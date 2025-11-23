Xiaomi, HyperOS destekli akıllı araç nemlendiricisini tanıttı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, araç içi kullanımları için yeni Mijia Smart In-Car Humidifier hava nemlendirici modelini tanıttı. 18 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak ürün, HyperOS ekosistemine tam uyum ve SU7 ile YU7 serileriyle entegrasyon sunuyor. Ayrıca kompakt yapısı sayesinde standart bardaklık yuvalarına kolayca yerleşebiliyor.

USB-C ve 230 mL/saat nemlendirme

Mijia Smart In-Car Humidifier, 230 mL/saat maksimum nemlendirme kapasitesiyle segmentindeki iddialı modellerden biri konumunda. Cihaz, 71 mm genişlik ve 151 mm yükseklik ölçüleriyle sade bir silindirik forma sahip. 288 gramlık gövdeye yerleştirilen 210 mL şeffaf su haznesi, antibakteriyel gümüş iyon malzemeler içeriyor.

Bu yapı, Xiaomi tarafından doğrulanan pamuksuz bir nemlendirme sistemine ve yüzde 99'un üzerindeki sterilizasyon oranına sahip. Üstten doldurulabilir hazne tasarımı ise kullanım kolaylığını artırıyor. Xiaomi’nin canlı su sirkülasyon yapısı, haznedeki suyu dahili pompa aracılığıyla üst kısımda yer alan ultrasonik atomizere taşıyor.

Tam Boyutta Gör Böylece ünitenin sis çıkışı sabit kalırken, nem üretim sürecinde küf oluşumunun önüne geçiliyor. Model, iki farklı güç modu sunuyor. En yüksek seviyede 30 mL/saat altında düşmeyen nemlendirme performansı mevcut.

Bağlantı tarafında cihaz, HyperOS Connect entegrasyonuna sahip. SU7 ve YU7 serisi kullanıcıları, cihazı doğrudan araç üzerinden yönetebiliyor veya kabine girmeden önce nemlendirme işlemini uzaktan başlatabiliyor. Buna ek olarak Mi Home uygulaması üzerinden ayrıntılı kontrol seçeneklerine erişilebiliyor. Xiaomi'nin Xiao Ai sesli asistan desteği de cihaza eklenmiş durumda.

Xiaomi, 4 telefona daha HyperOS 3 güncellemesini verdi 1 gün önce eklendi

Enerji tarafında 5V USB-C bağlantısı kullanılan cihaz 4.5 W güç tüketiyor. Xiaomi, cihazın güvenlik için eğim sensörüne sahip olduğunu, 60 derecenin üzerindeki açılarda otomatik kapanma yaptığını belirtiyor. Su seviyesinin belirli bir eşiğin altına düşmesi hâlinde de nemlendirme işlemi otomatik olarak durduruluyor. Ürünün 85°C’ye kadar dayanabilen iç yapısı, yaz aylarında güneş altında kalan araçlarda güvenli kullanım sunuyor. Tüm bu süreçlerde çalışma gürültüsü ise 32 dB(A) seviyesinin altında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi, HyperOS destekli akıllı araç nemlendiricisini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: