    Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 10 modele daha geliyor: İşte liste

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini Xiaomi Pad 7'ye getirdi. Şirket, bu ay içinde POCO ve Redmi modelleri dahil 10'dan fazla küresel cihazın da güncelleme alacağını doğruladı.

    Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 10 modele daha geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesinin dağıtımını hızlandırıyor. Beta testlerinin ardından ilk olarak Çin modellerine sunulan kararlı sürüm, şimdi küresel Xiaomi Pad 7 kullanıcılarına ulaştı. Ayrıca yeni güncelleme, Kasım ayı içerisinde 10 yeni modele daha ulaşacak.

    HyperOS 3.0 10 modele daha geliyor

    Xiaomi Pad 7 için paylaşılan HyperOS 3.0 güncellemesi, 7.5 ila 8 GB arasında değişen boyutuyla geliyor ve OS3.0.2.0.WOZMIXM yapı numarasını taşıyor. Buna ek olarak Xiaomi, Pad 7'nin ardından ay sonuna kadar 10'dan fazla küresel modelin daha güncellemeyi alacağını doğruladı.

    Bu modeller arasında Xiaomi MIX Flip, POCO F7 serisi, POCO X7 ailesi ve Redmi Note 14 serisi bulunuyor. Şirketin, HyperOS 3'ü yıl bitmeden 2025 ürün yelpazesinin büyük kısmına ulaştırması bekleniyor.

    HyperOS 3, tasarım ve performans tarafında önemli değişiklikler içeriyor. Güncelleme, Apple’ın Dinamik Adası’na benzer “Hyperland” arayüzünü, iOS 16 tarzı özelleştirilebilir kilit ekranını ve çoklu görev performansını artıran grafik optimizasyonlarını getiriyor. Ayrıca yapay zekâ destekli yazma ve çeviri araçları da artık sistem genelinde kullanılabiliyor.

    • Xiaomi MIX Flip
    • POCO F7 Pro
    • POCO F7
    • POCO X7 Pro
    • POCO X7 Pro Iron Man Edition
    • POCO X7
    • Redmi Note 14 Pro+
    • Redmi Note 14 Pro 5G
    • Redmi Note 14 Pro
    • Redmi Note 14
