Xiaomi etkinliği yaklaşıyor: İşte Türkiye'de satışa sunulacak yeni ürünler

Xiaomi 17 Ultra: Gecenin yıldızı
- Ekran: 6.9 inç 2K düz LTPO AMOLED, 3500 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Arka kamera: 50 MP 1 inç birincil (değişken diyafram) + 200 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş
- Batarya: 6000mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj
Xiaomi Pad 8 serisi: PC düzeyinde verimlilik
- Ekran (Her ikisi): 11.2 inç 144Hz 3,2K LCD, 800 nit
- Pad 8 (Standart): Snapdragon 8s Gen 4, 9200mAh pil (45W şarj)
- Pad 8 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 9200mAh pil (67W şarj), 50MP ana kamera
Xiaomi Watch 5: Yeni nesil sağlık takibi
- Ekran: 1.54 inç yuvarlak AMOLED, safir cam
- Temel özellik: Ekrana dokunmadan nöral hareket kontrolü (parmak sıkıştırma, sıkma) için EMG sensörü
- Sağlık ve bağlantı: Tıbbi sınıf EKG, bağımsız 4G eSIM desteği
- Pil: 18 güne kadar (güç tasarrufu açıkken) / 6 gün (performans modunda)
REDMI Buds 8 Pro: Yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme ile üstün ses
- Ses: Koaksiyel üçlü sürücü (11 mm dinamik + çift 6,7 mm piezoelektrik)
- ANC: 55 dB yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme
- Pil: Şarj kutusuyla birlikte 35 saat çalma süresi
Aksesuarlar: Xiaomi Tag ve Ultraİnce Manyetik Powerbank
- Xiaomi Tag: Bluetooth 5.4 takip cihazı, küresel Apple Find My ve Google Android Find Hub protokolleriyle uyumluluk
- Xiaomi Ultraİnce Manyetik Powerbank 5000 15W: Ultra ince 6 mm profil, 5000 mAh kapasite, 15W manyetik kablosuz şarj
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra
- Performans: 500W motor (1200W tepe gücü), %25 eğim tırmanma kapasitesi
- Menzil: Şarj başına 75 km (585Wh batarya)
- Sürüş kalitesi: 12 inçlik tubeless arazi lastikleri, çift bağımsız süspansiyon, çift disk fren
Xiaomi lansmanı 28 Şubat’ta TSİ 16.00'da başlayacak.
