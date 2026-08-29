Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi ilk NAS cihazını satışa sundu: 60 TB’a kadar depolama

    Xiaomi, ilk NAS cihazını Çin’de satışa sundu. 60 TB’a kadar depolama, HyperOS entegrasyonu ve 4K medya oynatma desteği sunan cihaz, ev kullanıcılarına kapsamlı bir depolama çözümü vadediyor.

    Xiaomi ilk NAS cihazını satışa sundu: 60 TB’a kadar depolama Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ağ depolama (NAS) pazarına ilk ürünü olan Xiaomi Smart Storage ile giriş yaptı. Çin’de satışa çıkan cihaz, yüksek depolama kapasitesinin yanı sıra HyperOS ve Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle doğrudan entegrasyon sunuyor.

    Xiaomi Smart Storage neler sunuyor?

    Xiaomi Smart Storage, kutudan WD Red Plus sabit disklerle çıkıyor. 4 TB’lık giriş modeli iki adet 2 TB diskle birlikte 2.699 yuan (401 dolar) fiyatla satışa sunulurken, 8 TB model 3.499 yuan (520 dolar), 16 TB model ise 5.499 yuan (818 dolar) fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar ilerleyen dönemde diskleri değiştirerek toplam kapasiteyi 60 TB’a kadar yükseltebiliyor.

    Xiaomi ilk NAS cihazını satışa sundu: 60 TB’a kadar depolama Tam Boyutta Gör
    Alüminyum gövdeli Xiaomi NAS, disklerin sıcaklığını kontrol altında tutmak için aktif fan sistemi kullanıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında 2,5 GbE Ethernet, USB-A 3.0 ve HDMI 1.4 yer alıyor. HDMI çıkışı sayesinde cihaz doğrudan televizyon veya monitöre bağlanabiliyor ve 4K çözünürlükte 30 Hz video oynatabiliyor. Böylece medya içeriklerini izlemek için ayrıca bir medya oynatıcıya ihtiyaç duyulmuyor.

    Xiaomi Smart Storage'ın en önemli özelliklerinden biri, Xiaomi ekosistemiyle olan entegrasyonu. HyperOS 3.0 veya daha yeni bir sürümü kullanan Xiaomi telefonlarda NAS, telefonun yerleşik dosya yöneticisinde otomatik olarak görüntüleniyor.

    Cihaz, telefonların tam yedeklerini oluşturabiliyor ve WeChat geçmişleri gibi belirli uygulamalara ait verileri de yedekleyebiliyor. Ayrıca uyumlu Xiaomi güvenlik kameralarından gelen görüntüleri doğrudan NAS üzerinde saklamak mümkün. Sistem aynı anda dört kameraya kadar yerel video kaydı yapabiliyor.

    Cihaz, Xiaomi'nin Mi Home akıllı ev ekosistemi için de yerel bir merkez görevi görüyor. Akıllı ev otomasyonlarının bulut yerine cihaz üzerinde işlenmesi sayesinde komutlara daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.

    Xiaomi, Smart Storage'ın yazılım tarafında geleneksel NAS çözümlerindeki gelişmiş medya yönetimi özelliklerine de yer veriyor. Fotoğraf uygulaması, görüntüleri yüz ve konum bilgilerine göre yerel olarak gruplayabiliyor. Kullanıcılar ayrıca metin tabanlı aramalarla belirli fotoğrafları bulabiliyor. Video dosyalarında ise sistem, dosya adlarından yararlanarak otomatik şekilde film afişleri, yapım isimleri ve puan bilgilerini ekleyebiliyor.

    Cihaza iOS, Android, Mac ve Windows üzerinden özel uygulamalarla uzaktan erişilebiliyor. Xiaomi, uzaktan erişim için 40 Mbps'ye kadar ücretsiz bant genişliği sağlıyor. Ayrıca NAS üzerinde 16 ayrı kullanıcı hesabı oluşturulabiliyor.

    Üç yıl garantiyle satışa sunulan Xiaomi Smart Storage'ın şu aşamada Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    Profil resmi
    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone 11 alınır mı iş bankası davet kodu starmaxx lastik nasıl csgo skins promo code bisiklet toplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum