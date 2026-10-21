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    Xiaomi katlanabilir tasarımlı yeni araç süpürgesini satışa sundu

    Xiaomi, uygun fiyatlı yeni araç süpürgesini satışa sundu. 20.000 Pa emiş gücü, katlanabilir tasarımı ve beş farklı aksesuarıyla dikkat çeken cihaz, 40 dakikaya kadar kullanım süresi vadediyor.

    Xiaomi katlanabilir tasarımlı yeni araç süpürgesini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Mijia ürün ailesine yeni bir araç süpürgesi ekledi. Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition adıyla tanıtılan model, kompakt tasarımı ve farklı temizlik ihtiyaçlarına yönelik aksesuarlarıyla öne çıkıyor. 

    Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition özellikleri

    Yeni modelin önceki Mijia araç süpürgesinden ayrılan en önemli özelliği, katlanabilir gövdesi. Cihaz, kullanılmadığı zamanlarda daha az yer kaplayacak şekilde katlanabiliyor. Temizlik sırasında ise uzatılarak koltuk altları ve bagaj gibi ulaşılması zor alanlarda kullanılabiliyor.

    35 mm boyutundaki fırçasız motorla donatılan süpürge, dakikada 15.000 devire ulaşabiliyor ve 20.000 Pa emiş gücü sunuyor. Yalnızca 446 gram ağırlığındaki cihaz, otomobilin kapı ceplerinde veya bagajında kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanmış.

    Xiaomi katlanabilir tasarımlı yeni araç süpürgesini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Cihazın enerji ihtiyacı, her biri 2.500 mAh kapasiteli üç lityum pil tarafından karşılanıyor. Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre süpürge, enerji tasarrufu modunda 40 dakikaya kadar çalışabiliyor. Yüksek güç modunda ise bu süre 16 dakikaya düşüyor. USB Type-C bağlantısı üzerinden şarj edilebilen model, 22,5W'a kadar şarj gücünü destekliyor.

    Süpürge, farklı temizlik işlemleri için beş aksesuarla birlikte geliyor. Dar aralık aparatı koltukların arasına ve kapı ceplerine ulaşmayı kolaylaştırırken yumuşak fırça; gösterge paneli, orta konsol, havalandırma kanalları ve bilgisayar klavyeleri gibi hassas yüzeyler için tasarlanmış.

    Xiaomi katlanabilir tasarımlı yeni araç süpürgesini satışa sundu
    Cihazın üfleme aparatı, bardak tutuculardaki ve dar boşluklardaki tozları temizlemek için kullanılabiliyor. Elektrostatik bir toz toplama yüzeyine sahip geniş fırça başlığı ise daha büyük alanların temizliğine yardımcı oluyor. Beşinci aksesuar olan şişirme başlığı, simit ve deniz yatağı gibi ürünleri şişirmek için kullanılabiliyor.

    Bu aksesuarlar sayesinde cihaz yalnızca tozları çekmekle kalmıyor, aynı zamanda ulaşılması zor noktalardaki tozları üfleyerek temizleme ve küçük şişirilebilir ürünleri şişirme işlevlerini de yerine getirebiliyor.

    Xiaomi, toz toplama sisteminde santrifüj kuvvetinden yararlanıyor. Bu sistem, tozu hava akışından ayırarak filtrenin daha hızlı tıkanmasını önlemeyi ve emiş performansını korumayı amaçlıyor. Siklon ünitesi tek parça halinde çıkarılabiliyor. Böylece haznenin boşaltılması kolaylaşıyor ve toplanan tozla doğrudan temas etme ihtiyacı azalıyor. Hem siklon ünitesi hem de filtre yıkanabiliyor. 

    Xiaomi, Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition modelini Çin'de kitle fonlaması kapsamında 189 yuan (yaklaşık 28 dolar) fiyatla satışa sundu. Cihazın açıklanan normal satış fiyatı ise 269 yuan (yaklaşık 40 dolar).

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/10/21/xiaomi-launches-portable-car-vacuum-cleaner-with-35mm-brushless-motor-and-15000-rpm-top-speed/ https://ximitime.com/xiaomi-launches-portable-mijia-car-vacuum-cleaner-with-20000pa-suction-101430/
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