Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi HyperOS 3.0 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve güncelleme takvimi

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesini resmen duyurdu. İşte Xiaomi telefonlar için sunulacak yepyeni özellikler ve güncelleme takvimi...         

    Xiaomi HyperOS 3.0 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 28 Ağustos tarihli etkinliğinde merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesini tanıttı. Yeni sürüm, görsel iyileştirmelerden oyun performansına, yapay zekâ destekli özelliklerden cihazlar arası entegrasyona kadar geniş bir yelpazede yenilikler içeriyor. Şirket, aynı etkinlikte güncellemeyi ilk alacak cihazların listesini ve beta takvimini de paylaştı.

    Super Island ve yapay zekâ özellikleri

    HyperOS 3.0, görsel açıdan yepyeni bir Xiaomi Super Island özelliğiyle geliyor. Canlı etkinlikler ve bildirimler için dinamik bir merkez sunan bu özellik, 70'in üzerinde hizmeti destekliyor. Bunun yanı sıra, yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları, otomatik derinlik efektleri ve yeniden tasarlanan simgeler de arayüzü daha modern hale getiriyor.

    Xiaomi HyperOS 3.0 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ, güncellemenin en güçlü yönlerinden biri. Super XiaoAi Asistan, ekrandaki içerikleri tanıyıp bağlama uygun yanıtlar verebiliyor. Kullanıcıların ekran üzerinde içerikleri daire içine alarak arama, çeviri veya paylaşım başlatabilmesi de yenilikler arasında. Ayrıca geliştirilmiş çeviri sistemi artık 29 dili desteklerken, dinamik duvar kâğıtları evcil hayvan veya karakter tabanlı kişiselleştirme seçenekleriyle geliyor.

    HyperOS artık daha hızlı

    HyperOS 3, geçen yıl tanıtılan HyperCore teknolojisinin üzerine inşa ediliyor. CPU yükünde %4 azalma, enerji verimliliğinde %10 artış ve kare kaybında %18,9 düşüş sağlanmış. Oyun tarafında ise uygulama başlatma hızında %21 artış, video oynatmada %10 iyileşme ve dokunma gecikmesinde %9 azalma sunuyor. 

    Xiaomi HyperOS 3.0 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    HyperOS 3.0 ile tablet deneyimi de unutulmamış. HyperOS 3, bölünmüş ekran için ayarlanabilir oranlar, optimize edilmiş tarayıcı görünümü, takvimde hafta bazlı düzen ve geri dokunuşla kayıt gibi özellikler ekliyor. Cihazlar arası entegrasyon tarafında ise Mac ve iPad yansıtma desteği yenilikler arasında.

    Xiaomi telefonlar artık Mac üzerinde üç farklı uygulama penceresini aynı anda açabiliyor. Ek olarak iPhone ile fotoğraf paylaşımı ve dosya aktarımı da mümkün. Gizlilik ve güvenlikte ise çoklu cihaz girişi, gelişmiş veri koruması ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunuyor. Ayrıca kapalı durumdaki cihazların bile bulunabilmesi yeni güvenlik adımlarından biri.

    HyperOS 3.0 çıkış tarihi

    HyperOS 3.0'ın Beta programı 29 Ağustos’ta başlayacak. İlk etapta Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 Extreme Edition ve Xiaomi Pad 7 Pro güncellemeyi alacak. 17 Eylül'de Redmi K Pad, Mix Flip 2 ve Pad 7 serisi dahil olacak. Son aşamada, 30 Eylül itibarıyla Xiaomi 14 serisi, Mix Fold 4 ve Redmi K70 modelleri programa katılacak.

    29 Ağustos'tan sonra güncelleme alacak modeller

    • Redmi K80 Extreme Edition
    • Redmi K80 Pro
    • Xiaomi 15
    • Xiaomi 15 Pro
    • Xiaomi 15 Ultra
    • Xiaomi 15S Pro
    • Xiaomi Pad 7 Pro
    • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

    17 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller

    • Redmi K Pad
    • Redmi K80
    • Xiaomi Mix Flip 2
    • Xiaomi Pad 7
    • Xiaomi Pad 7 Ultra
    • Xiaomi TV S Pro Mini-LED
    • Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025

    30 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller

    • Redmi K70
    • Redmi K70 Pro
    • Redmi K70E
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi Mix Flip
    • Xiaomi Mix Fold 4
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
    Kaynakça https://xiaomitime.com/first-look-at-xiaomi-hyperos-3s-incredible-features-63193/ https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-unveils-HyperOS-3-while-confirming-dozens-of-devices-will-receive-beta-access.1098978.0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerlik tecili için gerekli belgeler kavga korkusu nasıl yenilir arabanın camı kapanmıyor ne yapmalıyım xfire metin2 haier klima yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum