    Xiaomi’den yapay zekalı klima hamlesi: Evler daha akıllı olacak

    Xiaomi, yapay zeka çipli yeni klima ve robot süpürge modelleriyle enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. İşte akıllı ev teknolojilerindeki yeni yaklaşımın detayları:

    Xiaomi, yapay zekayı yalnızca sohbet botları veya mobil cihazlarla sınırlı tutmayan şirketler arasına katılıyor. Şirketin yeni nesil akıllı ev ürünleri, özellikle klima ve robot süpürge kategorisinde cihazların çevresel koşulları analiz ederek kendi çalışma biçimini optimize etmesine odaklanıyor. Xiaomi Başkanı Lu Weibing tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin yeni stratejisi, kullanıcı müdahalesini azaltırken enerji tüketimini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımın ilk örneklerinden biri ise Mijia Strong Wind Pro Klima modeli oldu.

    Mijia Strong Wind Pro Klima kullanım alışkanlıklarını analiz ediyor

    Mijia Strong Wind Pro modelinin merkezinde, cihaz içine yerleştirilmiş özel bir yapay zeka çipi bulunuyor. Sistem yalnızca kullanıcı tarafından girilen sıcaklık değerine bağlı çalışmıyor; bunun yerine bulut tabanlı bir model ile birlikte evin kullanım düzenini öğrenmeye çalışıyor. Örneğin cihaz, kullanıcının genellikle hangi saatlerde eve geldiğini veya gece boyunca hangi sıcaklık seviyelerinde daha uzun süre kaldığını zaman içinde analiz edebiliyor.

    Bu teknolojinin en dikkat çekici tarafı, performans ile enerji tüketimi arasındaki dengeyi otomatik olarak yönetmeye çalışması. Sistem, kullanıcının eve giriş yaptığını algıladığında kısa süreli olarak daha yüksek soğutma gücü kullanabiliyor. Böylece ortam sıcaklığının daha hızlı düşürülmesi hedefleniyor. Ancak gece saatlerinde veya uzun süreli kullanım senaryolarında cihazın fan gücü ve enerji tüketimi otomatik olarak azaltılıyor.

    Şirketin yapay zeka yaklaşımı yalnızca iklimlendirme ürünleriyle sınırlı değil. Mijia Robot Vacuum Mop 6 Max modeliyle birlikte benzer bir mantık robot süpürge kategorisine de taşınıyor. Günümüzde pek çok robot süpürge temel seviyede engel algılama özelliği sunuyor olsa da, karmaşık oda düzenlerinde hâlâ çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle masa ayakları, dar geçişler veya sık mobilya kullanılan alanlarda cihazların bazı bölgeleri atladığı görülebiliyor. Xiaomi’nin yeni sistemi, oda yapısını daha detaylı analiz ederek temizleme rotasını dinamik biçimde güncellemeyi hedefliyor.

    Xiaomi’nin bu stratejisi, şirketin uzun vadeli yatırım planlarıyla da doğrudan bağlantılı. Firma, yılın başlarında önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka araştırmaları için 9 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu yatırımın önemli bölümünün yalnızca yazılım geliştirmeye değil, donanım seviyesinde çalışan yapay zeka çözümlerine ayrılması dikkat çekiyor. Özellikle akıllı ev ekosistemlerinde cihazların birbirleriyle daha uyumlu çalışması, gelecekte enerji yönetimi açısından önemli bir rekabet alanı haline gelebilir.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

