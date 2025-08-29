Xiaomi HyperOS 3.0 resmen tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve güncelleme takvimi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 28 Ağustos tarihli etkinliğinde merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesini tanıttı. Yeni sürüm, görsel iyileştirmelerden oyun performansına, yapay zekâ destekli özelliklerden cihazlar arası entegrasyona kadar geniş bir yelpazede yenilikler içeriyor. Şirket, aynı etkinlikte güncellemeyi ilk alacak cihazların listesini ve beta takvimini de paylaştı.

Super Island ve yapay zekâ özellikleri

HyperOS 3.0, görsel açıdan yepyeni bir Xiaomi Super Island özelliğiyle geliyor. Canlı etkinlikler ve bildirimler için dinamik bir merkez sunan bu özellik, 70'in üzerinde hizmeti destekliyor. Bunun yanı sıra, yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları, otomatik derinlik efektleri ve yeniden tasarlanan simgeler de arayüzü daha modern hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ, güncellemenin en güçlü yönlerinden biri. Super XiaoAi Asistan, ekrandaki içerikleri tanıyıp bağlama uygun yanıtlar verebiliyor. Kullanıcıların ekran üzerinde içerikleri daire içine alarak arama, çeviri veya paylaşım başlatabilmesi de yenilikler arasında. Ayrıca geliştirilmiş çeviri sistemi artık 29 dili desteklerken, dinamik duvar kâğıtları evcil hayvan veya karakter tabanlı kişiselleştirme seçenekleriyle geliyor.

HyperOS artık daha hızlı

HyperOS 3, geçen yıl tanıtılan HyperCore teknolojisinin üzerine inşa ediliyor. CPU yükünde %4 azalma, enerji verimliliğinde %10 artış ve kare kaybında %18,9 düşüş sağlanmış. Oyun tarafında ise uygulama başlatma hızında %21 artış, video oynatmada %10 iyileşme ve dokunma gecikmesinde %9 azalma sunuyor.

Tam Boyutta Gör HyperOS 3.0 ile tablet deneyimi de unutulmamış. HyperOS 3, bölünmüş ekran için ayarlanabilir oranlar, optimize edilmiş tarayıcı görünümü, takvimde hafta bazlı düzen ve geri dokunuşla kayıt gibi özellikler ekliyor. Cihazlar arası entegrasyon tarafında ise Mac ve iPad yansıtma desteği yenilikler arasında.

Xiaomi telefonlar artık Mac üzerinde üç farklı uygulama penceresini aynı anda açabiliyor. Ek olarak iPhone ile fotoğraf paylaşımı ve dosya aktarımı da mümkün. Gizlilik ve güvenlikte ise çoklu cihaz girişi, gelişmiş veri koruması ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunuyor. Ayrıca kapalı durumdaki cihazların bile bulunabilmesi yeni güvenlik adımlarından biri.

HyperOS 3.0 çıkış tarihi

HyperOS 3.0'ın Beta programı 29 Ağustos’ta başlayacak. İlk etapta Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 Extreme Edition ve Xiaomi Pad 7 Pro güncellemeyi alacak. 17 Eylül'de Redmi K Pad, Mix Flip 2 ve Pad 7 serisi dahil olacak. Son aşamada, 30 Eylül itibarıyla Xiaomi 14 serisi, Mix Fold 4 ve Redmi K70 modelleri programa katılacak.

29 Ağustos'tan sonra güncelleme alacak modeller

Redmi K80 Extreme Edition

Redmi K80 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

17 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller

Redmi K Pad

Redmi K80

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi TV S Pro Mini-LED

Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025

30 Eylül'den sonra güncelleme alacak modeller

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

