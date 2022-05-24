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    Xiaomi Mi Band 7 satışa sunuldu

    Xiaomi Mi Band 7 iddiaların aksine her zaman açık ekran veya GPS barındırmıyor. Zaten yaşam takip fonksiyonlarının enerji tüketimi ancak bu şekilde dengeleniyor. 
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    Xiaomi Mi Band 7
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    Xiaomi’nin giyilebilir cihaz pazarındaki en önemli silahı sayılan Mi Band serisi bugüne kadar 140 milyon satış yaparak önemli bir başarıya imza attı. Mi Band 7 yine uygun fiyat etiketi ve uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

    Mi Band 7 özellikleri ve fiyatı

    Mi Band 7 akıllı bileklik 1.62 inçlik AMOLED ekran ile yüzde 25 büyümüş. Piksel yoğunluğu ise 326PPI seviyesinde kalmış. 100 farklı ve yeni ekran teması eklenirken ara yüz biraz daha elden geçirilmiş.

    Alıştığımız dokunmatik tecrübe devam ederken sızıntılardaki Her Zaman Açık ekrana yer verilmemiş. Bu özellik Redmi Band Pro modelinde alternatif olarak kalmaya devam edecek gibi. 8 farklı renkte kayış ile seçenekler artıyor.

    Nabız, uyku takibi, kandaki oksijen, nefes alma skoru, stres takibi gibi yaşam destekleri olan modelde kandaki oksijen oranı belirli bir seviye altına indiğinde uyarı veriliyor. Elbette bilekliğin sürekli kullanıcısının değerlerini ölçüyor olması gerekli.

    50 metreye kadar suya dayanıklı olan bileklikte GPS de yer almıyor. Böylece kullanım süresi 14 güne kadar uzuyor. Batarya biraz daha büyümüş ancak ekran başta olmak üzere enerji tüketimi de artmış. Mi Band 7 modeli standart 37$, NFC entegre 44$ olarak satılacak. Önceki modele göre fiyatlar yüzde 5-10 arasında artış göstermiş. Henüz global çıkış hakkında bilgi verilmedi.

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