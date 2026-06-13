Xiaomi, elektrikli araçlar için otomatik şarj robotunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, elektrikli araçların şarj işlemini tamamen otomatik hale getiren ev tipi robotik şarj kolu sistemini tanıttı. Şirket, sürücünün herhangi bir müdahalesine ihtiyaç duymadan aracı şarja bağlayabilen teknolojinin yılın son çeyreğinde ticari olarak kullanıma sunulacağını açıkladı.

Tüm süreç otonom olarak gerçekleşiyor

Xiaomi'nin geliştirdiği sistem, akıllı park özellikleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarlandı. Buna göre araç kendi kendine park ettikten sonra robotik kol devreye girerek şarj kablosunu otomatik olarak bağlayacak ve şarj işlemini başlatacak. Şirket, bu çözümle elektrikli araç kullanımındaki günlük işlemleri daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Xiaomi ayrıca tanıtım sırasında paylaşılan videonun kontrollü bir konsept gösterimi olmadığını, gerçek bir ortamda çekildiğini vurguladı. Şirket, videoda gösterilen işlevlerin üretime hazır olduğunu belirterek teknolojinin ticari kullanıma oldukça yakın olduğunun sinyalini verdi.

Xiaomi'nin açıkladığı senaryolara göre sürücüler araçlarını park ettikten sonra hiçbir işlem yapmadan bölgeden ayrılabilecek. Robotik kol, aracın konumunu algılayarak şarj portuna yönlenecek, kabloyu bağlayacak ve şarj sürecini otomatik olarak başlatacak.

Batarya tam dolduğunda veya kullanıcı tarafından belirlenen seviyeye ulaşıldığında ise robotik kol şarj bağlantısını otomatik olarak sonlandırıyor. Böylece tüm süreç baştan sona insan müdahalesi olmadan tamamlanabiliyor. Xiaomi ayrıca kullanıcıların akıllı telefon uygulaması üzerinden uzaktan şarj başlatabileceğini belirtiyor.

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Otonom şarj sistemleri yaygınlaşıyor

Elektrikli araç sektöründe otonom şarj teknolojilerine yönelik rekabet giderek artıyor. Xiaomi'nin yanı sıra birçok Çinli otomobil ve teknoloji şirketi de benzer çözümler üzerinde çalışıyor.

Bunlardan biri olanLi Auto, geçtiğimiz yıl tanıtılan i8 elektrikli SUV modeli sırasında otomatik şarj robotu geliştirdiğini duyurmuştu. Şirket CEO'su Li Xiang, sistemin aktif olarak test edildiğini açıklamıştı.

Geçen ağustos ayında ise Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), tamamen elektrikli Aito M8 ile entegre çalışan robotik şarj sistemini sergilemişti. Bu sistemde araç, "araç dışı park" modu sayesinde kendi kendine şarj alanına ilerliyor. Daha sonra akıllı telefon uygulaması üzerinden verilen komutla robotik kol şarj kapağını açıyor ve kabloyu otomatik olarak bağlıyor.

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Xiaomi, elektrikli araçlar için otomatik şarj robotunu tanıttı

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