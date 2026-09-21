Xiaomi HyperOS 4 takvimi açıklandı: İşte güncellemeyi alacak cihazlar

HyperOS 4 güncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek?
Xiaomi, destekleyen tüm telefon ve tabletleri Aralık ayına kadar HyperOS 4'e güncellemeyi planlıyor. Dağıtım sürecinin Ocak 2027'de tamamlanması öngörülüyor.
31 Ekim'e kadar güncellenecek cihazlar
- Akıllı telefonlar: Xiaomi 16 Ultra, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Extreme Edition, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 4
- Tabletler: Xiaomi Pad 7 Ultra
- Akıllı TV’ler: Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025, Xiaomi TV S Mini LED 2025, Xiaomi Redmi Smart TV X 2025, Xiaomi Redmi A Pro 2025
15 Kasım'a kadar güncellenecek cihazlar
- Akıllı telefonlar: Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Pro Titanium Edition, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi MIX Fold 4, Redmi K80, Redmi K80 Pro Champion Edition, Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70, Redmi Turbo 3, Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
- Tabletler: Xiaomi Pad 7S Pro, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 Max, Xiaomi Pad 7, Redmi Pad Pro
30 Kasım'a kadar güncellenecek cihazlar
- Akıllı telefonlar: Xiaomi MIX Flip, Xiaomi Civi 5 Pro, Redmi K70 Pro, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15
- Tabletler: Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Explorer Edition, Redmi Pad 2 5G
- Akıllı TV'ler: Xiaomi TV S Mini LED Serisi, Redmi MAX 2025
Aralık 2026’ya kadar güncellenecek cihazlar
- Akıllı telefonlar: Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, Xiaomi 14 Pro Satellite Edition, Xiaomi 14, Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi 13 Limited Edition, Redmi K70E, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi K60 Extreme Edition, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R Pro, Redmi Note 13R, Redmi 14R 5G, Redmi 14C 5G, Redmi 13R 5G, Redmi 13 5G, Redmi 13C 5G
- Tabletler: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad SE
- Akıllı TV’ler: Redmi Smart TV A Pro 2025, Redmi Smart TV A 2025, Xiaomi TV A Pro 2025
- Giyilebilir Cihazlar: Xiaomi Watch S4, Xiaomi Watch S3
Ocak 2027’ye kadar güncellenecek cihazlar
- Akıllı TV’ler: Xiaomi TV S Pro Mini LED Serisi, Xiaomi TV S Serisi 2024, REDMI Smart TV X 2024, REDMI Smart TV A 2024, REDMI MAX 100 2025
- Akıllı Hoparlörler: Xiaomi Sound Pro, Xiaomi Sound, Xiaomi Sound Move, Xiaomi Xiaoai Speaker Pro, Xiaomi Xiaoai Speaker
- Ekranlar: Xiaomi Smart Home Display 6/10
HyperOS 4 güncellemesini alacak telefonlar
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi Mix Flip 2
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90 Pro
- Redmi K90
- Xiaomi 16 Ultra
- Xiaomi 16 Pro
- Xiaomi 16
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Xiaom 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K70E
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13R 5G
- Redmi 13 5G
- Redmi 13C 5G
Xiaomi'nin güncellemeyi birkaç hafta sonra küresel çapta kullanıma sunması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu