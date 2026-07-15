Xiaomi, HyperOS 3.3 güncellemesini dağıtmaya başladı: İşte güncelleme alan modeller

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 3.3 güncellemesini üst seviye akıllı telefonları için kademeli olarak yayınlamaya başladı. Android 17 tabanlı yeni sürüm ilk etapta Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 15T Pro modellerine geliyor. Ancak güncelleme, büyük bir Android sürüm yükseltmesi olmasına rağmen dikkat çekici yeni özellikler veya tasarım değişiklikleri sunmuyor.

Paylaşılan değişiklik günlüğüne göre HyperOS 3.3'ün odağında sistem kararlılığini artırmak ve Haziran 2026 Android güvenlik yamasını cihazlara sunmak yer alıyor. Güncelleme aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek HyperOS 4 için gerekli altyapıyı hazırlıyor.

İlk güncellemeyi alan modeller

HyperOS 3.3 şu anda aşağıdaki cihazlar için dağıtılıyor:

Model Bölge Sürüm Durum Boyut Xiaomi 17 Ultra Global OS3.0.332.0.XPAMIXM Genel dağıtım 9,5 GB Xiaomi 17 Ultra Avrupa OS3.0.332.0.XPAEUXM Genel dağıtım 9,5 GB Xiaomi 17 Global OS3.0.332.0.XPCMIXM Genel dağıtım 7,5 GB Xiaomi 17 Avrupa OS3.0.331.0.XPCEUXM Genel dağıtım 7,5 GB Xiaomi 15T Pro Global OS3.0.331.0.XOSMIXM Mi Pilot 7,5 GB

Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra kullanıcıları güncellemeyi genel dağıtım kapsamında alırken, Xiaomi 15T Pro için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 şimdilik yalnızca Mi Pilot test programına kayıtlı kullanıcılarla sınırlı tutuluyor. Daha geniş çaplı dağıtımın ise ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

HyperOS 3.3, yeni özellikler açısından oldukça sınırlı olmasına rağmen 7,5 GB ile 9,5 GB arasında değişen yüksek indirme boyutuyla dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni, güncellemenin Android 17 işletim sistemini de içermesi. Yeni Android sürümü altyapısal değişiklikler getirse de kullanıcıların göreceği büyük yeniliklerin HyperOS 4 ile sunulması bekleniyor.

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HyperOS 4 için geri sayım başladı

Xiaomi'nin HyperOS 4 üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Şirketin yeni arayüzünü Ağustos ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 serisi ile birlikte duyuracağı, ardından Eylül ayından itibaren uyumlu eski modellere dağıtıma başlayacağı ifade ediliyor.

HyperOS 4'ün, kapsamlı görsel değişiklikler, yeni yapay zeka özellikleri ve sistem genelinde performans ile kullanıcı deneyimini iyileştiren yeniliklerle gelmesi bekleniyor.

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