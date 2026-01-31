Giriş
    Xiaomi cihazlar için büyük güncelleme: HyperOS 3.1 yenilikleri ve cihazlar listesi

    HyperOS 3.1, Xiaomi telefonlar için bir sonraki büyük yazılım güncellemesi olacak. Peki, Android 16 tabanlı yeni sürüm neler getirecek ve güncelleme hangi cihazlara ve modellere gelecek?

    HyperOS 3.1 güncellemesi yenilikler & cihazlar listesi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin Android 16 tabanlı yeni HyperOS 3.1 güncellemesi, kullanıcı arayüzünde geliştirmeler, daha akıllı özellikler ve iyileştirilmiş ekosistem entegrasyonu sunacak. Ayrıca çeşitli hata düzeltmeleri içerecek. İşte HyperOS 3.1 ile gelecek tüm yenilikler ve HyperOS 3.1 güncellemesini alacak cihazların listesi:

    HyperOS 3.1 güncellemesi neler getiriyor?

    iPhone’lardaki Dynamic Island özelliği Xiaomi telefonlarda Super Island adıyla yer alıyor ve HyperOS 3.1 güncellemesiyle bu özellik geliştirilmiş olarak karşımıza çıkacak. Yeni sürümle daha etkileşimli ve bilgilendirici olacak. Müzik, hatırlatıcılar ve zamanlayıcılar gibi üçüncü parti uygulamalar, canlı güncellemeler sunacak.

    Güncellemeyle Galeri ve Hava Durumu gibi temel sistem uygulamaları yenilenen animasyonlarla daha akıcı çalışacak. Xiaomi, son uygulamalar görünümü ve animasyon eğrileri gibi yeniden tasarlanmış sistem öğeleriyle birlikte iOS benzeri hareket ve geçiş animasyonları da ekleyerek kullanıcı arayüzünün daha çekici ve akıcı görünmesini sağlamayı amaçlıyor.

    HyperOS 3.1 güncellemesi, daha fazla özelleştirme sunacak. Xiaomi, kilit ekranı özelleştirmesini genişleterek kullanıcıların nesnelerin saatle örtüşmesini sağlayan derinlik efektleri uygulamasına, kilit ekranındaki duvar kağıtlarını düzenlemesine ve daha fazlasına olanak tanıyacak.

    Xiaomi, Apple ekosistemiyle platformlar arası entegrasyonu da geliştirdi. HyperOS 3.1, Apple AirPods için yerel destek ekliyor. Bu, ne sağlayacak? Desteklenen Xiaomi cihazlardan birine sahipseniz, iPhone’da olduğu gibi açılır pencere çıkacak ve AirPods’u kolay ve hızlı şekilde eşleştirebileceksiniz. Bununla da sınırlı değil; cihazlar bağlıyken iPhone’a gelen bir aramayı Xiaomi cihazdan yanıtlayabileceksiniz.

    Xiaomi, HyperOS 3.1 ile performans ve kararlılıkta da bir dizi iyileştirme yaptı. Son kullanılan uygulamalar menüsünün yeniden tasarlandığı, bellek yönetimi ve çoklu görevin geliştirildiği, animasyonların daha akıcı hale getirildiği ve takılmaların azaltıldığı, güç ve kaynak optimizasyonunun geliştirildiği ve uygulama açılış sürelerinin hızlandırıldığı belirtiliyor.

    HyperOS 3.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak?

    Yalnızca Android 16 uyumlu cihazların HyperOS 3.1 güncellemesi alması bekleniyor. Android 15'te kalan eski cihazlar, daha katı sistem gereksinimleri nedeniyle bu güncellemeyi desteklemeyece. İşte HyperOS 3.1 güncellemesini alacak tüm modeller:

    • Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, Redmi Note 14S
    • Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+
    • Redmi K90, Redmi K90 Pro Max
    • Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
    • Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi Mix Flip 2
    • Redmi Note 13R, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro+
    • Xiaomi Civi 4 Pro
    • Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T Pro
    • Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
    • Redmi 15 4G
    • Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro
    • Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15 Ultra
    • Redmi K80 Ultra, Redmi K80 Pro, Redmi K80
    • Redmi Turbo 5 Max, Redmi Turbo 5
    • Redmi K70E, Redmi K70 Pro, Redmi K70
    • Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad SE 4G
    • Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7
    • Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro
    • Redmi A3, Redmi A3 Pro
    • Xiaomi Civi 5 Pro
    • Redmi 13X
    • Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17
    • Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 4, Redmi Turbo 3
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
    • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
    • Xiaomi Pad Mini
    • Redmi K60 Pro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
