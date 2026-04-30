Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi akıllı gaz ocağını tanıttı

    Mijia Gas Stove 3C 5200W akıllı gaz ocağı yangına karşı anlık gazı kesme, uygulama kontrolü, yüksek ısı verebilme, patlamaya dayanıklı cam katman gibi özelliklerle geliyor.

    Xiaomi Mijia Gas Stove 3C 5200W Tam Boyutta Gör
    Hayatın her alanına yönelik akıllı ürünler geliştiren Xiaomi'nin yeni tasarımı beklenmedik bir yerden geldi. Mutfakların vazgeçilmezi olan propan ocaklara minimalist ve akıllı bir yaklaşım sunan Mijia Gas Stove 3C 5200W gaz ocağı tanıtıldı.

    Mijia Gas Stove 3C 5200W özellikleri ve fiyatı

    Mijia Gas Stove 3C 5200W adındaki yeni ürün 2 adet gözü olan bir gaz ocağı. Her göze 5.2kW ısı yüklemesi yapabilen ocak böylece hızlı yemek pişirmeye ve yüksek ısıda kızatma yapmaya imkân tanıyor. 3 boyutlu oksijen geçişi ve gelişmiş uç kısım sayesinde alevler kenarlara doğru daha fazla yayılıyor.

    Donanım tarafında ise patlamaya dayanıklı 6 katmanlı cam panel, üzerine dayanıklılık odaklı cam katman, patlamaya dayanıklı PVB katman ve güçlendirilmiş fiber kumaş yer alıyor. Çakmak kısmı ise çıkarılabilir olduğu için temizlemesi de kolay oluyor.

    Pek çok yuvaya uygun olan ocağın koruma sistemi eğer alevlerin kontrolsüz şekilde arttığını algılarsa doğal gazı hemen kesiyor. Çift kafalı çakmak ile tutuşturmak kolaylaşırken Mi Home uygulaması üzerinden havalandırma kontrolü, düşük batarya uyarısı, alev bildirimi gibi veriler de takip edilebiliyor. Mijia Gas Stove 3C 5200W gaz ocağı 131$ fiyat etiketi ile satışta olacak. 

     
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum