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Oynat Xiaomi, elektrikli otomobillerini 2027’de Avrupa pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk durak Almanya olacak. Araçlar; Almanya, İsveç, İspanya ve İtalya'daki yedi merkezde zorlu testlerden geçecek. Nürburgring ve İsveç kış test merkezini de kapsayan süreçte şirket, sekiz Alman bayi grubuyla ortaklık kurarak satış ağının temelini şimdiden attı. Avrupa’da satışa çıkacak modeller ve araç fiyatları ise henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, otomobillerini Avrupa’da satışa sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Grup Başkanı Lu Weibing, 24 Kasım’daki finansal sonuç toplantısında 2027’de Avrupa pazarına girme planını yineledi. İlk satışların başlayacağı ülke Almanya olacak.

Satış öncesinde araçlar İsveç, Almanya, İspanya ve İtalya’daki yedi test merkezine gönderilecek. Program kapsamında yüksek hız denemeleri yapılacak ve araçların çeşitli işlevleri kontrol edilecek. Daha önce açıklanan test noktaları arasında İsveç’teki Arjeplog kış test merkezi ve Almanya’daki Nürburgring de bulunuyor. İsveç, İspanya ve İtalya için henüz bir satış takvimi paylaşılmış değil; bu ülkeler açıklamada test programının parçası olarak yer alıyor.

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Xiaomi, satış ve servis ağı için de eylülde Berlin’de düzenlenen IFA fuarında sekiz Alman bayi grubuyla iş birliği mutabakatı imzalamıştı. Emil Frey Germany, Ernst Dello ve LUEG Mobility’nin de bulunduğu gruplar, markanın Avrupa’daki ilk perakende ortakları olacak. Şirketin Münih’teki araştırma ve geliştirme merkezi de Avrupa hazırlıklarında görev alıyor.

Avrupa’ya hangi modellerin getirileceği ise henüz kesinleşmedi. CarNewsChina, SU7 sedan ve YU7 SUV’un, performans odaklı YU7 GT ile birlikte satışa sunulmasını bekliyor. Ancak Xiaomi, model listesini, Avrupa donanımlarını veya fiyatlarını henüz açıklamadı.

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Xiaomi, elektrikli araçlarını dört Avrupa ülkesinde test edecek

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