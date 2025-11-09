Xiaomi, ucuz ve kompakt 45W hızlı şarj adaptörünü piyasaya sürdü

Xiaomi 45W GaN Charger özellikleri ile sunuyor?
Şarj adaptörü, PD, PPS ve Quick Charging gibi çeşitli hızlı şarj yöntemlerini destekliyor. PPS, QC ve PD dahil olmak üzere çok çeşitli hızlı şarj protokolleri için destek mevcut. Çoğu akıllı telefonu, tableti ve diğer cihazları şarj edebiliyor ve Apple'ın hızlı şarj teknolojisiyle de uyumlu. Xiaomi, hızlı şarj cihazının 30 dakikada Redmi Note 14 Pro'yu %60, Note 15'i %57, iPhone 16 Pro Max'i %55 şarj seviyesine çıkarabildiğini iddia ediyor.
Güvenlik açısından, şarj cihazı V0 sınıfı yanmaya dayanıklı dış kasa ve çoklu koruma sistemine sahip. Bunlar arasında; aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, statik elektrik ve yıldırım dalgalanmalarına karşı koruma bulunuyor. Ayrıca elektromanyetik ve devre koruması da mevcut. Xiaomi, 200'den fazla elektriksel performans ve güvenilirlik testi gerçekleştirdiğini ve şirket içi testler sırasında 1000 saatten fazla kesintisiz çalışma sağladığını söylüyor.
