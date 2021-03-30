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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi katlanabilir telefonun basın afişi ortaya çıktı

    Xiaomi Mi MIX Fold adını alması beklenen katlanabilir telefonun bugün tanıtılacağı iddia ediliyor. Basın afişleri de artık Xiaomi’nin dev tanıtım için hazır olduğunu gösteriyor.
    30 Mart 2021, 12:30 (1 sa.)
    311
    30
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Xiaomi katlanabilir telefonun basın afişi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Dün yapılan etkinlikte Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonunu sahneye çıkarması bekleniyordu ancak hayal kırıklığı oldu. Yeni iddialar bugün bir etkinlik daha yapılacağı yönünde. Katlanabilir telefonun basın afişi de sızdı.

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    Xiaomi Mi MIX Fold neler sunacak?

    Xiaomi’nin içe doğru katlanan Mi MIX Fold akıllı telefon modeli basın afişinde net bir şekilde görülebiliyor. Ön kısımda ikinci ekran fark edilirken arka kısımda da Mi 10S modeline benzer bir biçimde kamera yuvası mevcut.

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    İç ekranın 8.01 inç büyüklüğünde olduğu ve 2K çözünürlük ile 1.1 milyar renk barındıracağı ifade ediliyor. Snapdragon 888 yonga setinin güç verdiği telefonda 108MP çözünürlüğünde ana sensör ve Harman Kardon dörtlü hoparlör yer alıyor.

    Henüz fiyat ile ilgili bir bilgi yok. Mi MIX Fold yanında bugün Surge yonga seti, Mi Notebook Pro ve Mi robot süpürgenin yeni modellerinin tanıtılması bekleniyor ancak tam saatini bilemiyoruz.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/xiaomi-mi-mix-fold-spotted-in-promo-poster-with-key-specs-expected-to-launch-today/
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    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 24 dakika önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    1200 dolar olsa alınır :D
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