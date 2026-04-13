Xiaomi HyperOS 4 sızdırıldı: Tasarım baştan aşağı değişiyor

Xiaomi HyperOS 4 geliyor
Kaçıranlar için Xiaomi cephesinde en büyük tasarım değişikliği, MIUI'dan HyperOS'a geçişte yaşanmıştı. Android 17 tabanlı HyperOS 4.0'ün ise, yine benzer şekilde köklü değişiklikler getireceği paylaşıldı. Dikkat çeken yeniliklerden biri ise Leica iş birliğinin yazılım tarafına daha fazla taşınacak olması. İddialara göre HyperOS 4 ile birlikte daha önce kamera tarafında gördüğümüz Leica renk profilleri, sistem geneline entegre edilebilir.
Bu da, sistem akıcılığı ve güvenlik tarafında gözle görülür iyileştirmeler sunacak. Henüz resmi bir duyuru yapılmış değil ancak HyperOS 4'ün 2026'nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yeni sürümün, Xiaomi 18 serisiyle birlikte sahneye çıkması ve beta sürecinin yaz aylarında başlaması muhtemel.
