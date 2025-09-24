Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi HyperOS 3 küresel çıkış tarihi açıklandı: İşte güncellenecek cihazlar

    Xiaomi, yeni 15T serisi telefonları tanıttığı etkinlikte HyperOS 3 küresel sürümünü tanıttı ve Android 16 tabanlı güncellemeyi alacak cihazların listesini paylaştı.

    HyperOS 3 küresel ne zaman çıkacak güncelleme alacak cihazlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın zamanda düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen HyperOS 3 küresel yayın tarihini resmen duyurdu ve güncellemeyi ilk alacak cihazların listesini paylaştı.

    HyperOS 3 küresel güncelleme takvimi

    HyperOS 3 güncellemesi, Ekim 2025'te başlayıp 2026 başlarına kadar devam edecek üç ayrı aşamada planlanıyor. Bu kademeli yaklaşım, tüm kullanıcılar için sorunsuz ve kararlı güncelleme süreci sağlayacak. Ekim ve Kasım 2025'te başlaması planlanan ilk aşama, yeni işletim sistemini Xiaomi 15 Ultra ve Xiaomi 15T Pro'nun yanı sıra birçok popüler POCO ve REDMI modeli dahil olmak üzere bir dizi amiral gemisi telefona getirecek.

    Ekim ve Kasım 2025'ten itibaren güncellenecek modeller

    • Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
    • Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
    • Xiaomi MIX Flip
    • REDMI Note 14 Pro+, REDMI Note 14 Pro 5G
    • REDMI Note 14 Pro, REDMI Note 14
    • POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
    • POCO X7 Pro, POCO X7
    • Xiaomi Pad Mini
    • Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7
    • Xiaomi Watch S4 41mm
    • Xiaomi Smart Band 10

    Kasım ve Aralık 2025'ten itibaren güncellenecek modeller

    • Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
    • Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
    • REDMI Note 13 Pro, REDMI 13, REDMI 13X
    • REDMI 15
    • REDMI 14C
    • POCO F6 Pro, POCO F6
    • POCO X6 Pro
    • POCO M7
    • POCO M6 Pro, POCO M6
    • POCO C75
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
    • REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2

    Aralık 2025 ve Mart 2026'dan itibaren güncellenecek modeller

    • Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
    • Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12
    • Xiaomi 12T Pro
    • REDMI Note 14 5G, REDMI Note 14S
    • REDMI Note 13 Pro+ 5G, REDMI Note 13 Pro 5G, REDMI Note 13 5G, REDMI 13 5G
    • REDMI 13C
    • POCO F5 Pro
    • POCO F5
    • POCO X6
    • POCO M7 Pro 5G
    • POCO C65
    • REDMI Pad Pro 5G
    • REDMI Pad Pro
    • REDMI Pad SE 8.7
    • POCO Pad

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gizli twitter hesabı görme hyundai accent era 1.6 otomatik vites yorumları 1.2 twinport kurye motoru mysoline 250 mg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum