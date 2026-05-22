    Xiaomi, ilk klipsli kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, açık kulak yapılı ilk klipsli kulaklığını tanıttı. Şık tasarıma ve gelişmiş teknolojilere sahip kulaklığın fiyatı ve özellikleri neler?                  

    Son dönemde popülerleşen açık kulaklı (open-ear) ses teknolojisi segmentine Xiaomi de adım attı. Çin’de düzenlenen etkinlikte şirket, ilk klipslı kulaklığını duyurdu. Yeni kulaklıklar, 849 yuan (124 dolar) fiyatla satışa sunuluyor. Lansmana özel kısa süreli indirimle fiyat 799 yuan’a (117 dolar) düşüyor.

    Xiaomi Clip-On Earbuds özellikleri

    Xiaomi’nin klips kulaklıkları, son dönemde gördüğümüz kelepçe tasarımlara benzer şekilde kulak kanalına oturmak yerine kulağın yanına takılıyor. Bu tasarım, geleneksel silikon uçlardan rahatsız olan veya çevreyi duymak isteyen kullanıcılar için ideal bir kullanım sunuyor. Her kulaklık 5,5 gram ağırlığında ve hafızalı titanyum tel köprü ile kulakta sabitleniyor. 

    11 mm dinamik sürücüye sahip kulaklıklar, LHDC 5.0 ile yüksek çözünürlüklü ses sunuyor. Açık kulak tasarımının getirdiği ses sızıntısı sorununa ise yönlendirilmiş ses iletimi ve ters ses dalgaları teknolojisiyle çözüm getiriliyor. Ses alımı için üçlü mikrofon dizisi ve kemik iletim mikrofonu kullanılıyor.

    Parlak ve kısmen şeffaf bir tasarıma sahip kulaklıklar, siyah, beyaz, altın ve mor olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Şarj kutusu ise yumuşak dokulu deri benzeri kaplamaya sahip. IP57 sertifikası sayesinde toz ve suya karşı dayanıklı olan kulaklıklar, tek şarjla 9 saat kullanım süresi sunuyor. Bu süre kutuyla beraber 38 saate kadar çıkıyor.

    Kulaklık ayrıca, 21 dil için gerçek zamanlı çeviri, canlı transkripsiyon ve XiaoAI asistanıyla AI özetleri gibi yapaz zeka özelliklerini sunuyor.  Yazılım tarafında, Xiaomi’nin HyperOS sistemi ile ses paylaşımı mümkün olurken, iOS kullanıcıları Apple’ın Find My ağı desteğinden yararlanabiliyor. 

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

