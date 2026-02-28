Giriş
    Xiaomi 5 yıl sonra giyilebilir pazarda lider

    Geçen yıl Xiaomi Band 10, Xiaomi Watch S4 ve Xiaomi Watch 5 gibi modellerin satış başarısı Xiaomi’nin yeniden giyilebilir cihaz pazarında lider olmasını sağladı. 

    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    En popüler giyilebilir cihazların sahibi olmasına rağmen 5 yıldır yıllık pazar paylarında liderliği kaptıran Xiaomi, 2025 yılında şeytanın bacağını kırdı. Firma geçen yıl piyasaya sürdüğü ürünlerle Apple’ı geçmeyi başardı.

    Xiaomi yeni lider

    Omdia tarafından yapılan pazar araştırmasına göre 2025 yılı genelinde giyilebilir cihaz pazarında ilk kez 200 milyon barajı geçildi. Yıl bazında yüzde 6 artış yaşandı. Bu dönemde tüketiciler temel bilekliklere ilgi gösterdi. Temel bileklikler yüzde 19 büyürken, temel akıllı saatler yüzde 3, premium akıllı saatler de yüzde 3 büyüdü.

    Xiaomi geçen yılı 3 puan artarak yüzde 18 pazar payı ile lider kapadı. Apple 1 puanlık düşüşle yüzde 17’ye gerilerken Huawei de 2 puanlık artış ile yüzde 16 seviyesine çıktı. Samsung da 1 puanlık artışla yüzde 9 paya sahip oldu.

    Raporda 2026 yılı için de beklentiler yüksek. Yapay zekâ özelliklerinin de etkisiyle tek haneli yükseliş yüzdeleri devam edecek. Liderlik kavgasının ise Xiaomi, Apple ve Huawei arasında yaşanması bekleniyor.

    Xiaomi giyilebilir pazar ele geçirdi Tam Boyutta Gör

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

