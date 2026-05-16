Xiaomi’den yapay zekalı klima hamlesi: Evler daha akıllı olacak

Mijia Strong Wind Pro Klima kullanım alışkanlıklarını analiz ediyor
Mijia Strong Wind Pro modelinin merkezinde, cihaz içine yerleştirilmiş özel bir yapay zeka çipi bulunuyor. Sistem yalnızca kullanıcı tarafından girilen sıcaklık değerine bağlı çalışmıyor; bunun yerine bulut tabanlı bir model ile birlikte evin kullanım düzenini öğrenmeye çalışıyor. Örneğin cihaz, kullanıcının genellikle hangi saatlerde eve geldiğini veya gece boyunca hangi sıcaklık seviyelerinde daha uzun süre kaldığını zaman içinde analiz edebiliyor.
Bu teknolojinin en dikkat çekici tarafı, performans ile enerji tüketimi arasındaki dengeyi otomatik olarak yönetmeye çalışması. Sistem, kullanıcının eve giriş yaptığını algıladığında kısa süreli olarak daha yüksek soğutma gücü kullanabiliyor. Böylece ortam sıcaklığının daha hızlı düşürülmesi hedefleniyor. Ancak gece saatlerinde veya uzun süreli kullanım senaryolarında cihazın fan gücü ve enerji tüketimi otomatik olarak azaltılıyor.
Şirketin yapay zeka yaklaşımı yalnızca iklimlendirme ürünleriyle sınırlı değil. Mijia Robot Vacuum Mop 6 Max modeliyle birlikte benzer bir mantık robot süpürge kategorisine de taşınıyor. Günümüzde pek çok robot süpürge temel seviyede engel algılama özelliği sunuyor olsa da, karmaşık oda düzenlerinde hâlâ çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle masa ayakları, dar geçişler veya sık mobilya kullanılan alanlarda cihazların bazı bölgeleri atladığı görülebiliyor. Xiaomi’nin yeni sistemi, oda yapısını daha detaylı analiz ederek temizleme rotasını dinamik biçimde güncellemeyi hedefliyor.
Xiaomi'nin bu stratejisi, şirketin uzun vadeli yatırım planlarıyla da doğrudan bağlantılı. Firma, yılın başlarında önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka araştırmaları için 9 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu yatırımın önemli bölümünün yalnızca yazılım geliştirmeye değil, donanım seviyesinde çalışan yapay zeka çözümlerine ayrılması dikkat çekiyor. Özellikle akıllı ev ekosistemlerinde cihazların birbirleriyle daha uyumlu çalışması, gelecekte enerji yönetimi açısından önemli bir rekabet alanı haline gelebilir.
