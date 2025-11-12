Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 10 modele daha geliyor: İşte liste

HyperOS 3.0 10 modele daha geliyor
Xiaomi Pad 7 için paylaşılan HyperOS 3.0 güncellemesi, 7.5 ila 8 GB arasında değişen boyutuyla geliyor ve OS3.0.2.0.WOZMIXM yapı numarasını taşıyor. Buna ek olarak Xiaomi, Pad 7'nin ardından ay sonuna kadar 10'dan fazla küresel modelin daha güncellemeyi alacağını doğruladı.
Bu modeller arasında Xiaomi MIX Flip, POCO F7 serisi, POCO X7 ailesi ve Redmi Note 14 serisi bulunuyor. Şirketin, HyperOS 3'ü yıl bitmeden 2025 ürün yelpazesinin büyük kısmına ulaştırması bekleniyor.
HyperOS 3, tasarım ve performans tarafında önemli değişiklikler içeriyor. Güncelleme, Apple’ın Dinamik Adası’na benzer “Hyperland” arayüzünü, iOS 16 tarzı özelleştirilebilir kilit ekranını ve çoklu görev performansını artıran grafik optimizasyonlarını getiriyor. Ayrıca yapay zekâ destekli yazma ve çeviri araçları da artık sistem genelinde kullanılabiliyor.
- Xiaomi MIX Flip
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14