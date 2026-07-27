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    Xiaomi, Game Turbo'yu kaldırıyor: Yerine Game Space geliyor

    Xiaomi, HyperOS'ta Game Turbo'nun yerini alan Game Space'i kullanıma sunmaya başladı. Yeni oyun merkezi, oyunlara özel performans profilleri ve gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

    Xiaomi, Game Turbo'yu kaldırıyor: Yerine Game Space geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS kullanıcılarının oyun deneyimini yenileyecek önemli bir güncelleme yayınlamaya başladı. Şirket, uzun süredir kullanılan Game Turbo özelliğini kademeli olarak Game Space ile değiştiriyor. Yeni sistem, oyunları tek bir merkezde toplarken oyun bazlı performans ayarları ve yeni kişiselleştirme seçenekleri de sunuyor.

    Her oyun için farklı performans profili

    Game Space, HyperOS'un güncel sürümlerine entegre edilen yeni bir oyun merkezi olacak. Özelliğin en önemli yeniliklerinden biri, yüklenen oyunların otomatik olarak Game Space içerisine eklenmesi. Bunun yanında en sık oynanan oyunlar ön plana çıkarılarak kullanıcının favori yapımlarına daha hızlı erişmesi sağlanıyor. 

    Game Space'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise oyuna özel performans profilleri sunması. Önceki Game Turbo sistemi tüm oyunlar için tek bir performans modu kullanırken, yeni sistem her oyun için farklı ayarlar yapılmasına imkan tanıyor. Örneğin MOBA türündeki rekabetçi oyunlarda yüksek performans modu ve Rahatsız Etmeyin özelliği birlikte etkinleştirilebiliyor.

    Açık dünya oyunlarında ise grafik kalitesini ön planda tutan, aynı zamanda sıcaklık kontrolünü dengeleyen farklı bir profil oluşturulabiliyor. Yapılan tüm ayarlar kaydediliyor ve ilgili oyun her açıldığında otomatik olarak uygulanıyor.

    Daha fazla kişiselleştirme seçeneği

    Xiaomi, Game Space ile yalnızca performansa değil görsel deneyime de odaklanıyor. Kullanıcılar oyun merkezinin duvar kağıdını, açılış animasyonlarını ve widget'larını özelleştirebiliyor. Ayrıca favori oyun karakterleri arka plan olarak kullanılabiliyor. Xiaomi, Game Space güncellemesini şimdilik yalnızca HyperOS'un en güncel sürümünü çalıştıran uyumlu cihazlara sunuyor.

    Güncellemenin önümüzdeki dönemde daha fazla modele kademeli olarak ulaşacağı paylaşıldı. Dolayısıyla henüz özelliği göremeyen kullanıcıların ise Game Space'in kendi cihazlarına ulaşması için yeni HyperOS güncellemelerini beklemesi gerekiyor.

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