geliyor.

Xiaomi'den üç tamburlu çamaşır makinesi

Xiaomi, akıllı ev ürünleri arasına yeni bir çamaşır makinesi daha ekledi. Mijia Triple-Tube Washing Machine 14kg serisi, biri kurutmalı olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Makinenin toplam yıkama kapasitesi 14 kg olarak açıklanırken bu kapasite üç tambur arasında dağıtılıyor. Ana tambur 11 kg çamaşır alabilirken iki küçük yan tamburun her biri 1,5 kg kapasite sunuyor. Kurutmalı versiyonda ise toplam kurutma kapasitesi 9 kg. Ana tambur 7 kg, yan tamburlar ise 1'er kg çamaşırı kurutabiliyor.

Üç tambur bağımsız çalışabiliyor

Cihazın en önemli özelliklerinden biri, üç tamburun birbirinden bağımsız çalışabilmesi. Her tamburun kendine ait su besleme sistemi bulunuyor. Böylece ana tamburda tam bir yıkama ve kurutma işlemi devam ederken, yan tamburlardan biri veya ikisi farklı bir çamaşır grubu için kullanılabiliyor. Kullanıcılar daha küçük miktardaki çamaşırlar için yalnızca yan tamburlardan birini de çalıştırabiliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, iki küçük tamburun yıkama oranını 1,95 olarak belirtirken ana tamburda bu değer 1,32 seviyesinde. Yan tamburların çapı ise 230 mm olarak açıklandı.Makinenin fiziksel boyutlarına rağmen Xiaomi, standart ultra ince ankastre dolaplara sığabilecek bir tasarım tercih etmiş. Cihazın kapladığı alan, şirketin 10 kg kapasiteli Mijia Ultra-Slim çamaşır makinesine yakın.

Yapay zeka destekli yıkama sistemi

Yeni model yazılım tarafında da çeşitli yenilikler sunuyor. Xiaomi'nin AI Mijia Lingyun sistemi, şirketin yıkama algoritmalarını MiMo büyük dil modeliyle bir araya getiriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcıların uzun bir program listesinden seçim yapmasına gerek kalmıyor. Kullanıcı kumaş türünü, rengini ve leke tipini yazarak veya sesli şekilde belirterek uygun yıkama ayarlarının otomatik oluşturulmasını sağlayabiliyor.

Hijyen tarafında ise soğuk suyla sterilizasyon ve tambur içerisinde 10 güne kadar antibakteriyel koruma desteği bulunuyor. Kurutmalı modelin Çin fiyatı 4.999 yuan (yaklaşık 745 dolar) olarak belirlenirken yalnızca çamaşır makinesi versiyonu 3.999 yuan (yaklaşık 595 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Ön siparişler Çin'de başladı ancak teslimat tarihi henüz açıklanmadı.

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