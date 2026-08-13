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    Xiaomi HyperOS 4.0 Android 17 beta takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller

    Xiaomi, HyperOS 4 beta programının Çin'deki takvimini açıkladı. İlk modeller 14 Ağustos'ta güncellemeyi alırken, diğer cihazlar eylül ayına kadar programa dahil edilecek.

    Xiaomi HyperOS 4 için beklenen duyuru geldi: Güncelleme tarihi! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android tabanlı yeni işletim sistemi arayüzü HyperOS 4 için beta programını resmen başlattı. Çin'deki kullanıcıları kapsayan program üç farklı aşamaya ayrılırken, ilk cihazların güncellemeyi 14 Ağustos'tan itibaren almaya başlaması planlanıyor. Kararlı sürüm ise Eylül ayından sonra dağıtıma çıkması bekleniyor.

    Xiaomi HyperOS 4.0 Android 17 geliyor

    Xiaomi'nin listesine göre, güncellemeyi ilk alacak modeller Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi olacak. Redmi K90 Pro Max (POCO F8 Ultra), Redmi K90 Pro Max Champion Edition ve Redmi K90 da aynı tarihte beta programına dahil edilecek. Tablet tarafında ise Xiaomi Pad 8 Pro ve Xiaomi Pad 8 modelleri bulunuyor.

    27 Ağustos'ta ikinci grup için beta dağıtımı başlayacak. Bu aşamada Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 desteklenecek. Redmi K90 Max ve Redmi K90 Supreme Edition modellerinin yanı sıra Redmi K Pad 2 de ikinci grupta yer alacak.

    Üçüncü ve son grubun dağıtımı ise 17 Eylül'de başlayacak. Bu grupta Redmi K100 Pro Max, Redmi K100 Pro, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Supreme Edition, Redmi K80 ve Xiaomi Mix Flip 2 bulunuyor. Tablet tarafında Xiaomi Pad 7 Ultra ile Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 güncellemeyi alacak. Xiaomi, kararlı HyperOS 4.0 sürümü için detaylı bir tarih paylaşmadı. Ancak beta testlerinin ardından kısa sürede kullanıma sunulması bekleniyor.

    Beta tarihi Desteklenen modeller
    14 Ağustos Xiaomi 17 serisi, Redmi K90 serisi, Xiaomi Pad 8 serisi
    27 Ağustos Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T serisi, Xiaomi 15 serisi, Redmi K90 Max serisi, Redmi K Pad 2
    17 Eylül Redmi K100/K80 serisi, Xiaomi Mix Flip 2, Xiaomi Pad 7 serisi
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