    Xiaomi elektrikli araç üretiminde vites yükseltiyor: Teslimat süreleri düşüşte

    Xiaomi, elektrikli araç üretiminde önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, SU7 modellerinin teslimat süresini ciddi oranda kısaltırken ekim ayında 48 bini aşkın araç teslimatı gerçekleştirdi.

    Xiaomi elektrikli araç üretiminde vites yükseltiyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, elektrikli araç üretiminde kapasitesini hızla artırıyor ve SU7 elektrikli sedan modellerinin teslimat süreleri önemli ölçüde düşmeye başladı. Daha önce yaklaşık 30 haftaya kadar uzayan teslimatlar, şimdi yalnızca 6 ila 9 haftalık bir bekleme süresine geriledi.

    Xiaomi elektrikli araç üretiminde vites yükseltiyor

    Yeni verilere göre SU7 Pro ve SU7 Max modellerinin üretimi önemli ölçüde arttı. Xiaomi'nin Pekin'deki Faz I fabrikası, yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen, çift vardiya sistemiyle bu kapasitenin çok üzerine çıkmış durumda. Şirketin 2025'in ilk yarısında üretimini neredeyse %200 kapasiteyle sürdürdüğü belirtiliyor.

    Buna karşın, SU7 Standard versiyonunda bekleme süresi hâlâ uzun, sipariş sahiplerinin 29 ila 32 hafta arasında beklemesi gerekiyor. Öte yandan performans odaklı SU7 Ultra modeli, eylül ayından bu yana istikrarlı şekilde 6-9 haftalık bir teslimat süresine sahip ve stoklardan doğrudan temin edilebilen sınırlı sayıda araç bulunuyor.

    Xiaomi’nin satış başarısı yalnızca üretim hızında değil, model çeşitliliğinde de kendini gösteriyor. Şirket, ekim ayında 48.654 araç teslim ederek yeni bir rekor kırdı. Bu teslimatların 33.662 adedi yani yaklaşık %70’i, SUV modeli YU7’ye ait. Sedan segmentinde ise SU7 serisi 14.992 teslimatla güçlü bir performans sergiledi.

    Şu an için Xiaomi, 2026 yılına kadar yıllık 1,2 milyon araç üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Bu kapsamda Pekin'de Faz II ve Faz III tesisleri için hazırlıklar sürerken, Wuhan fabrikası 2026 Mayıs ayında faaliyete geçecek

