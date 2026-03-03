Xiaomi'nin insansı robotları, elektrikli otomobil fabrikasında göreve başladı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda otomotiv sektöründe üretim hatları giderek daha fazla otomasyonla donatılırken, endüstriyel robotlar da fabrikaların vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Ancak bugüne kadar üretim hatlarında gördüğümüz robotların büyük bölümü sabit, tek bir göreve odaklı ve önceden programlanmış makinelerdi. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Yapay zekâ alanında yaşanan patlamaya paralel olarak robotik tarafında da önemli atılımların yapılması, insansı robotların laboratuvar ortamından çıkıp fabrikalarda çalışmasının önünü açıyor. Nitekim bu hafta bunun şu ana kadarki en somut örneklerinden birini gördük. Çinli teknoloji devi Xiaomi, insansı robotlarını elektrikli araç fabrikasında devreye aldığını duyurdu.

Xiaomi’nin açıklamasına göre şirketin insansı robotu, elektrikli araç fabrikasındaki döküm atölyesinde yer alan bir montaj istasyonunda üç saat boyunca kesintisiz ve otonom şekilde çalıştı. Paylaşılan test verileri, robotun istasyonun her iki tarafında eş zamanlı montaj görevinde yüzde 90,2’lik bir başarı oranı yakaladığını gösteriyor. Üstelik bunu, üretim hattının en hızlı çevrim süresi gereksinimi olan 76 saniyeyi karşılayarak başarmış olması özellikle vurgulanıyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, laboratuvar ortamından aktif üretim hattına geçişi “anlamlı bir ilk adım” olarak tanımlıyor. Lei’ye göre araştırma ortamında tekrar eden hatalar tolere edilebilirken, gerçek bir otomotiv üretim hattında neredeyse kusursuz bir tutarlılık gerekiyor. Çünkü burada mesele yalnızca teknik bir gösteri yapmak değil; kalite standartlarını, verimlilik hedeflerini ve üretim kapasitesini aynı anda karşılamak.

Fabrikada Kullanılan İnsansı Robotlar, Xiaomi'nin Kendi Robotics-0 Modelini Kullanıyor

Bu insansı robotların arkasında Xiaomi’nin kendi geliştirdiği VLA (Vision-Language-Action) temel modeli olan Xiaomi-Robotics-0 yer alıyor. Sistem, çok modlu (multimodal) algı altyapısıyla çalışıyor; yani yalnızca görsel veriye değil, dokunsal geri bildirimlere ve eklem konumunu algılayan proprioseptif verilere de dayanıyor. Bu sayede karmaşık senaryolarda yanlış değerlendirme riskinin azaltılması hedefleniyor. Hareket kontrolünde ise hibrit bir mimari kullanılıyor: Optimizasyon temelli kontrol algoritmaları her iterasyonu bir milisaniyeden kısa sürede çözerken, pekiştirmeli öğrenme sistemi yüz milyonlarca simüle edilmiş senaryo üzerinden eğitilmiş durumda. Bu kombinasyon, hem hızlı hem de değişken koşullara uyum sağlayabilen bir kontrol yapısı sunmayı amaçlıyor.

Şirket, somun montaj istasyonunun yanı sıra parça kutusundan alma (bin-picking) ve ön logo montajı gibi farklı iş istasyonlarında da test ve doğrulama süreçlerinin sürdüğünü belirtiyor. Bu da projenin tek bir vitrin uygulamayla sınırlı kalmayıp, üretim hattının farklı noktalarına yayılmasının planlandığını gösteriyor. Lei Jun, önümüzdeki beş yıl içinde Xiaomi fabrikalarında çok sayıda insansı robot konuşlandırmayı hedeflediklerini söylüyor.

