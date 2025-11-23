Giriş
    Xiaomi, HyperOS destekli akıllı araç nemlendiricisini tanıttı

    Xiaomi, HyperOS uyumlu yeni Mijia Smart In-Car Humidifier modelini tanıttı. SU7 ve YU7 serileriyle entegre çalışan cihaz, 230 mL/saat nemlendirme kapasitesi ve akıllı kontrol özellikleriyle geliyor.

    Xiaomi, HyperOS destekli akıllı araç nemlendiricisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, araç içi kullanımları için yeni Mijia Smart In-Car Humidifier hava nemlendirici modelini tanıttı. 18 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak ürün, HyperOS ekosistemine tam uyum ve SU7 ile YU7 serileriyle entegrasyon sunuyor. Ayrıca kompakt yapısı sayesinde standart bardaklık yuvalarına kolayca yerleşebiliyor.

    USB-C ve 230 mL/saat nemlendirme

    Mijia Smart In-Car Humidifier, 230 mL/saat maksimum nemlendirme kapasitesiyle segmentindeki iddialı modellerden biri konumunda. Cihaz, 71 mm genişlik ve 151 mm yükseklik ölçüleriyle sade bir silindirik forma sahip. 288 gramlık gövdeye yerleştirilen 210 mL şeffaf su haznesi, antibakteriyel gümüş iyon malzemeler içeriyor.

    Bu yapı, Xiaomi tarafından doğrulanan pamuksuz bir nemlendirme sistemine ve yüzde 99'un üzerindeki sterilizasyon oranına sahip. Üstten doldurulabilir hazne tasarımı ise kullanım kolaylığını artırıyor. Xiaomi’nin canlı su sirkülasyon yapısı, haznedeki suyu dahili pompa aracılığıyla üst kısımda yer alan ultrasonik atomizere taşıyor.

    Xiaomi, HyperOS destekli akıllı araç nemlendiricisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Böylece ünitenin sis çıkışı sabit kalırken, nem üretim sürecinde küf oluşumunun önüne geçiliyor. Model, iki farklı güç modu sunuyor. En yüksek seviyede 30 mL/saat altında düşmeyen nemlendirme performansı mevcut.

    Bağlantı tarafında cihaz, HyperOS Connect entegrasyonuna sahip. SU7 ve YU7 serisi kullanıcıları, cihazı doğrudan araç üzerinden yönetebiliyor veya kabine girmeden önce nemlendirme işlemini uzaktan başlatabiliyor. Buna ek olarak Mi Home uygulaması üzerinden ayrıntılı kontrol seçeneklerine erişilebiliyor. Xiaomi'nin Xiao Ai sesli asistan desteği de cihaza eklenmiş durumda.

    Enerji tarafında 5V USB-C bağlantısı kullanılan cihaz 4.5 W güç tüketiyor. Xiaomi, cihazın güvenlik için eğim sensörüne sahip olduğunu, 60 derecenin üzerindeki açılarda otomatik kapanma yaptığını belirtiyor. Su seviyesinin belirli bir eşiğin altına düşmesi hâlinde de nemlendirme işlemi otomatik olarak durduruluyor. Ürünün 85°C’ye kadar dayanabilen iç yapısı, yaz aylarında güneş altında kalan araçlarda güvenli kullanım sunuyor. Tüm bu süreçlerde çalışma gürültüsü ise 32 dB(A) seviyesinin altında.

