Xiaomi'nin insansı robotları, elektrikli otomobil fabrikasında göreve başladı

Xiaomi’nin açıklamasına göre şirketin insansı robotu, elektrikli araç fabrikasındaki döküm atölyesinde yer alan bir montaj istasyonunda üç saat boyunca kesintisiz ve otonom şekilde çalıştı. Paylaşılan test verileri, robotun istasyonun her iki tarafında eş zamanlı montaj görevinde yüzde 90,2’lik bir başarı oranı yakaladığını gösteriyor. Üstelik bunu, üretim hattının en hızlı çevrim süresi gereksinimi olan 76 saniyeyi karşılayarak başarmış olması özellikle vurgulanıyor.
Xiaomi CEO’su Lei Jun, laboratuvar ortamından aktif üretim hattına geçişi “anlamlı bir ilk adım” olarak tanımlıyor. Lei’ye göre araştırma ortamında tekrar eden hatalar tolere edilebilirken, gerçek bir otomotiv üretim hattında neredeyse kusursuz bir tutarlılık gerekiyor. Çünkü burada mesele yalnızca teknik bir gösteri yapmak değil; kalite standartlarını, verimlilik hedeflerini ve üretim kapasitesini aynı anda karşılamak.
Fabrikada Kullanılan İnsansı Robotlar, Xiaomi'nin Kendi Robotics-0 Modelini Kullanıyor
Bu insansı robotların arkasında Xiaomi’nin kendi geliştirdiği VLA (Vision-Language-Action) temel modeli olan Xiaomi-Robotics-0 yer alıyor. Sistem, çok modlu (multimodal) algı altyapısıyla çalışıyor; yani yalnızca görsel veriye değil, dokunsal geri bildirimlere ve eklem konumunu algılayan proprioseptif verilere de dayanıyor. Bu sayede karmaşık senaryolarda yanlış değerlendirme riskinin azaltılması hedefleniyor. Hareket kontrolünde ise hibrit bir mimari kullanılıyor: Optimizasyon temelli kontrol algoritmaları her iterasyonu bir milisaniyeden kısa sürede çözerken, pekiştirmeli öğrenme sistemi yüz milyonlarca simüle edilmiş senaryo üzerinden eğitilmiş durumda. Bu kombinasyon, hem hızlı hem de değişken koşullara uyum sağlayabilen bir kontrol yapısı sunmayı amaçlıyor.
Şirket, somun montaj istasyonunun yanı sıra parça kutusundan alma (bin-picking) ve ön logo montajı gibi farklı iş istasyonlarında da test ve doğrulama süreçlerinin sürdüğünü belirtiyor. Bu da projenin tek bir vitrin uygulamayla sınırlı kalmayıp, üretim hattının farklı noktalarına yayılmasının planlandığını gösteriyor. Lei Jun, önümüzdeki beş yıl içinde Xiaomi fabrikalarında çok sayıda insansı robot konuşlandırmayı hedeflediklerini söylüyor.