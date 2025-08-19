Xiaomi, klima satışlarında rekor kırdı: Sevkiyatlar 5,4 milyonu geçti

Xiaomi'nin akıllı ev cihazları segmentinde de önemli bir artış yaşandı. Gelir yıllık bazda %66,2 yükselirken, buzdolabı sevkiyatları 790 bin adedi aşarak %25'ten fazla arttı. Çamaşır makinesi sevkiyatları ise %45'in üzerinde artışla 600 bin adedi geçti.
Bu arada paylaşılan verilerine göre Xiaomi, Temmuz ayında çevrimiçi klima segmentinde Gree'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Ancak Gree cephesinden de hızlı bir yanıt geldi. Pazarlama direktörü Zhu Lei, AVC'nin resmi verilerine göre Temmuz ayında çevrim içi klima pazarında Gree'nin %16,41, Xiaomi’nin ise %13,5 paya sahip olduğunu belirtti.
