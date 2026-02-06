Giriş
    HyperOS 3.1 beta daha fazla cihaza açıldı: 10'dan fazla modele geliyor

    Xiaomi, HyperOS 3.0 dağıtımının sonuna yaklaşırken Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 için beta sürecini genişletti. Yeni sürüm, 10 farklı modelde daha test edilmeye başladı.

    Xiaomi HyperOS 3.1 daha fazla cihaza açıldı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS 3.0 güncellemesinin dağıtımını tamamlama aşamasına gelirken, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 için beta çalışmalarını hızlandırdı. HyperOS Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre, HyperOS 3.1 beta yapıları 10 yeni cihazda daha tespit edildi ve test süreci birden fazla bölgeye yayılmış durumda.

    HyperOS 3.1 beta daha fazla cihaza açıldı

    Yeni beta sürümü, yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmıyor. Avrupa, Türkiye, Hindistan, Endonezya, Tayvan ve Rusya gibi farklı bölgelerde HyperOS 3.1 beta sürümlerinin görüldüğünü söyleyelim. Güncellemenin tüm sürümleri, önceki betalarla benzer şekilde "OS3.0.300" kod tabanını kullanıyor ve küresel test süreci bu kez daha erken başladı.

    HyperOS 3.1 beta sürümü tespit edilen yeni cihazlar ise şu şekilde:

    • Redmi K70
    • POCO F6 Pro
    • Redmi K70 Pro
    • Redmi Turbo 4 Pro
    • Redmi Turbo 4
    • POCO F7
    • POCO X7 Pro, Türkiye: OS3.0.300.1.WOJTRXM
    • Xiaomi 15T, Turkey: OS3.0.300.2.WOETRXM
    • Xiaomi 14T Pro
    • Redmi Note 15 5G
    • Redmi Pad 2 Pro 5G
    • Redmi Pad 2 Pro / POCO Pad M1, Türkiye: OS3.0.300.1.WPWTRXM

    HyperOS 3.1 beta sürümüne erişim için Xiaomi'nin beta programına kayıt yapılması gerekiyor. Dağıtım aşamalı şekilde ilerlediği için, beta onayı alınmış olsa bile güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmaması mümkün.

    Yeni sürümle birlikte Super Island daha etkileşimli hale gelirken, kilit ekranı özelleştirme seçenekleri genişletiliyor. Galeri ve Hava Durumu uygulamalarında yeni animasyonlar sunuluyor. Ayrıca Apple ekosistemiyle entegrasyon tarafında TWS kulaklık eşleştirme ve uzamsal ses desteği gibi yenilikler öne çıkıyor. Xiaomi, erişilebilirlik, hızlı hareketler ve genel sistem performansı tarafında da çeşitli iyileştirmeler yapıldığını belirtiyor.

