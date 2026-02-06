HyperOS 3.1 beta daha fazla cihaza açıldı: 10'dan fazla modele geliyor

HyperOS 3.1 beta daha fazla cihaza açıldı
Yeni beta sürümü, yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmıyor. Avrupa, Türkiye, Hindistan, Endonezya, Tayvan ve Rusya gibi farklı bölgelerde HyperOS 3.1 beta sürümlerinin görüldüğünü söyleyelim. Güncellemenin tüm sürümleri, önceki betalarla benzer şekilde "OS3.0.300" kod tabanını kullanıyor ve küresel test süreci bu kez daha erken başladı.
HyperOS 3.1 beta sürümü tespit edilen yeni cihazlar ise şu şekilde:
- Redmi K70
- POCO F6 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- POCO F7
- POCO X7 Pro, Türkiye: OS3.0.300.1.WOJTRXM
- Xiaomi 15T, Turkey: OS3.0.300.2.WOETRXM
- Xiaomi 14T Pro
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2 Pro / POCO Pad M1, Türkiye: OS3.0.300.1.WPWTRXM
HyperOS 3.1 beta sürümüne erişim için Xiaomi'nin beta programına kayıt yapılması gerekiyor. Dağıtım aşamalı şekilde ilerlediği için, beta onayı alınmış olsa bile güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmaması mümkün.
Yeni sürümle birlikte Super Island daha etkileşimli hale gelirken, kilit ekranı özelleştirme seçenekleri genişletiliyor. Galeri ve Hava Durumu uygulamalarında yeni animasyonlar sunuluyor. Ayrıca Apple ekosistemiyle entegrasyon tarafında TWS kulaklık eşleştirme ve uzamsal ses desteği gibi yenilikler öne çıkıyor. Xiaomi, erişilebilirlik, hızlı hareketler ve genel sistem performansı tarafında da çeşitli iyileştirmeler yapıldığını belirtiyor.