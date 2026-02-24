Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra geliyor: 75KM menzil ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 28 Şubat’ta Barselona’da düzenleyeceği lansman öncesinde Electric Scooter 6 Ultra modelini resmi olarak tanıtmaya başladı. Cihazın şirketin küresel internet sitesinde yer alması, tam duyurunun artık günler kaldığını gösteriyor. Serinin Ultra modeli, 500W motor ve 75 km menzille geliyor.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Electric Scooter 6, 6 Lite, 6 Pro ve 6 Max'in üzerinde konumlanacak. Erken listelemelere göre scooter, 500W motor gücüne ve 1.200W'a kadar tepe çıkışa sahip. Bu da özellikle kalkış ve yokuş performansında 6 Max'e kıyasla daha iddialı bir karakter anlamına geliyor. Azami hız çoğu bölgede 25 km/s ile sınırlandırılmış olsa da yaklaşık 45 Nm tork değeri daha atak bir sürüş vadediyor.

Scooter, 585Wh batarya kapasitesi sayesinde ideal koşullarda 75 km'ye kadar menzil sunucak. Tabii ki gerçek kullanımda bu değer, sürücü ağırlığı, zemin ve hız gibi faktörlere göre değişebilir. Yine de bu rakam, Ultra'yı serinin en uzun menzilli modeli konumuna taşıyor. Dayanıklılık tarafında da çıta yükselmiş durumda. Ön ve arka süspansiyon sistemi, 12 inç tubeless arazi lastikleri, çift disk fren ve E-ABS desteği öne çıkan detaylar arasında.

IPX6 suya dayanıklılık sertifikası ise hafif yağmur koşullarında kullanım imkânı sunuyor. 3 inçlik TFT ekran üzerinden hız ve batarya gibi temel sürüş verileri takip edilebiliyor. Tüm bu donanımın ise bir bedeli var, yaklaşık 33,7 kg ağırlık. Ultra, taşınabilir bir şehir scooter’ından çok, güçlü ve uzun menzilli bir kentsel ulaşım aracı profili çiziyor.

Fiyat tarafında beklenti 799,99 euro seviyesinde. Bu da modeli serinin en pahalı üyesi yapıyor. Ancak sunulan motor gücü, menzil ve donanım düşünüldüğünde Ultra'nın daha performans odaklı kullanıcıları hedeflediği açık.

