Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 4 cihaza daha geliyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncelleme sürecinde somut eşiği geride bıraktı. Yeni sürüm, ilk kez aktif olarak dağıtıma açıldı ve Mi Pilot programı kapsamında belirli modeller için hazır. Ayrıca kısa sürede 25'ten fazla cihaza ulaşması bekleniyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 3.0

Mevcut bilgilere göre Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi, şu an için yalnızca Çin pazarındaki cihazlara sunuluyor. İlk etapta Redmi K60 serisi ile Xiaomi Pad 6 ailesi güncellemeyi alan modeller arasında. Dağıtım, pilot kullanıcılarla sınırlı tutulurken, kararlı sürümün ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması bekleniyor.

Redmi K60: 3.0.2.0.VMNCNXM

3.0.2.0.VMNCNXM Redmi K60 Pro: 3.0.3.0.VMKCNXM

3.0.3.0.VMKCNXM Xiaomi Pad 6 Pro: 3.0.3.0.VMYCNXM

3.0.3.0.VMYCNXM Xiaomi Pad 6 Pro Max: 3.0.1.0.VMHCNXM

Yayınlanan yapı numaraları, Xiaomi'nin bu sürümü test aşamasının ötesine taşıdığını gösteriyor. Önemli bir detay ise HyperOS 3'ün, ana Android güncelleme desteği sona ermiş bazı modeller için de sunuluyor olması. Android 15 tabanlı bu sürüm, Android 16'ya geçiş yapamayacak cihazlara yeni arayüz özellikleri ve performans optimizasyonları kazandırmayı hedefliyor.

HyperIsland gibi arayüz yenilikleri bu sürümde yer alırken, Android 16'ya özel bazı gelişmiş güvenlik katmanları kapsam dışında bırakılacak. Xiaomi cephesinden henüz küresel dağıtım takvimine veya tüm uyumlu modellere dair resmi bir açıklama gelmiş değil.

