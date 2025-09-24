Xiaomi HyperOS 3 küresel çıkış tarihi açıklandı: İşte güncellenecek cihazlar

HyperOS 3 küresel güncelleme takvimi
HyperOS 3 güncellemesi, Ekim 2025'te başlayıp 2026 başlarına kadar devam edecek üç ayrı aşamada planlanıyor. Bu kademeli yaklaşım, tüm kullanıcılar için sorunsuz ve kararlı güncelleme süreci sağlayacak. Ekim ve Kasım 2025'te başlaması planlanan ilk aşama, yeni işletim sistemini Xiaomi 15 Ultra ve Xiaomi 15T Pro'nun yanı sıra birçok popüler POCO ve REDMI modeli dahil olmak üzere bir dizi amiral gemisi telefona getirecek.
Ekim ve Kasım 2025'ten itibaren güncellenecek modeller
- Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14 Pro+, REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro, REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
- POCO X7 Pro, POCO X7
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Xiaomi Smart Band 10
Kasım ve Aralık 2025'ten itibaren güncellenecek modeller
- Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
- REDMI Note 13 Pro, REDMI 13, REDMI 13X
- REDMI 15
- REDMI 14C
- POCO F6 Pro, POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro, POCO M6
- POCO C75
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2
Aralık 2025 ve Mart 2026'dan itibaren güncellenecek modeller
- Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- REDMI Note 14 5G, REDMI Note 14S
- REDMI Note 13 Pro+ 5G, REDMI Note 13 Pro 5G, REDMI Note 13 5G, REDMI 13 5G
- REDMI 13C
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C65
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7
- POCO Pad