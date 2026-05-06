    Xiaomi Gaming Mouse 2 geliyor: 40.000 DPI ve PixArt sensör

    Xiaomi, oyuncu ekipmanları tarafında ürün yelpazesini genişletiyor. Gaming Mouse 2 modeli, üst seviye PixArt sensör, 40.000 DPI hassasiyet ve rekabetçi odaklı özelliklerle tanıtılacak.

    Xiaomi, uygun fiyatlı aksesuarlarıyla bilinse de son dönemde oyuncu ekipmanlarında çıtayı yükseltmeye başladı. Son olarak şirketin Gaming Mouse 2 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Özellikle sensör tarafında yapılan tercih ise, klasik "fiyat/performans" çizgisinin ötesine geçebileceğini gösteriyor.

    Xiaomi Gaming Mouse 2'nin merkezinde, özelleştirilmiş PixArt PAW3955XM sensör yer alıyor. Sensör, maksimum 40.000 DPI hassasiyet sunuyor ve 2026 yılı itibarıyla piyasaya sürülen üst düzey (amiral gemisi) kablosuz oyuncu farelerinde boy gösterecek. Pratikte bu seviyeler günlük kullanımda tercih edilmese de, düşük ayarlarda daha stabil ve doğru izleme olanağı sunuyor. Bunun yanında cihaz, 750 IPS izleme hızına ve 60G ivmelenme değerine ulaşabiliyor.

    Bu da ani ve hızlı hareketlerde bile imleç takibi konusunda sorun yaşanmayacağı anlamına geliyor. Üstelik Xiaomi 20.000 FPS üzeri tarama oranı ve %1 DPI doğruluğu gibi detaylara da vurgu yapıyor. Ayrıca fabrika çıkışlı 1:1 kalibrasyon sayesinde mikro hareketlerde sapma ve gecikme gibi sorunlar minimize edilecek.

    Tasarım tarafında ise tanıdık bir yaklaşım var. Simetrik gövde yapısı korunurken, Xiaomi'nin bu ürünü doğrudan "espor odaklı" olarak konumlandırdığını söyleyelim. Henüz ağırlık, pil ömrü, polling rate ve fiyat gibi kritik detaylar paylaşılmış değil. Ancak Xiaomi'nin geçmiş fiyatlandırma stratejisi göz önüne alındığında, Gaming Mouse 2'nin erişilebilir bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. 

