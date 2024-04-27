Xiaomi, dört modele desteği kesiyor: İşte artık güncelleme almayacak telefonlar

Xiaomi, her cihaz serisi için farklı güncelleme politikası uyguluyor ve genelde sürpriz bir şekilde cihaza desteğin kesildiğini öğreniyoruz. EOS’ta listelenen cihazlar, yeni HyperOS güncellemelerini almamakla kalmıyor, güvenlik yamalarını da almıyor. Nisan 2024 itibarıyla dört modele daha destek kesildi. Listedeki Mi 11 Lite’ın 5G değil, 4G modeline desteğin kesildiğini belirtelim.
Redmi Note 10 Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 son güncelleme oldu. POCO X3 Pro ve Mi 11 Lite için de durum aynı. MIX Fold, HyperOS tabanlı Android 13’te kaldı. Listeye yeni eklenen cihazların çoğu üç yıldır piyasada. Xiaomi, 13T ve 13T Pro’ya kadar cihazlara iki Android güncellemesi, üç yıl güvenlik güncellemesi verdi. Xiaomi 13T ile birlikte telefonlar dört büyük Android güncellemesi, beş yıl güvenlik yaması almaya başladı.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/26/xiaomi-eos-list-redmi-note-10-pro-mi-11-lite-and-mix-fold-wont-receive-updates-anymore/ https://trust.mi.com/misrc/updates/phone Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.