Xiaomi 5 yıl sonra giyilebilir pazarda lider

Xiaomi yeni lider
Omdia tarafından yapılan pazar araştırmasına göre 2025 yılı genelinde giyilebilir cihaz pazarında ilk kez 200 milyon barajı geçildi. Yıl bazında yüzde 6 artış yaşandı. Bu dönemde tüketiciler temel bilekliklere ilgi gösterdi. Temel bileklikler yüzde 19 büyürken, temel akıllı saatler yüzde 3, premium akıllı saatler de yüzde 3 büyüdü.
Xiaomi geçen yılı 3 puan artarak yüzde 18 pazar payı ile lider kapadı. Apple 1 puanlık düşüşle yüzde 17’ye gerilerken Huawei de 2 puanlık artış ile yüzde 16 seviyesine çıktı. Samsung da 1 puanlık artışla yüzde 9 paya sahip oldu.
Raporda 2026 yılı için de beklentiler yüksek. Yapay zekâ özelliklerinin de etkisiyle tek haneli yükseliş yüzdeleri devam edecek. Liderlik kavgasının ise Xiaomi, Apple ve Huawei arasında yaşanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: