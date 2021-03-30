Xiaomi katlanabilir telefonun basın afişi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Dün yapılan etkinlikte Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonunu sahneye çıkarması bekleniyordu ancak hayal kırıklığı oldu. Yeni iddialar bugün bir etkinlik daha yapılacağı yönünde. Katlanabilir telefonun basın afişi de sızdı.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi 11 Lite 5G duyuruldu: En ince 5G telefon

Xiaomi Mi MIX Fold neler sunacak?

Xiaomi’nin içe doğru katlanan Mi MIX Fold akıllı telefon modeli basın afişinde net bir şekilde görülebiliyor. Ön kısımda ikinci ekran fark edilirken arka kısımda da Mi 10S modeline benzer bir biçimde kamera yuvası mevcut.

Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

İç ekranın 8.01 inç büyüklüğünde olduğu ve 2K çözünürlük ile 1.1 milyar renk barındıracağı ifade ediliyor. Snapdragon 888 yonga setinin güç verdiği telefonda 108MP çözünürlüğünde ana sensör ve Harman Kardon dörtlü hoparlör yer alıyor.

Henüz fiyat ile ilgili bir bilgi yok. Mi MIX Fold yanında bugün Surge yonga seti, Mi Notebook Pro ve Mi robot süpürgenin yeni modellerinin tanıtılması bekleniyor ancak tam saatini bilemiyoruz.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/xiaomi-mi-mix-fold-spotted-in-promo-poster-with-key-specs-expected-to-launch-today/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.