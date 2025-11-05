Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak modelleri duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesini küresel çapta dağıtmaya başladı. Ancak şirket, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 sürümünün hazırlıklarına da hız kazandırmış durumda. Çin'de beta programı başlatılan yeni güncelleme, yalnızca Android 16 tabanlı cihazlara sunulacak. Bu nedenle, Android 15 sürümünü kullanan bazı modeller HyperOS 3.1 güncellemesini alamayacak.

20 model HyperOS 3.1 almayacak

Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesinin Android 16’ya geçen modellere özel olacağını doğruladı. Bu da Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümünü kullanan bazı akıllı telefon ve tabletlerin 3.1 sürümünü atlayacağı anlamına geliyor. Güncellemeyi alamayacak modeller arasında Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait toplam 20 cihaz bulunuyor.

HyperOS 3.1'in kararlı dağıtımının, beta sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda Android 16 güncellemesini alan yeni modellerle başlaması bekleniyor. Şirketin güncelleme planına göre, ilk etapta Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 ailesi ve POCO F7 modelleri güncellemeyi alacak.

HyperOS 3.1 neler sunuyor?

HyperOS 3.1 sürümü, kullanıcı arayüzünde yenilenen "Son Uygulamalar" menüsüyle birlikte geliyor. iPhone'un Dinamik Adası'na benzer şekilde tasarlanan "Hyper Island" özelliği de bu sürümde yer alıyor. Ayrıca yeni sürüm, animasyonlarda iyileştirme, bellek yönetiminde optimizasyon, uygulama başlatma sürelerinde hız artışı ve genel sistem akıcılığında belirgin bir gelişme sunacak.

HyperOS 3.1 güncellemesini almayacak modeller:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

