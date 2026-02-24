Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi etkinliği yaklaşıyor: İşte Türkiye'de satışa sunulacak yeni ürünler

    Xiaomi 17 serisinin küresel lansmanı 28 Şubat'ta gerçekleşecek. Xiaomi, Türkiye'de de yeni nesil akıllı telefonlarıyla birlikte birçok ürünü piyasaya sürecek.   

    xiaomi lansmanı türkiye satışa sunulacak yeni ürünler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 28 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek MWC 2026 lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürününü küresel pazara tanıtacak. Elbette Xiaomi 17 serisi, Türkiye’deki kullanıcıların en çok beklediği yeni ürünlerin başında geliyor ancak şirket, tablet, akıllı saat, kulaklık, powerbank ve hatta takip cihazını da piyasaya sürecek. İşte Türkiye’de de satışa sunulması beklenen yeni Xiaomi ürünleri:

    Xiaomi 17 Ultra: Gecenin yıldızı

    Xiaomi 17 Ultra Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Ultra, markanın en üstün kameralı amiral gemisi modeli. Xiaomi, 17 Ultra’nın özellikle gece fotoğraflarında etkileyici sonuçlar verdiğini söylüyor. Cihaz, 1 inçlik sensör ve Leica tarafından tasarlanmış 200 MP periskop lensle donatılmış. Düz Xiaomi 17 ise görüntülemeden tasarıma, pilden ekrana ve performansa kadar kapsamlı yükseltmelerle kompakt amiral gemisi olarak sahneye çıkacak.
    • Ekran: 6.9 inç 2K düz LTPO AMOLED, 3500 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Arka kamera: 50 MP 1 inç birincil (değişken diyafram) + 200 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş
    • Batarya: 6000mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj

    Xiaomi Pad 8 serisi: PC düzeyinde verimlilik

    Xiaomi Pad 8 Tam Boyutta Gör
    Yeni Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro, Android tablet deneyimini değiştiriyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 gücü ve Masaüstü Modu 2.0 ile Pro modeli, yoğun çoklu görev ve yaratıcı iş akışları için tasarlanmış.
    • Ekran (Her ikisi): 11.2 inç 144Hz 3,2K LCD, 800 nit
    • Pad 8 (Standart): Snapdragon 8s Gen 4, 9200mAh pil (45W şarj)
    • Pad 8 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 9200mAh pil (67W şarj), 50MP ana kamera

    Xiaomi Watch 5: Yeni nesil sağlık takibi

    Xiaomi Watch 5 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Watch 5, dokunmadan hareket kontrolü için kas sinyallerini okuyan devrim niteliğinde EMG sensörü içeriyor. Çift çipli mimarıyle birleştiğinde, 18 güne kadar pil ömrü, bağımsız 4G eSIM bağlantısı sunuyor.
    • Ekran: 1.54 inç yuvarlak AMOLED, safir cam
    • Temel özellik: Ekrana dokunmadan nöral hareket kontrolü (parmak sıkıştırma, sıkma) için EMG sensörü
    • Sağlık ve bağlantı: Tıbbi sınıf EKG, bağımsız 4G eSIM desteği
    • Pil: 18 güne kadar (güç tasarrufu açıkken) / 6 gün (performans modunda)

    REDMI Buds 8 Pro: Yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme ile üstün ses

    REDMI Buds 8 Pro Tam Boyutta Gör
    Yüksek kaliteli ses sunan REDMI Buds 8 Pro, koaksiyel üçlü sürücü kurulumuna ve 55 dB yapay zeka destekli aktif gürültü engellemeye sahip. Sorunsuz cihaz geçişi için çoklu bağlantıyı ve uzamsal sesi destekliyor.
    • Ses: Koaksiyel üçlü sürücü (11 mm dinamik + çift 6,7 mm piezoelektrik)
    • ANC: 55 dB yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme
    • Pil: Şarj kutusuyla birlikte 35 saat çalma süresi

    Aksesuarlar: Xiaomi Tag ve Ultraİnce Manyetik Powerbank

    Xiaomi Tag & MagSafe Powerbank Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni aksesuar olarak kullanıcıların değerli eşyalarını Google'ın Cihazı Bul ağı üzerinden takip etmeleri için ultra ince Xiaomi Tag ve hareket halindeyken zahmetsiz kablosuz şarj için 6 mm inceliğinde Xiaomi Ultra İnce Manyetik Powerbank 5000 15W ürününü sunacak.
    • Xiaomi Tag: Bluetooth 5.4 takip cihazı, küresel Apple Find My ve Google Android Find Hub protokolleriyle uyumluluk
    • Xiaomi Ultraİnce Manyetik Powerbank 5000 15W: Ultra ince 6 mm profil, 5000 mAh kapasite, 15W manyetik kablosuz şarj

    Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

    Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Elektrikli Scooter 6 Ultra, 585 Wh bataryasıyla 75 km menzile ulaşıyor. Çift süspansiyonu ve 12 inçlik arazi lastikleri, her şehir sokağında sorunsuz ve güvenli bir sürüş sağlıyor.
    • Performans: 500W motor (1200W tepe gücü), %25 eğim tırmanma kapasitesi
    • Menzil: Şarj başına 75 km (585Wh batarya)
    • Sürüş kalitesi: 12 inçlik tubeless arazi lastikleri, çift bağımsız süspansiyon, çift disk fren

    Xiaomi lansmanı 28 Şubat’ta TSİ 16.00'da başlayacak.

    Kaynakça https://www.mi.com/tr/event/2026/xiaomi-launch-february-2026 https://xiaomitime.com/the-complete-list-of-xiaomi-devices-going-global-at-mwc-2026-90738/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurutmali çamaşır makinesi yorumları kadınlar kulübü gmail şifre kırma kia picanto nasıl araba boks mu kick boks mu next tv alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum