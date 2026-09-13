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    Xiaomi'den yapay zekalı kameralı akıllı davlumbaz

    Xiaomi, yeni üst seviye davlumbazını piyasaya sürdü. Mijia Smart Range Hood 3 Max olarak adlandırılan davlumbaz, yapay zekalı kamerası ve akıllı özellikleriyle markanın en gelişmiş duman emme cihazı.

    xiaomi yapay zekalı davlumbaz mijia smart range hood 3 max Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, mutfaktaki duman sorununu neredeyse ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni ve üst düzey davlumbazını piyasaya sürdü. Mijia Smart Range Hood 3 Max, markanın bugüne kadarki en yetenekli duman çekme cihazı olma özelliğini taşıyor. Cihaz, dumanı hızlı çekmek ve yapay zekayı kullanarak gerçek zamanlı tepki vermek üzere tasarlanmış.

    Mijia Smart Range Hood 3 Max akıllı davlumbaz neler sunuyor?

    xiaomi akıllı davlumbaz özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihazda dumanı kaynağında yakalayan dörtlü girdap (siklon) sistemi, yüksek hızlı ve geriye eğimli hava akışı mekanizması ve dumanın yüzünüze doğru yükselmesini engelleyen bir hava perdesi bulunuyor. 360 W gücündeki motoru ve sekiz farklı yüksek emiş kademesiyle desteklenen fan, Mijia'nın şimdiye kadar kaydettiği en yüksek hız olan 17.5 m/s hıza ulaşabiliyor. Maksimum statik basınç değeri ise 1.700 Pa seviyesinde. Sabit hava hacmi algoritması, baca direncini algılayıp otomatik ayarlamalar yapıyor; böylece ister alt katta ister üst katlarda olun, cihaz verimli çalışıyor.

    İşin ilginçleştiği nokta ise akıllı özellikler kısmı. 100.000'den fazla gerçek yemek pişirme videosuyla eğitilmiş VLA görsel modeliyle desteklenen 3 MP kamera, duman durumunu her 0.1 saniyede kontrol ediyor, fan hızını da 0.6 saniye içinde değiştiriyor. Xiaomi, bu sistemin %98'in üzerinde doğruluk oranına sahip olduğunu belirtiyor.

    Yapay zeka destekli yemek taşma önleme koruması da mevcut. Sistem, taşmak üzere olan bir tencereyi tespit edip alarm veriyor ve hatta uyumlu Mi Home ocağına ısıyı kesmesi için komut gönderebiliyor. Günün her saati gaz ve duman seviyelerini izleyen cihaz, üç renkli ekrana sahip mikron düzeyinde PM2.5 sensörü barındırıyor ve Mi Home uygulaması aracılığıyla telefonunuza bildirim gönderebiliyor. Havalandırmaya ihtiyaç duyduğunuzu algıladığında ise otomatik olarak çalışmaya başlıyor.

    Diğer pratik özellikler arasında, Xiaomi’nin PM2.5 partiküllerini %97 oranında giderdiğini ve %98 sterilizasyon sağladığını belirttiği negatif iyonla sterilizasyon sistemi; fan pervanesinde yağ tutmayan kaplama ve herhangi bir parçayı sökmeyi gerektirmeyen akıllı kuru temizleme modu, 10 yıl güçlü emiş gücünü sürdüren 1.680 saatlik dayanıklılık testi yer alıyor. Davlumbazın yüksek güç modunda 59 dB(A) ses seviyesinde çalıştığı belirtiliyor.

    Xiaomi, yapay zekalı davlumbazını Çin'de 4599 yuan (685 dolar) fiyat etiketiyle ön satışa sundu.

    Kaynakça https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=184787 https://www.gizmochina.com/2026/09/12/xiaomi-launches-mijia-smart-range-hood-3-max-with-1700-pa-suction-camera-and-pm2-5-sensor-for-smart-control/
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