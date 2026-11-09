Xiaomi duyurdu: Xiaomi 18 Pro ve Pro Max küresel pazara geliyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Xiaomi, amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in küresel lansman tarihini 17 Kasım olarak duyurdu. Paris'te gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak cihazlar, Leica iş birliğiyle geliştirilen çift 200 megapiksel kamera sistemi ve arka yüzdeki yenilikçi ikinci ekranıyla öne çıkıyor. İki farklı ekran boyutuyla sunulacak seri, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem vadediyor. Canlı yayınlanacak lansmanda yeni akıllı saatlerin de sürpriz olarak sergilenmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in küresel lansman tarihini resmen açıkladı. Eylül ayının sonunda Çin'de tanıtılan modeller, 17 Kasım'da Paris'te düzenlenecek etkinlikle uluslararası pazara sunulacak. Şirket, etkinlikte iki yeni telefonun yanı sıra farklı sürprizlerin de duyurulabileceğinin sinyalini verdi.

Xiaomi 18 Pro serisi neler sunacak?

Xiaomi'nin açıklamasına göre lansman etkinliği 17 Kasım Salı günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, şirketin YouTube ve X hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Böylece Xiaomi 18 Pro serisinin küresel pazara yönelik özellikleri, fiyatları ve satış takvimi de netleşmiş olacak. Xiaomi, küresel lansman duyurusunda özellikle iki özelliğin altını çiziyor.

Bunlardan ilki, telefonların arka tarafında bulunan ve farklı işlevler sunan ikinci ekran. Diğeri ise Leica iş birliğiyle geliştirilen çift 200 MP kamera sistemi. Şirketin tanıtım mesajında arka ekranın kişiselleştirme seçeneklerine, kamera sisteminin ise mobil fotoğrafçılığa odaklandığı belirtiliyor. Ayrıca iki farklı ekran boyutuyla satışa çıkacak.

Etkinlikte başka hangi ürünler tanıtılacak?

Xiaomi, 17 Kasım etkinliğinde yalnızca Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in yer alacağını doğruladı. Bu nedenle standart Xiaomi 18 modelinin veya Ultra sürümünün küresel lansmanda tanıtılması beklenmiyor. Bununla birlikte etkinlik duyurusundaki "daha fazla sürpriz" ifadesi, henüz küresel pazara sunulmayan 41 mm Xiaomi Watch S5 modellerine işaret ediyor olabilir. Xiaomi'nin yeni amiral gemileriyle ilgili tüm ayrıntıları 17 Kasım'daki etkinlikte öğrenmiş olacağız.

Xiaomi, 190 gün pil ömrü sunan yeni akıllı diş fırçasını tanıttı 5 gün önce eklendi https://www.gsmarena.com/its_official_the_xiaomi_18_pro_and_18_pro_max_are_launching_globally_next_week-news-75406.php

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Xiaomi duyurdu: Xiaomi 18 Pro ve Pro Max küresel pazara geliyor!

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