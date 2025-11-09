Giriş
    Xiaomi, ucuz ve kompakt 45W hızlı şarj adaptörünü piyasaya sürdü

    Xiaomi, yeni 45W GaN şarj aletini tanıttı. Uygun fiyatlı şarj adaptörü, 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve birçok akıllı telefonu yaklaşık 30 dakikada %50'nin üzerine şarj edebiliyor.

    Xiaomi 45W GaN Charger Tam Boyutta Gör
    Xiaomi GaN 45W hızlı şarj aleti, birden fazla protokolü destekleyen kompakt güç adaptörü olarak Çin’de piyasaya sürüldü. Apple iPhone da dahil olmak üzere farklı markaların telefonlarıyla uyumlu olan şarj adaptörü, 8 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Xiaomi 45W GaN Charger özellikleri ile sunuyor?

    Xiaomi GaN 45W hızlı şarj aleti Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni şarj cihazı, Galyum Nitrür (GaN) teknolojisiyle daha az enerji tüketiyor ve çok daha küçük bir boyuta sahip. Toplam 36.4 cm³ boyutuyla, geleneksel 45 W şarj cihazlarına kıyasla %47 daha küçük. 50 gram ağırlığında ve taşımayı kolaylaştıran katlanabilir klipslere sahip.

    Şarj adaptörü, PD, PPS ve Quick Charging gibi çeşitli hızlı şarj yöntemlerini destekliyor. PPS, QC ve PD dahil olmak üzere çok çeşitli hızlı şarj protokolleri için destek mevcut. Çoğu akıllı telefonu, tableti ve diğer cihazları şarj edebiliyor ve Apple'ın hızlı şarj teknolojisiyle de uyumlu. Xiaomi, hızlı şarj cihazının 30 dakikada Redmi Note 14 Pro'yu %60, Note 15'i %57, iPhone 16 Pro Max'i %55 şarj seviyesine çıkarabildiğini iddia ediyor.

    Güvenlik açısından, şarj cihazı V0 sınıfı yanmaya dayanıklı dış kasa ve çoklu koruma sistemine sahip. Bunlar arasında; aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, statik elektrik ve yıldırım dalgalanmalarına karşı koruma bulunuyor. Ayrıca elektromanyetik ve devre koruması da mevcut. Xiaomi, 200'den fazla elektriksel performans ve güvenilirlik testi gerçekleştirdiğini ve şirket içi testler sırasında 1000 saatten fazla kesintisiz çalışma sağladığını söylüyor.

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 21 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

