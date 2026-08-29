Xiaomi ilk NAS cihazını satışa sundu: 60 TB’a kadar depolama

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, ağ depolama (NAS) pazarına ilk ürünü olan Xiaomi Smart Storage ile giriş yaptı. Çin’de satışa çıkan cihaz, yüksek depolama kapasitesinin yanı sıra HyperOS ve Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle doğrudan entegrasyon sunuyor.

Xiaomi Smart Storage neler sunuyor?

Xiaomi Smart Storage, kutudan WD Red Plus sabit disklerle çıkıyor. 4 TB’lık giriş modeli iki adet 2 TB diskle birlikte 2.699 yuan (401 dolar) fiyatla satışa sunulurken, 8 TB model 3.499 yuan (520 dolar), 16 TB model ise 5.499 yuan (818 dolar) fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar ilerleyen dönemde diskleri değiştirerek toplam kapasiteyi 60 TB’a kadar yükseltebiliyor.

Tam Boyutta Gör Alüminyum gövdeli Xiaomi NAS, disklerin sıcaklığını kontrol altında tutmak için aktif fan sistemi kullanıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında 2,5 GbE Ethernet, USB-A 3.0 ve HDMI 1.4 yer alıyor. HDMI çıkışı sayesinde cihaz doğrudan televizyon veya monitöre bağlanabiliyor ve 4K çözünürlükte 30 Hz video oynatabiliyor. Böylece medya içeriklerini izlemek için ayrıca bir medya oynatıcıya ihtiyaç duyulmuyor.

Xiaomi Smart Storage'ın en önemli özelliklerinden biri, Xiaomi ekosistemiyle olan entegrasyonu. HyperOS 3.0 veya daha yeni bir sürümü kullanan Xiaomi telefonlarda NAS, telefonun yerleşik dosya yöneticisinde otomatik olarak görüntüleniyor.

Cihaz, telefonların tam yedeklerini oluşturabiliyor ve WeChat geçmişleri gibi belirli uygulamalara ait verileri de yedekleyebiliyor. Ayrıca uyumlu Xiaomi güvenlik kameralarından gelen görüntüleri doğrudan NAS üzerinde saklamak mümkün. Sistem aynı anda dört kameraya kadar yerel video kaydı yapabiliyor.

Cihaz, Xiaomi'nin Mi Home akıllı ev ekosistemi için de yerel bir merkez görevi görüyor. Akıllı ev otomasyonlarının bulut yerine cihaz üzerinde işlenmesi sayesinde komutlara daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.

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Xiaomi, Smart Storage'ın yazılım tarafında geleneksel NAS çözümlerindeki gelişmiş medya yönetimi özelliklerine de yer veriyor. Fotoğraf uygulaması, görüntüleri yüz ve konum bilgilerine göre yerel olarak gruplayabiliyor. Kullanıcılar ayrıca metin tabanlı aramalarla belirli fotoğrafları bulabiliyor. Video dosyalarında ise sistem, dosya adlarından yararlanarak otomatik şekilde film afişleri, yapım isimleri ve puan bilgilerini ekleyebiliyor.

Cihaza iOS, Android, Mac ve Windows üzerinden özel uygulamalarla uzaktan erişilebiliyor. Xiaomi, uzaktan erişim için 40 Mbps'ye kadar ücretsiz bant genişliği sağlıyor. Ayrıca NAS üzerinde 16 ayrı kullanıcı hesabı oluşturulabiliyor.

Üç yıl garantiyle satışa sunulan Xiaomi Smart Storage'ın şu aşamada Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

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Xiaomi ilk NAS cihazını satışa sundu: 60 TB’a kadar depolama

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