Xiaomi, dört modele desteği kesiyor: İşte artık güncelleme almayacak telefonlar

Tam Boyutta Gör Xiaomi, belirli cihazlara yönelik desteğin kesildiğini belirten EOS listesini periyodik olarak güncelliyor. 26 Nisan 2024 güncel Xiaomi EOS listesine göre, Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro, Mi 11 Lite ve MIX Fold modelleri dahil olmak üzere güncelleme desteği kesildi.

HyperOS güncellemesi Xiaomi Mi 10 serisine geldi 5 gün önce eklendi

Xiaomi, her cihaz serisi için farklı güncelleme politikası uyguluyor ve genelde sürpriz bir şekilde cihaza desteğin kesildiğini öğreniyoruz. EOS’ta listelenen cihazlar, yeni HyperOS güncellemelerini almamakla kalmıyor, güvenlik yamalarını da almıyor. Nisan 2024 itibarıyla dört modele daha destek kesildi. Listedeki Mi 11 Lite’ın 5G değil, 4G modeline desteğin kesildiğini belirtelim.

Redmi Note 10 Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 son güncelleme oldu. POCO X3 Pro ve Mi 11 Lite için de durum aynı. MIX Fold, HyperOS tabanlı Android 13’te kaldı. Listeye yeni eklenen cihazların çoğu üç yıldır piyasada. Xiaomi, 13T ve 13T Pro’ya kadar cihazlara iki Android güncellemesi, üç yıl güvenlik güncellemesi verdi. Xiaomi 13T ile birlikte telefonlar dört büyük Android güncellemesi, beş yıl güvenlik yaması almaya başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Xiaomi dört modele desteği kesiyor: Artık güncelleme almayacaklar