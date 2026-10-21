Xiaomi katlanabilir tasarımlı yeni araç süpürgesini satışa sundu

Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition özellikleri
Yeni modelin önceki Mijia araç süpürgesinden ayrılan en önemli özelliği, katlanabilir gövdesi. Cihaz, kullanılmadığı zamanlarda daha az yer kaplayacak şekilde katlanabiliyor. Temizlik sırasında ise uzatılarak koltuk altları ve bagaj gibi ulaşılması zor alanlarda kullanılabiliyor.
35 mm boyutundaki fırçasız motorla donatılan süpürge, dakikada 15.000 devire ulaşabiliyor ve 20.000 Pa emiş gücü sunuyor. Yalnızca 446 gram ağırlığındaki cihaz, otomobilin kapı ceplerinde veya bagajında kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanmış.
Süpürge, farklı temizlik işlemleri için beş aksesuarla birlikte geliyor. Dar aralık aparatı koltukların arasına ve kapı ceplerine ulaşmayı kolaylaştırırken yumuşak fırça; gösterge paneli, orta konsol, havalandırma kanalları ve bilgisayar klavyeleri gibi hassas yüzeyler için tasarlanmış.
Bu aksesuarlar sayesinde cihaz yalnızca tozları çekmekle kalmıyor, aynı zamanda ulaşılması zor noktalardaki tozları üfleyerek temizleme ve küçük şişirilebilir ürünleri şişirme işlevlerini de yerine getirebiliyor.
Xiaomi, toz toplama sisteminde santrifüj kuvvetinden yararlanıyor. Bu sistem, tozu hava akışından ayırarak filtrenin daha hızlı tıkanmasını önlemeyi ve emiş performansını korumayı amaçlıyor. Siklon ünitesi tek parça halinde çıkarılabiliyor. Böylece haznenin boşaltılması kolaylaşıyor ve toplanan tozla doğrudan temas etme ihtiyacı azalıyor. Hem siklon ünitesi hem de filtre yıkanabiliyor.
Xiaomi, Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition modelini Çin'de kitle fonlaması kapsamında 189 yuan (yaklaşık 28 dolar) fiyatla satışa sundu. Cihazın açıklanan normal satış fiyatı ise 269 yuan (yaklaşık 40 dolar).Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/10/21/xiaomi-launches-portable-car-vacuum-cleaner-with-35mm-brushless-motor-and-15000-rpm-top-speed/ https://ximitime.com/xiaomi-launches-portable-mijia-car-vacuum-cleaner-with-20000pa-suction-101430/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: