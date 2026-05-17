    Xiaomi, iPhone Air'e rakip olacak modelinden neden vazgeçtiğini açıkladı

    Xiaomi Başkanı Lu Weibing, şirketin iPhone Air benzeri ultra ince telefonunu seri üretime ramak kala iptal ettiğini açıkladı. Kararda batarya, performans ve kullanıcı deneyimi belirleyici oldu.

    Xiaomi Başkanı Lu Weibing, şirketin geliştirdiği ultra ince tasarımlı yeni nesil akıllı telefon Xiaomi 17 Air projesinin son aşamada rafa kaldırıldığını duyurdu. Şirketin Apple'ın ultra ince iPhone Air yaklaşımına benzer bir cihaz üzerinde çalıştığı, hatta seri üretim seviyesine oldukça yaklaştığı belirtildi. Ancak Xiaomi, cihazın sunduğu tavizlerin kullanıcı beklentilerini karşılamayacağı sonucuna vardı.

    İncelik uğruna performanstan vazgeçilmedi

    Lu Weibing'e göre ultra ince gövde tasarımı; batarya kapasitesi, ısı yönetimi ve sürdürülebilir performans gibi kritik alanlarda ciddi ödünler gerektiriyordu. Xiaomi, günlük kullanım deneyimini zayıflatacak bir ürünü piyasaya sürmek yerine projeyi tamamen sonlandırmayı tercih etti. Şirket böylece estetikten çok uzun pil ömrü ve güçlü donanımı önceliklendiren bir strateji izlemeye karar verdi.

    İptal edilen modelin yaklaşık 5.5 mm kalınlığa sahip olması, amiral gemisi düzeyinde işlemci kullanması ve yüksek çözünürlüklü kamera barındırması planlanıyordu. Ancak bu kadar ince yapıda yeterli soğutma sistemi ve büyük batarya entegrasyonu mümkün görülmedi. Xiaomi'nin bundan sonraki odağı ise daha büyük pil kapasitesi ve üst düzey performans sunan yeni Max serisi olacak.
