    Xiaomi giyilebilir cihaz pazarında liderliğe oturdu, rekor büyüme gösterdi

    Giyilebilir cihaz pazarının ikinci çeyreğinde Xiaomi ve Huawei damga vurdu. Geçen yıl aynı döneme göre büyük bir artış yaşayan ikili pazarın neredeyse yarısına hakim oldu. 

    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Pek çok markanın kıyasıya rekabet halinde olduğu giyilebilir cihaz pazarında zirve sürekli değişiyor. Yılın ikinci çeyreğinde Xiaomi önemli bir atak yaparken Huawei sürprizlere imza atıyor. Apple ise gerileme sürecinde. 

    Giyilebilir cihaz pazarında rekabet

    Açıklanan son rakamlara göre pazarda Xiaomi 9.5 milyon adet cihaz satışı yaparak yüzde 61 büyüme yakaladı ve yüzde 18.9 pay ile liderliği Apple’dan aldı. Apple 7.6 milyon satış ile büyük bir düşüş yaşamasa da rakiplerin büyüyen payı nedeniyle yüzde 15.2’ye geriledi ve üçüncü sıraya yerleşti. 

    Huawei ise ambargolara rağmen 8.8 milyon satış yaparak yüzde 47 büyüdü ve ikinci sıraya yükseldi. Samsung’un da yüzde 52 büyüme yaşadığı ancak ilk üçe giremediği görülüyor. Son dönemin yükselen yıldızı Hintli Noise ise beşinci sıradaki yerini korumuş.

    Pazarda satışların yüzde 68’ini bileklikler oluşturuyor ancak toplam üretilen değerin yüzde 31’ine sahip. Akıllı saatler yüksek fiyat etiketleri sayesinde değerin yüzde 69’unu oluşturuyor. Pazarın bu dönemde yüzde 13 civarında büyüdüğü de vurgulanıyor

