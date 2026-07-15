Xiaomi, HyperOS 3.3 güncellemesini dağıtmaya başladı: İşte güncelleme alan modeller

Paylaşılan değişiklik günlüğüne göre HyperOS 3.3'ün odağında sistem kararlılığini artırmak ve Haziran 2026 Android güvenlik yamasını cihazlara sunmak yer alıyor. Güncelleme aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek HyperOS 4 için gerekli altyapıyı hazırlıyor.
İlk güncellemeyi alan modeller
HyperOS 3.3 şu anda aşağıdaki cihazlar için dağıtılıyor:
|Model
|Bölge
|Sürüm
|Durum
|Boyut
|Xiaomi 17 Ultra
|Global
|OS3.0.332.0.XPAMIXM
|Genel dağıtım
|9,5 GB
|Xiaomi 17 Ultra
|Avrupa
|OS3.0.332.0.XPAEUXM
|Genel dağıtım
|9,5 GB
|Xiaomi 17
|Global
|OS3.0.332.0.XPCMIXM
|Genel dağıtım
|7,5 GB
|Xiaomi 17
|Avrupa
|OS3.0.331.0.XPCEUXM
|Genel dağıtım
|7,5 GB
|Xiaomi 15T Pro
|Global
|OS3.0.331.0.XOSMIXM
|Mi Pilot
|7,5 GB
Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra kullanıcıları güncellemeyi genel dağıtım kapsamında alırken, Xiaomi 15T Pro için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 şimdilik yalnızca Mi Pilot test programına kayıtlı kullanıcılarla sınırlı tutuluyor. Daha geniş çaplı dağıtımın ise ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.
HyperOS 3.3, yeni özellikler açısından oldukça sınırlı olmasına rağmen 7,5 GB ile 9,5 GB arasında değişen yüksek indirme boyutuyla dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni, güncellemenin Android 17 işletim sistemini de içermesi. Yeni Android sürümü altyapısal değişiklikler getirse de kullanıcıların göreceği büyük yeniliklerin HyperOS 4 ile sunulması bekleniyor.
HyperOS 4 için geri sayım başladı
Xiaomi'nin HyperOS 4 üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Şirketin yeni arayüzünü Ağustos ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 serisi ile birlikte duyuracağı, ardından Eylül ayından itibaren uyumlu eski modellere dağıtıma başlayacağı ifade ediliyor.
HyperOS 4'ün, kapsamlı görsel değişiklikler, yeni yapay zeka özellikleri ve sistem genelinde performans ile kullanıcı deneyimini iyileştiren yeniliklerle gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: