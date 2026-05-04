Xiaomi, katlanabilir Mix Flip serisini sonlandırmış olabilir

Xiaomi Mix Flip 3 iptal edilmiş olabilir
Weibo’da bir kullanıcı, sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station isimli kaynağa, Xiaomi’nin bu yıl yeni bir kompakt katlanabilir telefon çıkarıp çıkarmayacağını ve Xiaomi Mix Flip 2’ye kıyasla ne gibi yenilikler sunacağını sordu. Digital Chat Station ise cevap olarak üretim hattının sonlandırıldığını söyledi. Bu nedenle Xiaomi Mix Flip 3 modelini görmeyebiliriz.
Bu alanda yavaşlayan tek şirket Xiaomi değil. Honor’un Honor V Flip 2 sonrası yeni bir model çıkarıp çıkarmayacağı belirsizliğini koruyor. Vivo ilk kapaklı telefonu olan Vivo X Flip’i tanıttıktan sonra devam modeli getirmedi. Oppo da 2023’te Oppo Find N3 Flip’i piyasaya sürmesine rağmen yeni bir flip model açıklamadı.
Öte yandan Motorola bu segmentte aktif kalmaya devam ediyor ve Motorola Razr 70, Motorola Razr 70+ ve Motorola Razr 70 Ultra gibi modellerle pazardaki varlığını genişletiyor.
Xiaomi cephesine dönersek, şirketin geliştirdiği yeni kitap şeklinde katlanabilir telefonun kendi üretimi Xring O3 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Cihazın Temmuz ya da Ağustos civarında tanıtılması öngörülüyor, ancak adı henüz net değil. Xiaomi Mix Fold 6 ya da farklı bir isimlendirmeyle Xiaomi 17 Fold olarak gelebilir.