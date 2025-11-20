Xiaomi, F8 Pro ve F8 Ultra'yı tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Poco, bir süredir sızıntılarla gündemde olan F8 serisinin iki modeli üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce cihazların tasarım görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu kez Poco, F8 Ultra ve F8 Pro'nun ekran boyutlarını ve Ultra modelinin bazı kamera özelliklerini paylaştı. Ayrıca güvenilir bir kaynak, Ultra modelinin tüm teknik detaylarını açıkladı.

Poco F8 Ultra ve F8 Pro özellikleri açıklandı

Poco'ya göre F8 Ultra, 6,9 inçlik LTPO OLED ekrana sahip olacak. F8 Pro'nun ise 6,59 inçlik bir panel ile geleceği belirtiliyor. Ultra model, Denim Blue ve Black olmak üzere iki renk seçeneği sunacak. Denim Blue kapak tasarımında üçüncü nesil nano teknolojisi ve fiberglas malzeme kullanılırken, Black seçeneğinde mat doku ile parlak yüzeyin birleştiği cam fiber ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise F8 Ultra, üçlü arka kamera sistemiyle gelecek. Bu kurulum 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto (5x yakınlaştırma) ve 50 MP ultra geniş açılı lens şeklinde sıralanıyor. Önde ise 32 MP selfie kamerası yer alacak.

Cihaz, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ultrasonik parmak izi okuyucusu, metal çerçeve, IP69 sertifikası ve Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü de doğrulanan özellikler arasında bulunuyor. Poco, modelin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile güçlendirileceğini ve 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini doğruladı.

Serinin diğer modeli F8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemci ve 6.210 mAh batarya kullanılacak. Poco F8 serisi, global pazarda 26 Kasım'da tanıtılacak. Serinin fiyatlandırması henüz paylaşılmadı ancak Ultra modelin konumlandırması itibarıyla amiral gemisi sınıfında yer alacağı kesin.

