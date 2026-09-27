Xiaomi HyperOS 4.0 yakında geliyor: İşte en çok beklenen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi arayüzü HyperOS 4, şirketin telefonlarına önemli değişiklikler getirecek. Tasarım tarafında kapsamlı bir yenileme sunan güncelleme, yapay zeka özelliklerinden performans iyileştirmelerine kadar birçok yeniliği beraberinde getiriyor. İşte HyperOS 4.0 ile sunulacak en büyük 5 yenilik!

Soft Light Glass ile arayüz değişiyor

HyperOS 4.0'ın en dikkat çekici yeniliklerinden biri yeni Soft Light Glass tasarım dili olacak. Xiaomi, bu sistemle birlikte arayüz genelinde dinamik cam kırılmaları, katmanlı kartlar ve yarı saydam bulanıklık efektleri kullanacak. Yeni tasarım kilit ekranı, ana ekran, uygulama simgeleri, Kontrol Merkezi, klasörler ve widget'lara kadar genişletilecek. Böylece işletim sisteminin farklı bölümlerinde daha bütünleşik bir görünüm sunulması amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör HyperOS 4 destekleyen cihazların büyük bölümünde Soft Light Glass efektinin temel özellikleri bulunacak. Ancak daha gelişmiş entegrasyonun Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500, Xring O1 veya daha yeni amiral gemisi işlemcilere sahip belirli modellerle sınırlı olması bekleniyor.

Super XiaoAi 2.0 daha gelişmiş yapay zeka sunuyor

HyperOS 4 ile birlikte Xiaomi'nin yapay zeka destekli asistanı Super XiaoAi 2.0 da önemli bir güncelleme alıyor. Şirketin MiMo V2.5 büyük dil modeli üzerine kurulan sistem, uzun süreli hafıza, uygulamalar arasında işlem gerçekleştirme ve ekrandaki içeriği bağlamına göre analiz etme gibi özellikler kazanıyor.

Yeni Expert Mode, birden fazla adımdan oluşan komutları gerçekleştirebiliyor. Örneğin kullanıcı adına takvimdeki uygun zamanları kontrol ederek seyahat planı hazırlayabiliyor. Bunun yanı sıra tek bir komutla araştırma raporları, PowerPoint sunumları, internet siteleri ve videolar oluşturabiliyor.

Inspiration Ball adı verilen yeni özellik ise ekrandaki içeriği analiz ederek harita navigasyonu, takvim kaydı veya alışveriş bağlantısı gibi ilgili işlemleri önerebiliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin kendi uygulamaları da yapay zeka özelliklerinden yararlanıyor. Recorder uygulaması toplantıları algılayıp önemli noktaları çıkarabiliyor ve özet oluşturabiliyor. AI Voice Notes ise görsellerden sonuçları ve yapılacaklar listesini çıkarabiliyor.

Performans tarafında da önemli geliştirmeler var

HyperOS 4'te yapay zeka destekli yeni bellek ön yükleme sistemi kullanılacak. Sistem, sık kullanılan içerikleri önceden belleğe yükleyerek Xiaomi'nin verilerine göre uzun süreli kullanımın ardından kullanılabilir belleği yüzde 27,2 artırıyor ve uygulamaların açılış hızını yüzde 17 iyileştiriyor. HyperCore motorunda yapılan optimizasyonlarla gereksiz CPU talimatlarının HyperOS 3'e kıyasla yaklaşık yüzde 14,4 azaltıldığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Galeri uygulamasında kaydırma akıcılığı yüzde 90'a kadar iyileştirilirken Kamera uygulamasının soğuk başlangıç süresi 200 ms azaltılıyor. HDR fotoğraf işleme süresi ise HyperOS 3'teki 310 ms seviyesinden 240 ms'ye indiriliyor.

Kilit ekranı yeniden tasarlanıyor

HyperOS 4 ile kilit ekranına da daha fazla kişiselleştirme seçeneği geliyor. Kullanıcılar saat tasarımlarındaki metin ve rakamların boyutunu değiştirebilecek, konumunu ayarlayabilecek ve ekran boyunca daha esnek biçimde yerleştirebilecek. Bildirim tarafında da değişiklik yapılacak. Tek tek kartların oluşturduğu görünüm yerine dikey olarak sıralanan bildirimler kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Kilit ekranında ayrıca nesneleri ön plana çıkaran gelişmiş derinlik efektleri bulunacak. Sistem, nesne, metin, tarih ve saat gibi farklı katmanları birbirinden ayırarak daha derinlikli bir görünüm oluşturabilecek.

Dual-Phone Syncing ile iki Xiaomi telefon birbirine bağlanacak

HyperOS 4'ün dikkat çeken özelliklerinden biri de Dual-Phone Syncing olacak. Bu özellik sayesinde iki Xiaomi, Redmi veya POCO telefonu arasında gelen aramalar ve SMS doğrulama kodları gerçek zamanlı olarak paylaşılabilecek. Sistem, klasik cihaz eşleştirme yöntemlerinden farklı olarak Bluetooth veya aynı Wi-Fi ağına bağlı olmayı gerektirmiyor.

İki telefon internet üzerinden iletişim kurabildiği için farklı mobil operatörlerin veya farklı hücresel ağların kullanıldığı durumlarda da senkronizasyon gerçekleştirilebilecek. Bu özelliği kullanmak için iki cihazın aynı Xiaomi hesabına giriş yapması gerekiyor. Bildirimleri alacak telefonun HyperOS 4.0 ile güncellenmiş olması yeterliyken, gönderici cihaz HyperOS 3 üzerinde çalışabiliyor.

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Dual-Phone Syncing şu anda Çin ile sınırlı durumda. Özelliğin ilerleyen dönemde diğer bölgelere de genişletilmesi bekleniyor. HyperOS 4 genel olarak yalnızca yeni bir arayüz güncellemesi olmayacak. Xiaomi, yeni sürümle tasarım değişikliklerinin yanında yapay zeka entegrasyonu, sistem performansı ve birden fazla cihaz arasındaki bağlantı özelliklerini de geliştirmeye hazırlanıyor.

HyperOS 4.0 ne zaman çıkacak?

Android 17 tabanlı HyperOS 4.0'ın Xiaomi 18 Pro serisiyle piyasaya çıkması bekleniyor. Halihazırda amiral gemisi modeller beta test sürecine dahil edilmiş durumda. Dolayısıyla güncellemenin önümüzdeki süreçte kademeli olarak yayınlanması bekleniyor.

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