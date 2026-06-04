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    Xiaomi'den uygun fiyatlı el tipi vantilatör: İşte özellikleri

    Xiaomi, yaz aylarında kullanıcıların serinleme ihtiyacına yönelik geliştirdiği yeni taşınabilir vantilatörünü tanıttı. Mijia Handheld Fan adıyla piyasaya sürülen cihaz, 29 dolar fiyattan sunuluyor.

    Xiaomi'den uygun fiyatlı el tipi vantilatör: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yaz aylarında kullanıcıların serinleme ihtiyacına yönelik geliştirdiği yeni taşınabilir vantilatör modelini tanıttı. Mijia Handheld Fan adıyla piyasaya sürülen cihaz, 199 yuan (29 dolar) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Ürünün resmi satışları ise 10 Haziran'da başlayacak.

    Xiaomi Mijia Handheld Fan özellikleri

    63 x 64 x 167 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığındaki Mijia Handheld Fan, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefonlara yakın boyutlara sahip olan cihaz, kutudan çıkan çıkarılabilir omuz askısı sayesinde elde, omuzda veya çantaya takılarak taşınabiliyor.

    Xiaomi'den uygun fiyatlı el tipi vantilatör: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mijia Handheld Fan'ın içinde DC motor ve karma akışlı bir pervane sistemi bulunuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre cihaz saatte 250 metreküp hava akışı sağlayabiliyor ve maksimum 8,5 m/s rüzgar hızına ulaşabiliyor. Yaklaşık 5 metre mesafeye kadar etkili hava üfleyebilen fan, kamp, yürüyüş ve açık hava etkinlikleri gibi kullanım senaryolarını hedefliyor. En yüksek güç seviyesinde çalışırken gürültü seviyesi 69 dB(A)'nın altında kalıyor.

    Piyasadaki birçok taşınabilir modelde bulunan üç kademeli hız seçeneklerinin aksine Xiaomi, bu modelde 100 seviyeli kademesiz hız kontrolü sunuyor. Kullanıcılar hava akışını ihtiyaçlarına göre hassas şekilde ayarlayabiliyor. Sap bölümüne entegre edilen LED ekran ise anlık hız seviyesini ve kalan pil yüzdesini göstererek kullanım kolaylığı sağlıyor.

    Xiaomi'den uygun fiyatlı el tipi vantilatör: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihaz, 5.000 mAh kapasiteli lityum iyon bataryadan güç alıyor. En düşük hız ayarında 40 saate kadar kullanım süresi sunan fanın bataryası 18,5 Wh enerji kapasitesine sahip. Bu değer, çoğu havayolu şirketinin kabin bagajı kurallarına uygun olduğundan cihaz uçak yolculuklarında da taşınabiliyor.

    USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen Mijia Handheld Fan, hızlı şarj desteğiyle geliyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre yalnızca 10 dakikalık şarj işlemi yaklaşık 4 saatlik kullanım sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz, taşınabilir güç bankalarıyla da şarj edilebiliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/06/04/xiaomi-mijia-handheld-fan-launched-specs-price/ https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=183830
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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