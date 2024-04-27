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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, dört modele desteği kesiyor: İşte artık güncelleme almayacak telefonlar

    Xiaomi, Nisan 2024 itibarıyla EOS ürün listesine dört yeni model daha ekledi. Listeye yeni eklenen Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar artık sistem ve güvenlik güncellemesi almayacak.
    güncelleme almayacak xiaomi telefonlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, belirli cihazlara yönelik desteğin kesildiğini belirten EOS listesini periyodik olarak güncelliyor. 26 Nisan 2024 güncel Xiaomi EOS listesine göre, Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro, Mi 11 Lite ve MIX Fold modelleri dahil olmak üzere güncelleme desteği kesildi.

    Xiaomi, her cihaz serisi için farklı güncelleme politikası uyguluyor ve genelde sürpriz bir şekilde cihaza desteğin kesildiğini öğreniyoruz. EOS’ta listelenen cihazlar, yeni HyperOS güncellemelerini almamakla kalmıyor, güvenlik yamalarını da almıyor. Nisan 2024 itibarıyla dört modele daha destek kesildi. Listedeki Mi 11 Lite’ın 5G değil, 4G modeline desteğin kesildiğini belirtelim.

    Redmi Note 10 Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 son güncelleme oldu. POCO X3 Pro ve Mi 11 Lite için de durum aynı. MIX Fold, HyperOS tabanlı Android 13’te kaldı. Listeye yeni eklenen cihazların çoğu üç yıldır piyasada. Xiaomi, 13T ve 13T Pro’ya kadar cihazlara iki Android güncellemesi, üç yıl güvenlik güncellemesi verdi. Xiaomi 13T ile birlikte telefonlar dört büyük Android güncellemesi, beş yıl güvenlik yaması almaya başladı.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/26/xiaomi-eos-list-redmi-note-10-pro-mi-11-lite-and-mix-fold-wont-receive-updates-anymore/ https://trust.mi.com/misrc/updates/phone
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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