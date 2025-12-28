Xiaomi'den üretimde devrim: Her 6.5 saniyede bir klima

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, üretim kapasitesini ve hızını hayal sınırlarının ötesine taşıyan yeni projesini tanıttı. Şirket, 25 Aralık'ta gerçekleştirdiği Xiaomi 17 Ultra lansman etkinliğinde, Wuhan'da faaliyete geçen ve neredeyse tamamen insan müdahalesi olmadan çalışan yeni akıllı ev aletleri fabrikasını duyurdu. Akıllı telefonlar ve elektrikli araçlardan sonra Xiaomi'nin üçüncü büyük üretim merkezi olan bu tesis, beyaz eşya üretimini tamamen robotların eline bırakıyor.

Fabrikanın en dikkat çekici özelliği, "lights-out manufacturing" (karanlıkta üretim) olarak adlandırılan üretim modeli. Döküm ve metal işleme bölümleri tamamen otomatikleştirildiği için makineler ışığa ihtiyaç duymadan görevlerini yerine getirebiliyor. Üretim hassasiyeti ise ±0.05 mm gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda.

Tesis içinde altı farklı üretim alanı mevcut. Bu atölyeler arasında malzeme taşımak için 4.2 kilometre uzunluğunda askılı bir konveyör sistemi kullanılıyor. Fabirkada tam 161 adet otonom mobil robota görev verilmiş. Bu robotlar, gerçek zamanlı olarak engellerden kaçınarak parçaları taşıyor ve iç lojistiğin %90'ından fazlasını tek başına üstleniyor. Bu yüksek otomasyon seviyesi seri üretim hızına da yansıyor.

Kalite kontrol süreci de teknolojiye emanet

Xiaomi'nin verdiği bilgiye göre, fabrika tam kapasitede çalıştığında üretim bandından her 6.5 saniyede bir yeni klima çıkıyor (üretim süresi değil, banttan çıkış hızı). Çinli şirket kalite kontrol süreçlerini de teknolojinin ellerine teslim etmiş durumda. İnsanlar tarafından yapılan geleneksel örnekleme yöntemi yerine, yapay zeka destekli bilgisayarlı görü sistemleri kullanılıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar, hem devre kartlarını hem de mekanik montaj parçalarını her an denetliyor.

Projenin hayata geçirilme süreci de en az teknolojisi kadar etkileyici. 2024 yılının Ağustos ayında imzalanan anlaşmanın ardından Kasım ayında ilk kazma vuruldu. Ocak 2025 itibarıyla ana yapıları tamamlanan ve seri üretime geçen fabrika, bölgedeki en hızlı inşa edilen tesis unvanını kazandı. Şu anda tam kapasiteyle çalışan bu tesis, Xiaomi'nin ev teknolojileri alanındaki iddiasını güçlendiren devasa bir üretim motoruna dönüşmüş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: