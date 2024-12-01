Xiaomi, elektrikli diş fırçasını satışa sundu: Tek şarjla 180 güne kadar fırçalama

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni elektrikli diş fırçası Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro’yu tanıttı. Bu, Mijia’nın fırçalama performansı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan renkli ekrana sahip ilk diş fırçası. Fırçanın açısını ve fırçalanan yeri takip etmek için 6 eksenli hareket sensörüyle donatılmış ve fırçalanmayan yerleri belirlemek için görsel diş haritası sunuyor.

En iyi elektrikli diş fırçası tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

Xiaomi elektrikli diş fırçası özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Elektrikli diş fırçası, etkili ve kişiselleştirilmiş diş bakımı için tasarlanmış gelişmiş akıllı titreşim teknolojisine sahip. Diş yüzeyine göre temizleme modunu kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Diş etini ve dişlerin arasını mükemmel şekilde temizlemek için 20 dereceye kadar dönüş sağlayan çift titreşim açısına sahip. Dişe fazla bastırıldığında diş etini korumak için titreşim yoğunluğunu azaltarak hatırlatmada bulunuyor.

Fırça başlıkları, zamanla pislik gibi görünen pası engellemek için bakır içermeyen ekim teknolojisiyle birlikte yumuşak şok emici kaplamayla geliyor. İki fırça başlığı tipi mevcut; sağlam kıllara sahip derinlemesine temizlik için önerilen temizleme başlığı ve hassas dişler için tavsiye edilen daha yumuşak kıllara sahip bakım başlığı.

Xiaomi elektrikli diş fırçası, dört temizleme modu sunuyor; Hassas kullanıcılar için nazik temizlik, günlük kullanım için standart temizlik, ulaşılması zor alanlar için derin temizlik ve diş yüzeyi gereksinimine göre uyarlanabilir performans için akıllı temizlik.

Diş fırçası, nazik modda kullanıldığında 180 güne kadar, standart modda 100 güne kadar çalışma süresi sunuyor. USB-C bağlantısı üzerinden şarj ediliyor, tam şarj olması 6 saat sürüyor. Bu arada, diğer elektrikli diş fırçaları gibi IPX8 sertifikasına sahip olduğundan diş fırçasını suyla rahatça temizlemek mümkün.

Xiaomi elektrikli diş fırçası fiyatı ne kadar?

Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro’nun fiyatı 34 dolar.

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