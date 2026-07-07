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    Xiaomi HyperOS 4 çıkış tarihi sızdırıldı: İşte beklenen yenilikler

    Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS 4.0 için geri sayım başladı. Yakında tanıtılması beklenen güncelleme, performans artışı, yeni tasarım dili ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle gelebilir.

    Xiaomi HyperOS 4 çıkış tarihi sızdırıldı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS ekosisteminin yeni sürümü için hazırlıklarını sürdürüyor. Çin kaynaklı yeni sızıntılara göre şirket, HyperOS 4'ü önümüzdeki ay tanıtmayı planlıyor. Yeni sürüm, sistem mimarisinden yapay zekâ özelliklerine kadar birçok alanda önemli yenilikler getirecek. İşte beklenen özellikler...

    Performans tarafında büyük değişim

    Sızdırılan bilgilere göre HyperOS 4, çekirdek bileşenlerinde Rust programlama dili ve Flutter altyapısını kullanıyor. Ayrıca yıllardır sistemde yer alan eski MIUI kodları tamamen kaldırılmış olacak. Böylece daha sade ve optimize edilmiş bir yazılım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

    İlk test sonuçlarına göre yeni sürüm, sistem akıcılığını yaklaşık yüzde 40 artırabilir. Arka planda çalışan uygulamaların korunma oranında yüzde 35'e varan iyileşme sağlanırken, boşta RAM kullanımı ise yüzde 25-30 oranında azaltılabilir. Ayrıca bir yıllık kullanım sonrasında performans kaybının yalnızca yüzde 5 seviyesinde kalacağı belirtiliyor.

    Yeni tasarım dili ve yapay zekâ özellikleri geliyor

    HyperOS 4'ün, Xiaomi'nin Liquid Glass adı verilen yeni tasarım anlayışıyla geleceği belirtiliyor. Daha yumuşak geçiş efektleri ve 2.5D görünüm sunacak arayüzün Transparent ve Soft olmak üzere iki farklı tema seçeneğine sahip olması bekleniyor. Yapay zekâ tarafında ise önemli yenilikler paylaşıldı. Güncellemenin, Xiaomi'nin cihaz üzerinde çalışan Mimo modeli ile Miclaw AI asistanını entegre edeceği öne sürülüyor.

    Bu sayede internet bağlantısına ihtiyaç duymadan belge özetleme, çok dilli çeviri ve yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme gibi işlemler gerçekleştirilebilecek. Bunun yanında akıllı telefon, tablet, otomobil ve akıllı ev cihazları arasındaki entegrasyon da gelişmeler arasında. Desteklenen cihazlar arasında dosya aktarım hızının üç kata kadar artırılması ve uygulamaların farklı ekranlar arasında daha kesintisiz şekilde çalışması hedefleniyor.

    Mevcut iddialara göre HyperOS 4, önümüzdeki ay Xiaomi 18 serisi veya şirketin yeni katlanabilir telefonu ile birlikte tanıtılacak. Güncellemenin daha sonra Xiaomi 17, Xiaomi 15 ve Redmi K90 serisi başta olmak üzere uyumlu modellere kademeli olarak dağıtılması bekleniyor. 

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