Xiaomi elektrikli araç üretiminde vites yükseltiyor: Teslimat süreleri düşüşte

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, elektrikli araç üretiminde kapasitesini hızla artırıyor ve SU7 elektrikli sedan modellerinin teslimat süreleri önemli ölçüde düşmeye başladı. Daha önce yaklaşık 30 haftaya kadar uzayan teslimatlar, şimdi yalnızca 6 ila 9 haftalık bir bekleme süresine geriledi.

Xiaomi elektrikli araç üretiminde vites yükseltiyor

Yeni verilere göre SU7 Pro ve SU7 Max modellerinin üretimi önemli ölçüde arttı. Xiaomi'nin Pekin'deki Faz I fabrikası, yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen, çift vardiya sistemiyle bu kapasitenin çok üzerine çıkmış durumda. Şirketin 2025'in ilk yarısında üretimini neredeyse %200 kapasiteyle sürdürdüğü belirtiliyor.

Buna karşın, SU7 Standard versiyonunda bekleme süresi hâlâ uzun, sipariş sahiplerinin 29 ila 32 hafta arasında beklemesi gerekiyor. Öte yandan performans odaklı SU7 Ultra modeli, eylül ayından bu yana istikrarlı şekilde 6-9 haftalık bir teslimat süresine sahip ve stoklardan doğrudan temin edilebilen sınırlı sayıda araç bulunuyor.

Xiaomi’nin satış başarısı yalnızca üretim hızında değil, model çeşitliliğinde de kendini gösteriyor. Şirket, ekim ayında 48.654 araç teslim ederek yeni bir rekor kırdı. Bu teslimatların 33.662 adedi yani yaklaşık %70’i, SUV modeli YU7’ye ait. Sedan segmentinde ise SU7 serisi 14.992 teslimatla güçlü bir performans sergiledi.

Xiaomi'de yüzler gülüyor: Araç satışları ikinci kez rekor kırdı 1 hf. önce eklendi

Şu an için Xiaomi, 2026 yılına kadar yıllık 1,2 milyon araç üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Bu kapsamda Pekin'de Faz II ve Faz III tesisleri için hazırlıklar sürerken, Wuhan fabrikası 2026 Mayıs ayında faaliyete geçecek

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi elektrikli araç üretiminde vites yükseltiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: