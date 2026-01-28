Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi, 11 cihazdaki kritik sorunları çözüyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi, dünya genelinde çok sayıda kullanıcıyı etkileyen yazılımsal problemleri hedef alan kapsamlı düzeltmelerle dağıtıma çıktı. Güncelleme, aralarında Redmi ve Poco modellerinin de bulunduğu yaklaşık 11 cihazda kullanıcı arayüzü, performans ve sistem kararlılığıyla ilgili sorunları gideriyor.

İşte HyperOS 3.0 ile giderilen performans ve kararlılık problemleri:

HyperOS 3.0 güncellemesinin merkezinde oyun performansı, sistem tepkiselliği ve bağlantı kararlılığı yer alıyor. Önceki sürümlerde bazı kullanıcıların Game Turbo açıkken karşılaştığı siyah ekran hatası, oyun sırasında görüntünün tamamen kaybolmasına neden olarak cihazın yeniden başlatılmasını gerektirebiliyordu. Bu sorun güncelleme ile düzeltilmiş durumda.

Samsung Galaxy Wide Fold, iPhone Fold’a rakip olmaya hazırlanıyor 13 sa. önce eklendi

Sistem genelinde hissedilen gecikmeler de HyperOS 3.0’ın ele aldığı başlıca konular arasında bulunuyor. Redmi Note 14 5G ve Poco M7 Pro 5G modellerinde raporlanan ciddi donma ve takılmalar, güncelleme sonrası gideriliyor. Yeni sürüm, arka plandaki sistem süreçlerini daha dengeli yöneterek bu tür yavaşlamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bağlantı tarafında ise NFC ve Bluetooth sorunları öne çıkıyor. Redmi 13, Redmi 13x ve Poco M6 modellerinde NFC modülünün çalışmaması, temassız ödeme ve kart okuma gibi işlevleri tamamen devre dışı bırakıyordu. HyperOS 3.0 ile bu modül yeniden kararlı şekilde çalışmaya başlıyor. Benzer şekilde Redmi Note 13 Pro ve Poco M6 Pro modellerinde yaşanan Bluetooth açma ve kapatma sorunları da yazılım düzeyinde çözüme kavuşturulmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Kamera performansı da güncellemenin temas ettiği alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Poco X5 Pro 5G kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı kamera uygulamasının donma problemi, genellikle sistem kaynaklarının yanlış yönetilmesinden kaynaklanıyor ve bu durum anlık çekimlerin kaçırılmasına yol açabiliyordu. HyperOS 3.0 güncellemesi ile bu sorun da gideriliyor.

Kararlılık tarafında en dikkat çekici sorunlardan biri, Redmi Note 13 modelinde görülen ve cihazın herhangi bir uyarı vermeden yeniden başlamasına neden olan sistem hatasıydı. Bu problem, hem veri kaybı riskini artırıyor hem de cihazın güvenilirliğini zedeliyordu. HyperOS 3.0 ile bu beklenmedik yeniden başlatmaların önüne geçiliyor. Son olarak tablet tarafında ise Redmi Pad 2 için yayımlanan güncelleme, hoparlörden ses gelmemesi sorununu çözüyor ve multimedya deneyimini normale döndürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: