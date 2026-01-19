Giriş
    Xiaomi, iPhone Air inceliğinde MagSafe powerbank'ini tanıttı

    Xiaomi, incecik gövdeye sahip yeni MagSafe powerbank'ini tanıttı. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank, cihazları kablosuz olarak 15W'a kadar, USB-C üzerinden 22.5W'a kadar şarj edebiliyor.

    Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 mAh Tam Boyutta Gör
    Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank, geçen yıl piyasaya sürülen Super Slim Magnetic Power Bank 5000 modelinden belirgin şekilde daha ince bir tasarımla geliyor. 6 mm inceliğinde, 98 gram ağırlığında olan bu ürün, piyasadaki en ince MagSafe powerbank’ler arasında yer alıyor.

    6 mm incelik, 5000 mAh kapasite, 15W'a kadar kablosuz şarj

    Xiaomi UltraThin MagSafe Power Bank özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni MagSafe powerbank modeli, 6 mm inceliğindeyken, Apple’ın şu an en ince telefonu olan iPhone Air 5.64 mm kalınlığında. İncelik farkı, bu yıl Pro’lardan daha fazla öne çıkan iPhone 17 modelinde daha da fazla. 6mm gövdeye rağmen 5000 mAh kapasiteli ve 15W’a kadar kablosuz şarj sağlayabiliyor. İlginç bir detay olarak, iPhone’ları 7.5W’a kadar hızda kablosuz şarj edebiliyor. 15W hızlar yalnızca Xiaomi 17 serisiyle sınırlı. USB-C portundan şarj edildiğinde, 22.5 W’a kadar hızlara erişilebiliyor. Powerbank, eş zamanlı kablolu ve kablosuz şarjı destekliyor. Bu, aynı anda iki cihazı şarj edebileceğiniz anlamına geliyor.

    Xiaomi UltraThin MagSafe Power Bank, 5.000 mAh yüksek yoğunluklu silikon-karbon batarya ile donatılmış. Xiaomi, bu kapasitenin kullanım koşullarına ve telefon modeline bağlı olarak iPhone'u yaklaşık bir kez şarj etmek için yeterli olduğunu iddia ediyor. Silikon-karbon bileşimi, gövdeyi ince tutarken daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor. Isı dağıtımı için 4.369 mm²'lik grafit levha kullanılmış. Pil durumu dört LED göstergesiyle gösteriliyor. Fiziksel güç düğmesi, şarjı elle başlatıp durdurmanıza olanak tanıyor.

    Power bank, pürüzsüz metalik yüzeye sahip alüminyum alaşımlı gövdeyle gelirken, telefona bakan taraf ateşe dayanıklı fiberglas ile kaplanmış. Xiaomi ayrıca şarj sırasında aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olan çift NTC sıcaklık sensörünün yanı sıra on katmanlı güvenlik koruması sunduğunu iddia ediyor.

    50 dolar fiyatla satışa sunuldu

    Xiaomi, ultra ince MagSafe powerbank modelini Japonya'da 7.980 yen (50 dolar) fiyatla satışa sundu.

    https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-ultrathin-magnetic-power-bank-5000-15w/ https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-launches-new-UltraThin-magnetic-power-bank-Only-6-mm-thick.1205804.0.html
