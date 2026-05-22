Xiaomi, ilk klipsli kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde popülerleşen açık kulaklı (open-ear) ses teknolojisi segmentine Xiaomi de adım attı. Çin’de düzenlenen etkinlikte şirket, ilk klipslı kulaklığını duyurdu. Yeni kulaklıklar, 849 yuan (124 dolar) fiyatla satışa sunuluyor. Lansmana özel kısa süreli indirimle fiyat 799 yuan’a (117 dolar) düşüyor.

Xiaomi Clip-On Earbuds özellikleri

Xiaomi’nin klips kulaklıkları, son dönemde gördüğümüz kelepçe tasarımlara benzer şekilde kulak kanalına oturmak yerine kulağın yanına takılıyor. Bu tasarım, geleneksel silikon uçlardan rahatsız olan veya çevreyi duymak isteyen kullanıcılar için ideal bir kullanım sunuyor. Her kulaklık 5,5 gram ağırlığında ve hafızalı titanyum tel köprü ile kulakta sabitleniyor.

Tam Boyutta Gör 11 mm dinamik sürücüye sahip kulaklıklar, LHDC 5.0 ile yüksek çözünürlüklü ses sunuyor. Açık kulak tasarımının getirdiği ses sızıntısı sorununa ise yönlendirilmiş ses iletimi ve ters ses dalgaları teknolojisiyle çözüm getiriliyor. Ses alımı için üçlü mikrofon dizisi ve kemik iletim mikrofonu kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Parlak ve kısmen şeffaf bir tasarıma sahip kulaklıklar, siyah, beyaz, altın ve mor olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Şarj kutusu ise yumuşak dokulu deri benzeri kaplamaya sahip. IP57 sertifikası sayesinde toz ve suya karşı dayanıklı olan kulaklıklar, tek şarjla 9 saat kullanım süresi sunuyor. Bu süre kutuyla beraber 38 saate kadar çıkıyor.

Galaxy S26 FE yakında geliyor: One UI 9 testleri resmen başladı 19 sa. önce eklendi

Kulaklık ayrıca, 21 dil için gerçek zamanlı çeviri, canlı transkripsiyon ve XiaoAI asistanıyla AI özetleri gibi yapaz zeka özelliklerini sunuyor. Yazılım tarafında, Xiaomi’nin HyperOS sistemi ile ses paylaşımı mümkün olurken, iOS kullanıcıları Apple’ın Find My ağı desteğinden yararlanabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Xiaomi, ilk klipsli kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: