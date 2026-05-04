Xiaomi, katlanabilir Mix Flip serisini sonlandırmış olabilir

Tam Boyutta Gör Xiaomi, kapaklı katlanabilir telefon serisi Mix Flip'i sonlandırmış olabilir. Çinli güvenilir bir sızıntı kaynağının aktardığına göre Xiaomi, seriyi sonlandırdı.

Xiaomi Mix Flip 3 iptal edilmiş olabilir

Weibo’da bir kullanıcı, sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station isimli kaynağa, Xiaomi’nin bu yıl yeni bir kompakt katlanabilir telefon çıkarıp çıkarmayacağını ve Xiaomi Mix Flip 2’ye kıyasla ne gibi yenilikler sunacağını sordu. Digital Chat Station ise cevap olarak üretim hattının sonlandırıldığını söyledi. Bu nedenle Xiaomi Mix Flip 3 modelini görmeyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Tabii ki Xiaomi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak bu haber doğruysa, bu kararın pazar koşullarıyla ilgili olması muhtemel. Küçük boyutlu katlanabilir telefonlar küresel ölçekte belli bir başarı yakalasa da hala niş bir kategori ve üretim maliyetleri de yüksek. Ayrıca daha büyük katlanabilir modellere kıyasla sundukları avantajlar sınırlı kalabiliyor.

Bu alanda yavaşlayan tek şirket Xiaomi değil. Honor’un Honor V Flip 2 sonrası yeni bir model çıkarıp çıkarmayacağı belirsizliğini koruyor. Vivo ilk kapaklı telefonu olan Vivo X Flip’i tanıttıktan sonra devam modeli getirmedi. Oppo da 2023’te Oppo Find N3 Flip’i piyasaya sürmesine rağmen yeni bir flip model açıklamadı.

Öte yandan Motorola bu segmentte aktif kalmaya devam ediyor ve Motorola Razr 70, Motorola Razr 70+ ve Motorola Razr 70 Ultra gibi modellerle pazardaki varlığını genişletiyor.

Xiaomi cephesine dönersek, şirketin geliştirdiği yeni kitap şeklinde katlanabilir telefonun kendi üretimi Xring O3 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Cihazın Temmuz ya da Ağustos civarında tanıtılması öngörülüyor, ancak adı henüz net değil. Xiaomi Mix Fold 6 ya da farklı bir isimlendirmeyle Xiaomi 17 Fold olarak gelebilir.

