Xiaomi, en gelişmiş klima sistemini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Mijia Central Air Conditioner Pro neler sunuyor?
Yeni klima sistemi, 120 metrekare ile 190 metrekare arasındaki geniş yaşam alanlarını hedefliyor. Bir dış üniteye dört, beş ya da altı iç ünite bağlanabilen yapı, özellikle büyük daireler ve müstakil evler için tasarlanmış. Serinin en üst modeli olan 8HP versiyon, hem yukarı hem aşağı yönlü hava üfleme sunan çift çıkışlı tasarımıyla öne çıkıyor.
Xiaomi, bu seride çift silindirli buhar enjeksiyonlu kompresör kullanıyor. Üç sıralı kondenser ve evaporatör yapısı sayesinde sistem -35°C ile 65°C arasında kararlı şekilde çalışabiliyor. -30°C’de ısıtmayı sürdürebilen klima, 40°C üzerindeki sıcaklıklarda da yüksek soğutma performansını koruyor. 556 mm çapındaki çift hava çarkı ve her biri 200W gücünde iki motor, saatte 7.008 m³ hava akışı sağlayarak geniş bir salonu yalnızca beş dakika içinde serinletebiliyor.
Bu panel, klima sistemini evdeki hava temizleyici, nemlendirici ve taze hava sistemleriyle entegre çalışır hâle getiriyor. PM2.5, CO₂ ve nem oranı gibi verileri takip eden sistem, iç mekân koşullarını otomatik olarak dengeliyor. Çift çıkışlı üst seviye versiyonda yer alan insan algılama radarı ise kullanıcının konumuna göre hava akışını yönlendiriyor, ortam boşken enerji tüketimini azaltıyor ve doğrudan üflemeden kaçınıyor.
Xiaomi, tüm modeller için ücretsiz kurulum ve 10 yıl garanti sunuyor. Fiyat tarafında ise 5 HP'lik giriş seviyesi model 25.999 yuan'dan (3.699 dolar) başlıyor. 6 HP ve geniş alanlara yönelik 6 HP versiyonlar sırasıyla 27.999 (3.900 dolar) ve 32.999 yuan (4.700 dolar) etiketi taşıyor. Altı iç ünite destekleyen 7 HP model 37.999 yuan (5.319 dolar) seviyesinde konumlanırken, 8 HP standart sürüm 43.999 yuan'dan (6.159 dolar) satılıyor. Serinin en gelişmiş modeli olan 8 HP Dual Outlet versiyonu ise 51.999 yuan (7.279 dolar) fiyatla sunuluyor.