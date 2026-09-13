Xiaomi'den yapay zekalı kameralı akıllı davlumbaz

Mijia Smart Range Hood 3 Max akıllı davlumbaz neler sunuyor?
İşin ilginçleştiği nokta ise akıllı özellikler kısmı. 100.000'den fazla gerçek yemek pişirme videosuyla eğitilmiş VLA görsel modeliyle desteklenen 3 MP kamera, duman durumunu her 0.1 saniyede kontrol ediyor, fan hızını da 0.6 saniye içinde değiştiriyor. Xiaomi, bu sistemin %98'in üzerinde doğruluk oranına sahip olduğunu belirtiyor.
Yapay zeka destekli yemek taşma önleme koruması da mevcut. Sistem, taşmak üzere olan bir tencereyi tespit edip alarm veriyor ve hatta uyumlu Mi Home ocağına ısıyı kesmesi için komut gönderebiliyor. Günün her saati gaz ve duman seviyelerini izleyen cihaz, üç renkli ekrana sahip mikron düzeyinde PM2.5 sensörü barındırıyor ve Mi Home uygulaması aracılığıyla telefonunuza bildirim gönderebiliyor. Havalandırmaya ihtiyaç duyduğunuzu algıladığında ise otomatik olarak çalışmaya başlıyor.
Diğer pratik özellikler arasında, Xiaomi’nin PM2.5 partiküllerini %97 oranında giderdiğini ve %98 sterilizasyon sağladığını belirttiği negatif iyonla sterilizasyon sistemi; fan pervanesinde yağ tutmayan kaplama ve herhangi bir parçayı sökmeyi gerektirmeyen akıllı kuru temizleme modu, 10 yıl güçlü emiş gücünü sürdüren 1.680 saatlik dayanıklılık testi yer alıyor. Davlumbazın yüksek güç modunda 59 dB(A) ses seviyesinde çalıştığı belirtiliyor.
Xiaomi, yapay zekalı davlumbazını Çin'de 4599 yuan (685 dolar) fiyat etiketiyle ön satışa sundu.Kaynakça https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=184787 https://www.gizmochina.com/2026/09/12/xiaomi-launches-mijia-smart-range-hood-3-max-with-1700-pa-suction-camera-and-pm2-5-sensor-for-smart-control/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: