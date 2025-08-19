Giriş
    Xiaomi, klima satışlarında rekor kırdı: Sevkiyatlar 5,4 milyonu geçti

    Xiaomi Klimalar, markanın popüler ürünlerinden biri haline geldi. Şirket 2025'in ikinci çeyreğinde 5,4 milyon klima sevkiyatıyla rekor kırdı. Akıllı ev cihazlarında da ise Gree'ye meydan okuyor. 

    Xiaomi, klima satışlarında rekor kırdı! 5,4 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2025'in ikinci çeyreğinde 5,4 milyondan fazla klima sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakam, yıllık bazda %60'tan fazla artış anlamına gelirken, klima işindeki en yüksek çeyreklik sevkiyat hacmi olarak kayda geçti. Şirket aynı dönemde 116 milyar yuan (yaklaşık 16,24 milyar dolar) gelir elde ederek üst üste üç çeyrektir 100 milyar yuan barajını aşmayı başardı.

    Akıllı ev cihazlarında büyüme

    Xiaomi'nin akıllı ev cihazları segmentinde de önemli bir artış yaşandı. Gelir yıllık bazda %66,2 yükselirken, buzdolabı sevkiyatları 790 bin adedi aşarak %25'ten fazla arttı. Çamaşır makinesi sevkiyatları ise %45'in üzerinde artışla 600 bin adedi geçti.

    Xiaomi, klima satışlarında rekor kırdı! 5,4 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Satış başarılarına ek olarak şirketin üretim tarafındaki yatırımları da hız kazanıyor. Kasım 2024'te temeli atılan ve Ocak 2025'te yapısal inşası tamamlanan Wuhan'daki ilk akıllı ev fabrikası yıl sonuna kadar seri üretime geçecek. Fabrika, ilk etapta klima üretimine odaklanacak ve ev tipi ile merkezi sistemlere yönelik altı alt fabrikadan oluşacak.

    Bu arada paylaşılan verilerine göre Xiaomi, Temmuz ayında çevrimiçi klima segmentinde Gree'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Ancak Gree cephesinden de hızlı bir yanıt geldi. Pazarlama direktörü Zhu Lei, AVC'nin resmi verilerine göre Temmuz ayında çevrim içi klima pazarında Gree'nin %16,41, Xiaomi’nin ise %13,5 paya sahip olduğunu belirtti. 

