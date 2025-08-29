Xiaomi HyperOS 3.0 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve güncelleme takvimi

Super Island ve yapay zekâ özellikleri
HyperOS 3.0, görsel açıdan yepyeni bir Xiaomi Super Island özelliğiyle geliyor. Canlı etkinlikler ve bildirimler için dinamik bir merkez sunan bu özellik, 70'in üzerinde hizmeti destekliyor. Bunun yanı sıra, yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları, otomatik derinlik efektleri ve yeniden tasarlanan simgeler de arayüzü daha modern hale getiriyor.
HyperOS artık daha hızlı
HyperOS 3, geçen yıl tanıtılan HyperCore teknolojisinin üzerine inşa ediliyor. CPU yükünde %4 azalma, enerji verimliliğinde %10 artış ve kare kaybında %18,9 düşüş sağlanmış. Oyun tarafında ise uygulama başlatma hızında %21 artış, video oynatmada %10 iyileşme ve dokunma gecikmesinde %9 azalma sunuyor.
Xiaomi telefonlar artık Mac üzerinde üç farklı uygulama penceresini aynı anda açabiliyor. Ek olarak iPhone ile fotoğraf paylaşımı ve dosya aktarımı da mümkün. Gizlilik ve güvenlikte ise çoklu cihaz girişi, gelişmiş veri koruması ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunuyor. Ayrıca kapalı durumdaki cihazların bile bulunabilmesi yeni güvenlik adımlarından biri.
HyperOS 3.0 çıkış tarihi
HyperOS 3.0'ın Beta programı 29 Ağustos’ta başlayacak. İlk etapta Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 Extreme Edition ve Xiaomi Pad 7 Pro güncellemeyi alacak. 17 Eylül'de Redmi K Pad, Mix Flip 2 ve Pad 7 serisi dahil olacak. Son aşamada, 30 Eylül itibarıyla Xiaomi 14 serisi, Mix Fold 4 ve Redmi K70 modelleri programa katılacak.
29 Ağustos'tan sonra güncelleme alacak modeller
- Redmi K80 Extreme Edition
- Redmi K80 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
17 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller
- Redmi K Pad
- Redmi K80
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi TV S Pro Mini-LED
- Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025
30 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4