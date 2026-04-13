Tam Boyutta Gör Xiaomi cephesinde HyperOS 4 için ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı ve paylaşılan bilgiler, bunun sıradan bir güncellemeden çok daha fazlası olacağını gösteriyor. Sızıntılara göre şirket, yeni sürümde arayüz tasarımını baştan ele alarak daha modern ve bütüncül bir görsel dil benimsemeyi planlıyor.

Xiaomi HyperOS 4 geliyor

Kaçıranlar için Xiaomi cephesinde en büyük tasarım değişikliği, MIUI'dan HyperOS'a geçişte yaşanmıştı. Android 17 tabanlı HyperOS 4.0'ün ise, yine benzer şekilde köklü değişiklikler getireceği paylaşıldı. Dikkat çeken yeniliklerden biri ise Leica iş birliğinin yazılım tarafına daha fazla taşınacak olması. İddialara göre HyperOS 4 ile birlikte daha önce kamera tarafında gördüğümüz Leica renk profilleri, sistem geneline entegre edilebilir.

Tam Boyutta Gör Bu da arayüzde daha yüksek kontrastlı ve karakteristik bir görsel stil anlamına geliyor. Ancak değişiklikler yalnızca tasarımla sınırlı değil. Arka planda da önemli dönüşümler söz konusu. Gelen bilgilere göre Xiaomi, eski MIUI altyapısından kalan unsurları tamamen temizlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda temel sistem uygulamalarının Rust diliyle yeniden yazılması planlanıyor

Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesi başladı: Liste genişliyor 1 hf. önce eklendi

Bu da, sistem akıcılığı ve güvenlik tarafında gözle görülür iyileştirmeler sunacak. Henüz resmi bir duyuru yapılmış değil ancak HyperOS 4'ün 2026'nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yeni sürümün, Xiaomi 18 serisiyle birlikte sahneye çıkması ve beta sürecinin yaz aylarında başlaması muhtemel.

Xiaomi HyperOS 4 sızdırıldı: Tasarım baştan aşağı değişiyor

