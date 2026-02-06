Giriş
    Xiaomi Electric Scooter 6 serisinin fiyatları sızdırıldı: Ultra model yolda

    Xiaomi'nin yeni Electric Scooter 6 serisine ait fiyatlar ve çıkış tarihi sızdırıldı. Ultra modelin Electric Scooter 6, önceki nesle kıyasla daha pahalı geliyor.

    Xiaomi Electric Scooter 6 serisinin fiyatları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Electric Scooter 6 serisini duyurmuş, küresel çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise eksik bırakılmıştı. Şimdi yeni bir sızıntı, bu belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Electric Scooter 6 Ultra dahil olmak üzere Electric Scooter 6 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

    Seriye Ultra modeli ekleniyor

    Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, Avrupa pazarı için toplam beş farklı Electric Scooter 6 modeli sunacak. Ayrıca mevcut dört modele ek olarak, seriye ilk kez "Ultra" isimli daha üst seviye bir varyantın da dahil edilmesi planlanıyor. Ancak bu model, diğer sürümlere kıyasla daha geç piyasaya çıkacak. Teknik tarafta ise Ultra model, serinin genel özelliklerini korurken bazı kritik alanlarda ayrışıyor.

    12 inç lastikler tüm modellerde ortak olurken, Ultra versiyon daha güçlü bir motor, daha uzun menzil, çift disk fren sistemi ve 140 kg'a kadar artırılmış taşıma kapasitesi sunuyor. Ayrıca yalnızca sarı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Fiyat tarafında ise geçen yıla kıyasla bazı modellerde 50 euroya kadar artış bekleniyor.

    Sızıntıya göre Electric Scooter 6 Lite modeli 329,99 eurodan, standart Electric Scooter 6 ise 399,99 eurodan satışa sunulacak. Pro ve Max modellerinin sırasıyla 549,99 euro ve 649,99 euro seviyelerinde konumlanması bekleniyor. Serinin en pahalı üyesi olan Electric Scooter 6 Ultra'nın ise 799,99 euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

    Çıkış takvimine bakıldığında, Electric Scooter 6 ailesindeki dört modelin 10 Şubat 2026 itibarıyla Avrupa'da satışa çıkması planlanıyor. Ultra model için ise henüz net bir tarih paylaşılmış değil. Xiaomi'nin, lansman yaklaştıkça resmi fiyatları ve bölgesel detayları açıklaması bekleniyor.

