    Xiaomi’nin çıkarılabilir manyetik lens sistemi amiral gemisi telefonlara geliyor

    Xiaomi manyetik kamera teknolojisi seri üretime yaklaşıyor. Çıkarılabilir kamera modülü akıllı telefon fotoğrafçılığını nasıl dönüştürebilir? İşte detaylar:    

    Xiaomi manyetik lens sistemi amiral gemisi telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi manyetik kamera sistemi, akıllı telefon fotoğrafçılığında uzun süredir konuşulan modüler kamera fikrini ticarileşmeye en yakın noktaya taşıyor. Şirketin deneysel olarak geliştirdiği çıkarılabilir manyetik kamera lensinin, bu yılın ilk aylarında piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. İlk olarak MWC 2025’te konsept olarak gösterilen sistemin erken üretim sürecine girdiğine dair bilgiler, Xiaomi’nin bu teknolojiyi yalnızca bir vitrin çalışması olarak görmediğini ortaya koyuyor.

    Xiaomi manyetik kamera teknolojisi ne sunuyor?

    Paylaşılan bilgilere göre manyetik lens modülünün seri üretimine başlandı ve yılın başlarında kullanıcılarla buluşması mümkün görünüyor. Paylaşımda üretici adı açıkça belirtilmese de işaret edilen sistemin Xiaomi 15 serisiyle birlikte tanıtılan modüler optik çözüm olduğu neredeyse kesin.

    Xiaomi manyetik lens sistemi, temelinde özel bir Micro Four Thirds sensör ve bu sensör için tasarlanmış asferik lens grubuna dayanıyor. Manyetik bağlantı sayesinde lens, telefon gövdesine fiziksel bir kilit mekanizması veya karmaşık bağlantılar olmadan takılabiliyor. Şirketin paylaştığı teknik verilere göre sistem, 100 megapiksel çözünürlük sunuyor ve 35 mm’ye eşdeğer odak uzaklığıyla çalışıyor. Bu odak uzaklığı, fotoğrafçılıkta uzun yıllardır doğal görüş açısı olarak kabul edilen bir referans noktası olarak biliniyor.

    Lensin f/1.4 diyafram açıklığı, özellikle düşük ışık koşullarında daha fazla ışık toplanmasını mümkün kılıyor. Bu değer, günümüz akıllı telefon kameralarında sıkça kullanılan f/1.8 veya f/2.0 seviyelerinin ötesinde bir performans vaat ediyor. Daha geniş diyafram, yalnızca gece çekimlerinde değil, gündüz yapılan portre ve sokak fotoğraflarında da daha yumuşak ve doğal arka plan bulanıklığı elde edilmesini sağlıyor.

    Teknolojinin en dikkat çekici taraflarından biri, lens ile telefon arasındaki veri aktarım yöntemi. Xiaomi, bu modüler optik sistemde 10 Gbps’ye varan hızlarda lazer tabanlı veri iletimi kullanıldığını belirtiyor. Bu sayede lens üzerinden elde edilen görüntü verisi, telefona neredeyse anlık ve kayıpsız şekilde aktarılabiliyor. RAW formatında veri iletiminin mümkün olması, mobil fotoğrafçılıkta genellikle karşılaşılan sıkıştırma ve kalite kaybı sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Bu donanım altyapısı, Xiaomi’nin AISP olarak adlandırdığı hesaplamalı fotoğrafçılık platformuyla destekleniyor. Cihaz üzerinde çalışan büyük bir model tarafından yönetilen bu sistem, UltraRAW çekim desteği ve 16 durağa kadar dinamik aralık gibi ileri seviye özelliklerin kullanılmasını mümkün kılıyor. Geleneksel kameralarla karşılaştırıldığında bu değerler, mobil bir cihaz için oldukça iddialı bir seviyeye işaret ediyor. Özellikle yapay zeka destekli görüntü işleme, donanım sınırlarını yazılım yoluyla genişletmeyi amaçlıyor.

