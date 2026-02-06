HyperOS 3.1 beta daha fazla cihaza açıldı: 10'dan fazla modele geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 3.0 güncellemesinin dağıtımını tamamlama aşamasına gelirken, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 için beta çalışmalarını hızlandırdı. HyperOS Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre, HyperOS 3.1 beta yapıları 10 yeni cihazda daha tespit edildi ve test süreci birden fazla bölgeye yayılmış durumda.

HyperOS 3.1 beta daha fazla cihaza açıldı

Yeni beta sürümü, yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmıyor. Avrupa, Türkiye, Hindistan, Endonezya, Tayvan ve Rusya gibi farklı bölgelerde HyperOS 3.1 beta sürümlerinin görüldüğünü söyleyelim. Güncellemenin tüm sürümleri, önceki betalarla benzer şekilde "OS3.0.300" kod tabanını kullanıyor ve küresel test süreci bu kez daha erken başladı.

HyperOS 3.1 beta sürümü tespit edilen yeni cihazlar ise şu şekilde:

Redmi K70

POCO F6 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

POCO F7

POCO X7 Pro , Türkiye: OS3.0.300.1.WOJTRXM

, Türkiye: OS3.0.300.1.WOJTRXM Xiaomi 15T , Turkey: OS3.0.300.2.WOETRXM

, Turkey: OS3.0.300.2.WOETRXM Xiaomi 14T Pro

Redmi Note 15 5G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad 2 Pro / POCO Pad M1, Türkiye: OS3.0.300.1.WPWTRXM

HyperOS 3.1 beta sürümüne erişim için Xiaomi'nin beta programına kayıt yapılması gerekiyor. Dağıtım aşamalı şekilde ilerlediği için, beta onayı alınmış olsa bile güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmaması mümkün.

Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesi alacak cihazlar ve yenilikler 5 gün önce eklendi

Yeni sürümle birlikte Super Island daha etkileşimli hale gelirken, kilit ekranı özelleştirme seçenekleri genişletiliyor. Galeri ve Hava Durumu uygulamalarında yeni animasyonlar sunuluyor. Ayrıca Apple ekosistemiyle entegrasyon tarafında TWS kulaklık eşleştirme ve uzamsal ses desteği gibi yenilikler öne çıkıyor. Xiaomi, erişilebilirlik, hızlı hareketler ve genel sistem performansı tarafında da çeşitli iyileştirmeler yapıldığını belirtiyor.

