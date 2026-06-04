Xiaomi'den uygun fiyatlı el tipi vantilatör: İşte özellikleri

Xiaomi Mijia Handheld Fan özellikleri

63 x 64 x 167 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığındaki Mijia Handheld Fan, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefonlara yakın boyutlara sahip olan cihaz, kutudan çıkan çıkarılabilir omuz askısı sayesinde elde, omuzda veya çantaya takılarak taşınabiliyor.

Tam Boyutta Gör Mijia Handheld Fan'ın içinde DC motor ve karma akışlı bir pervane sistemi bulunuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre cihaz saatte 250 metreküp hava akışı sağlayabiliyor ve maksimum 8,5 m/s rüzgar hızına ulaşabiliyor. Yaklaşık 5 metre mesafeye kadar etkili hava üfleyebilen fan, kamp, yürüyüş ve açık hava etkinlikleri gibi kullanım senaryolarını hedefliyor. En yüksek güç seviyesinde çalışırken gürültü seviyesi 69 dB(A)'nın altında kalıyor.

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Piyasadaki birçok taşınabilir modelde bulunan üç kademeli hız seçeneklerinin aksine Xiaomi, bu modelde 100 seviyeli kademesiz hız kontrolü sunuyor. Kullanıcılar hava akışını ihtiyaçlarına göre hassas şekilde ayarlayabiliyor. Sap bölümüne entegre edilen LED ekran ise anlık hız seviyesini ve kalan pil yüzdesini göstererek kullanım kolaylığı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, 5.000 mAh kapasiteli lityum iyon bataryadan güç alıyor. En düşük hız ayarında 40 saate kadar kullanım süresi sunan fanın bataryası 18,5 Wh enerji kapasitesine sahip. Bu değer, çoğu havayolu şirketinin kabin bagajı kurallarına uygun olduğundan cihaz uçak yolculuklarında da taşınabiliyor.

USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen Mijia Handheld Fan, hızlı şarj desteğiyle geliyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre yalnızca 10 dakikalık şarj işlemi yaklaşık 4 saatlik kullanım sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz, taşınabilir güç bankalarıyla da şarj edilebiliyor.