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    Xiaomi HyperOS 4 tanıtıldı: İşte dikkat çekici yenilikler

    Xiaomi, bugüne kadarki en büyük güncellemelerden biri olan HyperOS 4'ü resmen tanıttı. Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesi, performans, pil ömrü ve tasarımda önemli iyileştirmeler getiriyor.

    Xiaomi HyperOS 4 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, önemli görsel ve performans iyileştirmeleri getiren yeni nesil işletim sistemi HyperOS 4'ü resmi olarak tanıttı. Apple’ın Liquid Glass tasarımından ilham alan yeni cam görünüm, daha derin cihazlar arası süreklilik ve performans kazanımıyla önemli ölçüde daha hızlı ve sezgisel bir deneyim vaat ediyor. İşte Xiaomi HyperOS güncellemesi ile Xiaomi cihazlara gelecek tüm yeniliklerin listesi:

    Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi neler getiriyor?

    Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi yenilikler listesi Tam Boyutta Gör

    • Soft Light Glass tasarım diline odaklanan görsel değişiklik
    • Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme
    • Bildirimler için akıllı gruplama
    • Ana ekranda sürükle-bırak hareketiyle klasör boyutunu ayarlama
    • Geliştirilmiş Fusion Cihaz Merkezi
    • Gerçek zamanlı etkileşimli öğeler (Inspiration Ball, Status Island, Scan / QR Island)
    • Sistem uygulamalarında derin yapay zeka entegrasyonu
    • Super XiaoAi 2.0 Uzman Modu
    • Arka planda performans artışları
    • Geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik

    Performans iyileştirmeleri

    Xiaomi HyperOS 4 performans Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS 4'ün HyperOS 3'e göre daha düşük bellek kullanımıyla çalışacak şekilde optimize edildiğini iddia ediyor. Şirket, sistem uygulamalarının daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yeniden tasarlanmış uygulama çalışma ortamı (AP) sunuyor. Xiaomi'nin testlerine göre, uzun süreli kullanımdan sonra art arda 30 uygulamayı açmak için gereken süre %17.5 azaldı ve uzun oturumlar sırasında kare düşüşleri %28.9 azaldı.

    Xiaomi, bir uygulamanın sonraki aşamada hangi kaynaklara ihtiyaç duyabileceğini tahmin etmek ve bunları RAM'e önceden yüklemek için yapay zekayı kullanıyor. Xiaomi, dokuz saatlik telefon kullanımından sonra uygulama yükleme hızının HyperOS 3'e kıyasla yaklaşık %18 daha hızlı olabildiğini iddia ediyor. Ayrıca, farklı görevlerde pil ömrü iyileştirilirken, Galeri uygulamasında fotoğraf gezinmelerinin %90'a kadar daha hızlı olduğu belirtiliyor.

    Kamera performansı da dikkat çekiyor. Xiaomi, HDR görüntü işlemenin yaklaşık 310 ms'den 240 ms'ye düşürüldüğünü, kamera uygulamasının açılma süresinin ise yaklaşık 200 ms azaltıldığını söylüyor. Video oynatma da izleme sırasında kare kayıplarını azaltmak için optimize edildi.

    • %14,4 daha düşük komut yükü
    • %27.2 daha fazla boş bellek (8 saatten sonra)
    • %17.5 daha hızlı başlatma süresi
    • Arayüzde kare düşüşlerinde %28.9 azalma
    • +0.26 saat daha uzun pil ömrü
    • Galeride %90 daha hızlı tarama (10.000+ fotoğraf)

    Soft Light Glass arayüzü ve özelleştirme değişiklikleri

    HyperOS 4 Soft Light Glass Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS 4 ile büyük görsel yenileme getiriyor. Şirket, arayüz genelinde yarı saydam öğeler ve aydınlatma efektleri içeren yeni Soft Light Glass tasarım dili sunuyor. Apple’ın Liquid Glass tasarımından ilham alan görsel değişiklik, Hızlı Ayarlar, menüler, widget'lar ve klasörler gibi alanlarda göze çarpacak. Xiaomi, arayüzün daha dinamik hissettirmesi için gerçekçi kırılma efektleri üzerinde de çalışıyor.

    Kilit ekranı da daha fazla esneklik kazanıyor. Kullanıcılar saati yeniden boyutlandırabilecek ve yerini ayarlayabilecek. Gruplandırılmış bildirimler ise birden fazla uyarıyı yönetmeyi kolaylaştıracak. Xiaomi ayrıca klasörleri yeniden boyutlandırmak ve widget'ları gruplandırmak için daha fazla seçenek ekliyor. Uygulamalar (ekran yönüne uyacak şekilde dönebilen kayan uygulamalar da dahil) dikey ve yatay düzen arasında daha sorunsuz geçiş yapabilecek.

    Yapay zeka iyileştirmeleri

    Yapay zeka cephesinde, HyperOS 4, Xiaomi'nin MiMo büyük dil modelini kullanarak Super AI Assistant 2.0’ı destekliyor. Asistan, sesli transkripsiyon, not düzenleme, fotoğraf arama, seyahat planlama ve uyumlu akıllı ev ve araba özelliklerini kontrol etme gibi görevleri yerine getirebiliyor. Daha karmaşık istekler için, Xiaomi Super Island, sonucu göstermeden önce komutun alındığını ve işlendiğini gösterebiliyor.

    Xiaomi ayrıca kullanıcıların içerikle etkileşim kurmasına, ardından yapay zekadan bir eylem gerçekleştirmesini istemesine olanak tanıyan bağlamsal bir işaretçi olan Inspiration Ball’u getiriyor. Örneğin; kullanıcılar, bir adresin üzerine sürükleyerek hızlıca yol tarifi alabilecek ya da bir ürün resmini seçerek asistanın ürünü internette aramasını sağlayabilecek.

    Yapay zeka yükseltmeleri, Xiaomi'nin kendi uygulamalarına da uzanıyor. Kaydedici uygulaması artık ana hatlar ve özetler oluşturabiliyor, önemli bilgileri vurgulayabiliyor ve sessiz bölümleri otomatik olarak atlayabiliyor. Super XiaoAI Input Method, yapılandırılmış ses-metin transkripsiyonu ve gerçek zamanlı ses çevirisi ekliyor. Yapay Zeka Sesli Notlar, görüntüleri kullanarak sonuç çıkarıp bilgileri eyleme geçirilebilir yapılacaklar öğelerine dönüştürebiliyor.

    Xiaomi, HyperOS 4 beta sürümünün dağıtımına Ağustos sonuna doğru başlayacak. Güncelleme ilk olarak Xiaomi 17 serisine ve REDMI K90 modellerine sunulacak.

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