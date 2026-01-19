Xiaomi, iPhone Air inceliğinde MagSafe powerbank'ini tanıttı

6 mm incelik, 5000 mAh kapasite, 15W'a kadar kablosuz şarj
Xiaomi UltraThin MagSafe Power Bank, 5.000 mAh yüksek yoğunluklu silikon-karbon batarya ile donatılmış. Xiaomi, bu kapasitenin kullanım koşullarına ve telefon modeline bağlı olarak iPhone'u yaklaşık bir kez şarj etmek için yeterli olduğunu iddia ediyor. Silikon-karbon bileşimi, gövdeyi ince tutarken daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor. Isı dağıtımı için 4.369 mm²'lik grafit levha kullanılmış. Pil durumu dört LED göstergesiyle gösteriliyor. Fiziksel güç düğmesi, şarjı elle başlatıp durdurmanıza olanak tanıyor.
Power bank, pürüzsüz metalik yüzeye sahip alüminyum alaşımlı gövdeyle gelirken, telefona bakan taraf ateşe dayanıklı fiberglas ile kaplanmış. Xiaomi ayrıca şarj sırasında aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olan çift NTC sıcaklık sensörünün yanı sıra on katmanlı güvenlik koruması sunduğunu iddia ediyor.
50 dolar fiyatla satışa sunuldu
Xiaomi, ultra ince MagSafe powerbank modelini Japonya'da 7.980 yen (50 dolar) fiyatla satışa sundu.