    Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak modelleri duyurdu

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini küresel olarak dağıtmaya başlarken, HyperOS 3.1 için yeni planlarını da duyurdu. Ancak 20 model bu güncellemeyi alamayacak.

    Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak modelleri duyurdu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzun süredir beklenen HyperOS 3 güncellemesini küresel çapta dağıtmaya başladı. Ancak şirket, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 sürümünün hazırlıklarına da hız kazandırmış durumda. Çin'de beta programı başlatılan yeni güncelleme, yalnızca Android 16 tabanlı cihazlara sunulacak. Bu nedenle, Android 15 sürümünü kullanan bazı modeller HyperOS 3.1 güncellemesini alamayacak.

    20 model HyperOS 3.1 almayacak

    Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesinin Android 16’ya geçen modellere özel olacağını doğruladı. Bu da Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümünü kullanan bazı akıllı telefon ve tabletlerin 3.1 sürümünü atlayacağı anlamına geliyor. Güncellemeyi alamayacak modeller arasında Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait toplam 20 cihaz bulunuyor.

    HyperOS 3.1'in kararlı dağıtımının, beta sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda Android 16 güncellemesini alan yeni modellerle başlaması bekleniyor. Şirketin güncelleme planına göre, ilk etapta Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 ailesi ve POCO F7 modelleri güncellemeyi alacak.

    HyperOS 3.1 neler sunuyor?

    HyperOS 3.1 sürümü, kullanıcı arayüzünde yenilenen "Son Uygulamalar" menüsüyle birlikte geliyor. iPhone'un Dinamik Adası'na benzer şekilde tasarlanan "Hyper Island" özelliği de bu sürümde yer alıyor. Ayrıca yeni sürüm, animasyonlarda iyileştirme, bellek yönetiminde optimizasyon, uygulama başlatma sürelerinde hız artışı ve genel sistem akıcılığında belirgin bir gelişme sunacak.

    HyperOS 3.1 güncellemesini almayacak modeller:

    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12S
    • Xiaomi 12S Pro
    • Xiaomi 12S Ultra
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi Civi 3
    • Xiaomi Mix Fold 2
    • Xiaomi Pad 6 Max 14
    • Redmi 13C
    • Redmi K50 Ultra
    • Redmi K60
    • Redmi K60 Pro
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Redmi Note 12T Pro
    • Redmi Note 13 5G
    • Redmi Note 13R Pro
    • POCO F5 5G
    • POCO F5 Pro
    • POCO M6 Pro
    • POCO X6 Neo
