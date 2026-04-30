Xiaomi akıllı gaz ocağını tanıttı

Tam Boyutta Gör Hayatın her alanına yönelik akıllı ürünler geliştiren Xiaomi'nin yeni tasarımı beklenmedik bir yerden geldi. Mutfakların vazgeçilmezi olan propan ocaklara minimalist ve akıllı bir yaklaşım sunan Mijia Gas Stove 3C 5200W gaz ocağı tanıtıldı.

Mijia Gas Stove 3C 5200W özellikleri ve fiyatı

Mijia Gas Stove 3C 5200W adındaki yeni ürün 2 adet gözü olan bir gaz ocağı. Her göze 5.2kW ısı yüklemesi yapabilen ocak böylece hızlı yemek pişirmeye ve yüksek ısıda kızatma yapmaya imkân tanıyor. 3 boyutlu oksijen geçişi ve gelişmiş uç kısım sayesinde alevler kenarlara doğru daha fazla yayılıyor.

Donanım tarafında ise patlamaya dayanıklı 6 katmanlı cam panel, üzerine dayanıklılık odaklı cam katman, patlamaya dayanıklı PVB katman ve güçlendirilmiş fiber kumaş yer alıyor. Çakmak kısmı ise çıkarılabilir olduğu için temizlemesi de kolay oluyor.

Pek çok yuvaya uygun olan ocağın koruma sistemi eğer alevlerin kontrolsüz şekilde arttığını algılarsa doğal gazı hemen kesiyor. Çift kafalı çakmak ile tutuşturmak kolaylaşırken Mi Home uygulaması üzerinden havalandırma kontrolü, düşük batarya uyarısı, alev bildirimi gibi veriler de takip edilebiliyor. Mijia Gas Stove 3C 5200W gaz ocağı 131$ fiyat etiketi ile satışta olacak.





