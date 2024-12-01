Xiaomi, elektrikli diş fırçasını satışa sundu: Tek şarjla 180 güne kadar fırçalama

- Xiaomi elektrikli diş fırçası özellikleri neler?
- Xiaomi elektrikli diş fırçası fiyatı ne kadar?
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Xiaomi elektrikli diş fırçası özellikleri neler?
Fırça başlıkları, zamanla pislik gibi görünen pası engellemek için bakır içermeyen ekim teknolojisiyle birlikte yumuşak şok emici kaplamayla geliyor. İki fırça başlığı tipi mevcut; sağlam kıllara sahip derinlemesine temizlik için önerilen temizleme başlığı ve hassas dişler için tavsiye edilen daha yumuşak kıllara sahip bakım başlığı.
Xiaomi elektrikli diş fırçası, dört temizleme modu sunuyor; Hassas kullanıcılar için nazik temizlik, günlük kullanım için standart temizlik, ulaşılması zor alanlar için derin temizlik ve diş yüzeyi gereksinimine göre uyarlanabilir performans için akıllı temizlik.
Diş fırçası, nazik modda kullanıldığında 180 güne kadar, standart modda 100 güne kadar çalışma süresi sunuyor. USB-C bağlantısı üzerinden şarj ediliyor, tam şarj olması 6 saat sürüyor. Bu arada, diğer elektrikli diş fırçaları gibi IPX8 sertifikasına sahip olduğundan diş fırçasını suyla rahatça temizlemek mümkün.
Xiaomi elektrikli diş fırçası fiyatı ne kadar?
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