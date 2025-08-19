Xiaomi, klima satışlarında rekor kırdı: Sevkiyatlar 5,4 milyonu geçti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2025'in ikinci çeyreğinde 5,4 milyondan fazla klima sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakam, yıllık bazda %60'tan fazla artış anlamına gelirken, klima işindeki en yüksek çeyreklik sevkiyat hacmi olarak kayda geçti. Şirket aynı dönemde 116 milyar yuan (yaklaşık 16,24 milyar dolar) gelir elde ederek üst üste üç çeyrektir 100 milyar yuan barajını aşmayı başardı.

Akıllı ev cihazlarında büyüme

Xiaomi'nin akıllı ev cihazları segmentinde de önemli bir artış yaşandı. Gelir yıllık bazda %66,2 yükselirken, buzdolabı sevkiyatları 790 bin adedi aşarak %25'ten fazla arttı. Çamaşır makinesi sevkiyatları ise %45'in üzerinde artışla 600 bin adedi geçti.

Tam Boyutta Gör Satış başarılarına ek olarak şirketin üretim tarafındaki yatırımları da hız kazanıyor. Kasım 2024'te temeli atılan ve Ocak 2025'te yapısal inşası tamamlanan Wuhan'daki ilk akıllı ev fabrikası yıl sonuna kadar seri üretime geçecek. Fabrika, ilk etapta klima üretimine odaklanacak ve ev tipi ile merkezi sistemlere yönelik altı alt fabrikadan oluşacak.

Bu arada paylaşılan verilerine göre Xiaomi, Temmuz ayında çevrimiçi klima segmentinde Gree'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Ancak Gree cephesinden de hızlı bir yanıt geldi. Pazarlama direktörü Zhu Lei, AVC'nin resmi verilerine göre Temmuz ayında çevrim içi klima pazarında Gree'nin %16,41, Xiaomi’nin ise %13,5 paya sahip olduğunu belirtti.

