Xiaomi'den uygun fiyatlı el tipi vantilatör: İşte özellikleri

Xiaomi Mijia Handheld Fan özellikleri
63 x 64 x 167 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığındaki Mijia Handheld Fan, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefonlara yakın boyutlara sahip olan cihaz, kutudan çıkan çıkarılabilir omuz askısı sayesinde elde, omuzda veya çantaya takılarak taşınabiliyor.
Piyasadaki birçok taşınabilir modelde bulunan üç kademeli hız seçeneklerinin aksine Xiaomi, bu modelde 100 seviyeli kademesiz hız kontrolü sunuyor. Kullanıcılar hava akışını ihtiyaçlarına göre hassas şekilde ayarlayabiliyor. Sap bölümüne entegre edilen LED ekran ise anlık hız seviyesini ve kalan pil yüzdesini göstererek kullanım kolaylığı sağlıyor.
USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen Mijia Handheld Fan, hızlı şarj desteğiyle geliyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre yalnızca 10 dakikalık şarj işlemi yaklaşık 4 saatlik kullanım sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz, taşınabilir güç bankalarıyla da şarj edilebiliyor.
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449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.