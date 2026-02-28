Xiaomi 5 yıl sonra giyilebilir pazarda lider

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör En popüler giyilebilir cihazların sahibi olmasına rağmen 5 yıldır yıllık pazar paylarında liderliği kaptıran Xiaomi, 2025 yılında şeytanın bacağını kırdı. Firma geçen yıl piyasaya sürdüğü ürünlerle Apple’ı geçmeyi başardı.

Xiaomi yeni lider

Omdia tarafından yapılan pazar araştırmasına göre 2025 yılı genelinde giyilebilir cihaz pazarında ilk kez 200 milyon barajı geçildi. Yıl bazında yüzde 6 artış yaşandı. Bu dönemde tüketiciler temel bilekliklere ilgi gösterdi. Temel bileklikler yüzde 19 büyürken, temel akıllı saatler yüzde 3, premium akıllı saatler de yüzde 3 büyüdü.

Xiaomi geçen yılı 3 puan artarak yüzde 18 pazar payı ile lider kapadı. Apple 1 puanlık düşüşle yüzde 17’ye gerilerken Huawei de 2 puanlık artış ile yüzde 16 seviyesine çıktı. Samsung da 1 puanlık artışla yüzde 9 paya sahip oldu.

Raporda 2026 yılı için de beklentiler yüksek. Yapay zekâ özelliklerinin de etkisiyle tek haneli yükseliş yüzdeleri devam edecek. Liderlik kavgasının ise Xiaomi, Apple ve Huawei arasında yaşanması bekleniyor.

