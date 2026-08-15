Xiaomi HyperOS 4 tanıtıldı: İşte dikkat çekici yenilikler

Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi neler getiriyor?
- Soft Light Glass tasarım diline odaklanan görsel değişiklik
- Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme
- Bildirimler için akıllı gruplama
- Ana ekranda sürükle-bırak hareketiyle klasör boyutunu ayarlama
- Geliştirilmiş Fusion Cihaz Merkezi
- Gerçek zamanlı etkileşimli öğeler (Inspiration Ball, Status Island, Scan / QR Island)
- Sistem uygulamalarında derin yapay zeka entegrasyonu
- Super XiaoAi 2.0 Uzman Modu
- Arka planda performans artışları
- Geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik
Performans iyileştirmeleri
Xiaomi, bir uygulamanın sonraki aşamada hangi kaynaklara ihtiyaç duyabileceğini tahmin etmek ve bunları RAM'e önceden yüklemek için yapay zekayı kullanıyor. Xiaomi, dokuz saatlik telefon kullanımından sonra uygulama yükleme hızının HyperOS 3'e kıyasla yaklaşık %18 daha hızlı olabildiğini iddia ediyor. Ayrıca, farklı görevlerde pil ömrü iyileştirilirken, Galeri uygulamasında fotoğraf gezinmelerinin %90'a kadar daha hızlı olduğu belirtiliyor.
Kamera performansı da dikkat çekiyor. Xiaomi, HDR görüntü işlemenin yaklaşık 310 ms'den 240 ms'ye düşürüldüğünü, kamera uygulamasının açılma süresinin ise yaklaşık 200 ms azaltıldığını söylüyor. Video oynatma da izleme sırasında kare kayıplarını azaltmak için optimize edildi.
- %14,4 daha düşük komut yükü
- %27.2 daha fazla boş bellek (8 saatten sonra)
- %17.5 daha hızlı başlatma süresi
- Arayüzde kare düşüşlerinde %28.9 azalma
- +0.26 saat daha uzun pil ömrü
- Galeride %90 daha hızlı tarama (10.000+ fotoğraf)
Soft Light Glass arayüzü ve özelleştirme değişiklikleri
Kilit ekranı da daha fazla esneklik kazanıyor. Kullanıcılar saati yeniden boyutlandırabilecek ve yerini ayarlayabilecek. Gruplandırılmış bildirimler ise birden fazla uyarıyı yönetmeyi kolaylaştıracak. Xiaomi ayrıca klasörleri yeniden boyutlandırmak ve widget'ları gruplandırmak için daha fazla seçenek ekliyor. Uygulamalar (ekran yönüne uyacak şekilde dönebilen kayan uygulamalar da dahil) dikey ve yatay düzen arasında daha sorunsuz geçiş yapabilecek.
Yapay zeka iyileştirmeleri
Yapay zeka cephesinde, HyperOS 4, Xiaomi'nin MiMo büyük dil modelini kullanarak Super AI Assistant 2.0’ı destekliyor. Asistan, sesli transkripsiyon, not düzenleme, fotoğraf arama, seyahat planlama ve uyumlu akıllı ev ve araba özelliklerini kontrol etme gibi görevleri yerine getirebiliyor. Daha karmaşık istekler için, Xiaomi Super Island, sonucu göstermeden önce komutun alındığını ve işlendiğini gösterebiliyor.
Xiaomi ayrıca kullanıcıların içerikle etkileşim kurmasına, ardından yapay zekadan bir eylem gerçekleştirmesini istemesine olanak tanıyan bağlamsal bir işaretçi olan Inspiration Ball’u getiriyor. Örneğin; kullanıcılar, bir adresin üzerine sürükleyerek hızlıca yol tarifi alabilecek ya da bir ürün resmini seçerek asistanın ürünü internette aramasını sağlayabilecek.
Yapay zeka yükseltmeleri, Xiaomi'nin kendi uygulamalarına da uzanıyor. Kaydedici uygulaması artık ana hatlar ve özetler oluşturabiliyor, önemli bilgileri vurgulayabiliyor ve sessiz bölümleri otomatik olarak atlayabiliyor. Super XiaoAI Input Method, yapılandırılmış ses-metin transkripsiyonu ve gerçek zamanlı ses çevirisi ekliyor. Yapay Zeka Sesli Notlar, görüntüleri kullanarak sonuç çıkarıp bilgileri eyleme geçirilebilir yapılacaklar öğelerine dönüştürebiliyor.
Xiaomi, HyperOS 4 beta sürümünün dağıtımına Ağustos sonuna doğru başlayacak. Güncelleme ilk olarak Xiaomi 17 serisine ve REDMI K90 modellerine sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: