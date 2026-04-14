Xiaomi'den üst seviye oyun telefonu geliyor: Redmi K90 Max

Tam Boyutta Gör Redmi, bu ay Çin'de performans odaklı yeni akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu, Redmi K90 ve K90 Pro Max'ten sonra serinin üçüncü telefonu olacak olan Redmi K90 Max. Serinin en yeni üyesi, öncelikle oyuncuları ve güçlü donanım isteyen kullanıcıları hedefliyor gibi görünüyor. Marka, telefonun tasarımını ve diğer özelliklerini ortaya koyarak tanıtımını yaptı. Şimdi ise, telefonun ekranı ve soğutma çözümüyle ilgili önemli ayrıntılarla birlikte lansman tarihi resmi olarak açıklandı.

Redmi K90 Max oyun telefonu neler sunacak?

Tam Boyutta Gör REDMI K90 Max'in en büyük özelliği, yeni e-spor dokunmatik ekranı. Cihaz, 3500Hz anlık dokunma örnekleme hızını destekliyor. Basitçe söylemek gerekirse, bu, ekranın dokunuşunuza neredeyse anında tepki verdiği anlamına geliyor; bu da nişancı oyunları gibi hızlı oyunlarda çok önemli. Ayrıca daha iyi hareket kontrolü için 400Hz altı eksenli jiroskop da içeriyor. Xiaomi, ekranın 1 milyon sürekli dokunmaya kadar test edildiğini ve performansla birlikte güçlü dayanıklılık gösterdiğini söylüyor.

Telefon, 165Hz yenileme hızı ve 3500 nit'e kadar parlaklık sağlayan 6.83 inç ekrana sahip. Cihaz, HD grafik kalitesini korurken oyunları 165 FPS'de çalıştırabiliyor. Bu, akıllı telefonlarda hâlâ nadir görülen bir özellik ve daha akıcı ve net bir oyun deneyimi sunuyor. Xiaomi, Delta Force gibi oyunlarda bu özelliği desteklediğini doğruladı.

Alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahip olan telefon, ultra dar çerçeve tasarımı ve minimalist ızgara açıklığıyla dikkat çekiyor. Yeni hava soğutma sistemiyle gelecek olan telefon, yapısal olarak yeniden tasarlanmış fan ve hava akışı sistemiyle hava akışında ve soğutma verimliliğinde iki kat artış sağlayacak. Şirket, bunun sektörün en güçlü soğutma çözümlerine meydan okuyacağını ve performansının üst seviye olduğunu ekledi.

K90 Max, ana akım çözümlerden %6 daha büyük çaplı büyük boyutlu bir fana sahip. Dik giriş tasarımı ve öne doğru eğimli fan kanatları, hava akışını artırarak dakikada 0,42 CFM hıza ulaşıyor; bu da rakiplerin 1.3 katı. Yönlendirici kanatlar, hava akışını düzenleyerek çipin ısı kaynağını %78'e varan hava akışı kullanımıyla kaplıyor, ısı dağıtım verimliliğini hızla en üst düzeye çıkarıp üstün oyun performansı sunuyor.

Büyük bir fana sahip olmasına rağmen, tam hızda çalışırken bile gürültü seviyesi 32 dB kadar düşüyor. Ayrıca, farklı kullanım senaryolarına esnek bir şekilde uyum sağlayan üç fan hızı modu bulunuyor. Aktif soğutma fanına sahip K90 Max, sadece 100 saniyede 10°C'lik bir düşüş vaat ediyor.

Cihaz ayrıca IP66, IP68 ve IP69 derecelendirmeleri ve 50.000 saatlik yıpranma testi ile son derece dayanıklı. Soğutma fanı uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış ve 6 yıl garanti ve ömür boyu bakım desteği sunuyor.

Bu segmentteki diğer telefonlarla karşılaştırıldığında, çoğu oyun telefonu yüksek dokunmatik örnekleme hızları sunuyor ancak genellikle 720Hz ile 2000Hz aralığında oluyor. Çok azı bu kadar yüksek anlık örnekleme hızını gelişmiş jiroskop performansıyla bir araya getiriyor. ASUS ROG ve iQOO gibi markalar tetikleyicilere ve yüksek yenileme hızına sahip ekranlara odaklanırken, REDMI K90 Max daha çok dokunmatik doğruluğuna ve tepki hızına odaklanıyor.

Redmi K90 Max, MediaTek'in mevcut amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500 ile gelecek. Bu işlemci, ayrı D2 grafik yonga setiyle eşleştirilecek. Aktif soğutucu ile birlikte bu kombinasyon, üst düzey oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Xiaomi, Çin'de nispeten büyük bir lansman etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. 21 Nisan 2026'da gerçekleşecek etkinlikte Redmi K90 Max, iPad mini benzeri bir tablet ve dizüstü bilgisayar serisiyle birlikte tanıtılacak.

